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Враг пытается атаковать на Донбассе одновременно на девяти направлениях, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужный,залужний

Российские оккупанты пытаются одновременно атаковать на девяти направлениях на Донбассе.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается упорная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях", - написал Залужный в фейсбуке.

В частности, противник ведет наступление с юга на север на направлениях Попасная – Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная – Николаевка, Попасная – Берестово, с севера на юг на направлениях Богородичное – Славянск, Изюм – Славянск, ниже – Попасная – Светлодарск, с востока на запад - в направлении Северодонецк - Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк - Метелкино, Тошковка - Камышеваха.

"В целях вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ. По его словам, Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. "Город не может рассматриваться никак иначе", - подчеркнул Залужный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный играет роль объединительной фигуры, которая, в отличие от власти, пытается сплотить людей для совместной борьбы, - Бутусов

"Все, кто сегодня в строю, - герои. Спасибо вам за службу! Спасибо всем, кто поддерживает и верит в Вооруженные силы Украины!" – подчеркнул генерал.
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Топ комментарии
+24
Портнов має бути ліквідований фізично. Його гниди також.
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15.06.2022 23:18
+14
Віримо ЗСУ!
Віримо Залужному!
P. S. Намагайтеся не розповідати плани ЗСУ Зеленскому та будь кому з ОП .
ОП - офіс прєдатєлєй.... усе по "фрейду".
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15.06.2022 23:42
+13
Как хочется их ликвидировать навсегда из нашей страны - Портновские юристы с ОП - про погибшего при выполнении боевого задания ГЕРОЯ Романа Ратушного!!!
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15.06.2022 23:00
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Как хочется их ликвидировать навсегда из нашей страны - Портновские юристы с ОП - про погибшего при выполнении боевого задания ГЕРОЯ Романа Ратушного!!!
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15.06.2022 23:00 Ответить
Портнов має бути ліквідований фізично. Його гниди також.
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15.06.2022 23:18 Ответить
А вот подозреваемому мной в госизмене Зеленскому ничего не грозит! бу ревностно охраняет его от всяких посяганий.
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15.06.2022 23:26 Ответить
А хто ти щоб підозрювати?
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15.06.2022 23:37 Ответить
"Всяк сверчок знай свой шесток", "не холопье дело на ихнее вяличество гавкать", "что дозволено Юпитеру..."

Й'го нець би ті, слудване! Отік бо смрідом касабским раз навуньив - гет увесь люхт скабзував-єс, дихтіти ніц чим!
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16.06.2022 04:29 Ответить
Віримо ЗСУ!
Віримо Залужному!
P. S. Намагайтеся не розповідати плани ЗСУ Зеленскому та будь кому з ОП .
ОП - офіс прєдатєлєй.... усе по "фрейду".
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15.06.2022 23:42 Ответить
"Офис предателей" это Вы влучно расшифровали. Боже помогай ЗСУ!
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16.06.2022 00:33 Ответить
Тобто вони хочуть прийняти пенетрацію у дев'ять зуїв?
Хм, хм, хм... На таке здатна хіба що Саша Грей.
Але є один нюанс. Саша - приємна сексапільна дівчуля, чого ***** не скажеш про брудний, смердючий і потворний кацапський тулуб, який продирають дев'ятьма качанами!
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16.06.2022 01:47 Ответить
Вельт, ну чому в тебе всі новини останнім часом перетворюються на умовну "сашу грей"?
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16.06.2022 01:58 Ответить
Та хрін його знає... щось дійсно кукушню ґвинтить...
(та й не дивно, час зараз нездоровий)
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16.06.2022 02:51 Ответить
таке...
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16.06.2022 03:13 Ответить
СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.06.2022 06:47 Ответить
 
 