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Ворог намагається атакувати на Донбасі одночасно на дев'яти напрямках, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужный,залужний

Російські окупанти намагаються одночасно атакувати на дев'яти напрямках на Донбасі.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжується запекла боротьба за Луганщину. Противник зосередив на півночі області свої основні ударні сили та намагається атакувати одночасно на дев'яти напрямках", - написав Залужний у фейсбуці.

Зокрема, противник веде наступ із півдня на північ на напрямках Попасна - Комишуваха і далі на Лисичанськ, Попасна - Миколаївка, Попасна - Берестове, з півночі на південь на напрямках Богородичне - Словʼянськ, Ізюм - Словʼянськ, нижче - Попасна - Світлодарськ, зі сходу на захід у напрямку Сєвєродонецьк - Лисичанськ, а також на напрямках Сєвєродонецьк - Метьолкіне, Тошківка - Комишуваха.

"З метою витіснення наших військ ворог застосовує авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію", - наголосив головнокомандувач ЗСУ. За його словами, Сєвєродонецьк - це ключова точка у системі оборонної операції Луганської області. "Місто не може розглядатися ніяк інакше", - наголосив Залужний.

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"Всі, хто на сьогодні в строю, - герої. Дякую вам за службу! Дякуємо всім, хто підтримує та вірить у Збройні сили України!" - підкреслив генерал.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Портнов має бути ліквідований фізично. Його гниди також.
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15.06.2022 23:18
+14
Віримо ЗСУ!
Віримо Залужному!
P. S. Намагайтеся не розповідати плани ЗСУ Зеленскому та будь кому з ОП .
ОП - офіс прєдатєлєй.... усе по "фрейду".
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15.06.2022 23:42
+13
Как хочется их ликвидировать навсегда из нашей страны - Портновские юристы с ОП - про погибшего при выполнении боевого задания ГЕРОЯ Романа Ратушного!!!
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15.06.2022 23:00
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Как хочется их ликвидировать навсегда из нашей страны - Портновские юристы с ОП - про погибшего при выполнении боевого задания ГЕРОЯ Романа Ратушного!!!
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15.06.2022 23:00 Відповісти
Портнов має бути ліквідований фізично. Його гниди також.
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15.06.2022 23:18 Відповісти
А вот подозреваемому мной в госизмене Зеленскому ничего не грозит! бу ревностно охраняет его от всяких посяганий.
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15.06.2022 23:26 Відповісти
А хто ти щоб підозрювати?
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15.06.2022 23:37 Відповісти
"Всяк сверчок знай свой шесток", "не холопье дело на ихнее вяличество гавкать", "что дозволено Юпитеру..."

Й'го нець би ті, слудване! Отік бо смрідом касабским раз навуньив - гет увесь люхт скабзував-єс, дихтіти ніц чим!
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16.06.2022 04:29 Відповісти
Віримо ЗСУ!
Віримо Залужному!
P. S. Намагайтеся не розповідати плани ЗСУ Зеленскому та будь кому з ОП .
ОП - офіс прєдатєлєй.... усе по "фрейду".
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15.06.2022 23:42 Відповісти
"Офис предателей" это Вы влучно расшифровали. Боже помогай ЗСУ!
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16.06.2022 00:33 Відповісти
Тобто вони хочуть прийняти пенетрацію у дев'ять зуїв?
Хм, хм, хм... На таке здатна хіба що Саша Грей.
Але є один нюанс. Саша - приємна сексапільна дівчуля, чого ***** не скажеш про брудний, смердючий і потворний кацапський тулуб, який продирають дев'ятьма качанами!
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16.06.2022 01:47 Відповісти
Вельт, ну чому в тебе всі новини останнім часом перетворюються на умовну "сашу грей"?
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16.06.2022 01:58 Відповісти
Та хрін його знає... щось дійсно кукушню ґвинтить...
(та й не дивно, час зараз нездоровий)
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16.06.2022 02:51 Відповісти
таке...
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16.06.2022 03:13 Відповісти
СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.06.2022 06:47 Відповісти
 
 