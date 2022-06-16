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Враг не прекращает попытки установления полного контроля над Северодонецком, бои продолжаются, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,арміярф

Российские захватчики не прекращают попыток захватить Северодонецк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 16 июня по поводу российского вторжения.

Так, начались сто тринадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях в рамках проверки боевой готовности в одной из механизированных бригад Республики Беларусь отработано развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов с практическим приемом военнообязанных.

На Северском направлении противник с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Враг провел артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Леоновка и Бачевск Черниговской и Сумской областей соответственно.

На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях сковывания наших подразделений и недопущения перехода в наступление враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе - из реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бои в Северодонецке продолжаются, штурм оккупантами Тошковки отбит, - Генштаб

На Славянском направлении агрессор проводит штурмовые действия, ведет поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наши подразделения из ствольной артиллерии в районе Пискуновки.

На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое воздействие на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.

Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении враг производит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледар, Берестово и Волчеяровка.

На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое воздействие с целью сковывания действий подразделений наших войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг сосредотачивает усилия на продолжении наступления на Славянск, - Генштаб ВСУ

На направлении Егоровка - Шевченко наши воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Наносит огневое поражение подразделениям Сил обороны. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах основные усилия враг сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря противник удерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.
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Сподіваюся хлопців з Азоту виведуть, давно вже пора.
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16.06.2022 07:50 Ответить
Если у нас больше людей и меньше техники (сложно считать, надо считать износ каждой гаубицы, ресурс вообще говоря очень разный, у натовских отдача конечно сильная и пороха больше класть надо, это все влияет и нарезки стираются), то надо расширять фронт. Либо через Беларусь, либо из Сум куда-то прорваться. И зайти в город бронетехникой за 2 часа, сразу прикрыться жилыми домами от авиации. Остальное же вообще бесполезно. На Херсон без наших самолетов не нападешь, в Донецке укрепления, в Луганской области кацапы сами все отлично держат. Нужен именно танковый блицкриг с последующим прорывом колонны на пару десятков километров с пехотой, занятие городов, захват административных зданий, получения сотен тысяч заложников на обмен и живой щит. Перед этим нужны диверсии на открытых аэродромах у кацапов. Неужели до сих пор не получилось хотя бы 1 РПГ закинуть, чтобы хорошо под ветер выстрелить в самолет и спалить штук 10 соседних? Или на фуре с 2т взрывчатки прорваться к стоянке самолетов, зарядить взрыватель на 2 минуты и попробовать убежать живым на электровелосипеде в кабине лежащим, не всегда живым уйдешь, но взрыв будет и самолеты сгорят, герои на это дело есть. Все наступления портят сотни кацапских самолетов, но они не в ангарах прикрытых колючей проволокой, а буквально недалеко от гражданских объектов и максимум с блок-постом на дороге. Сожгли самолеты на 10 аэродромах у кацапов и на паре в Беларуси, то сразу становится возможным блицкриг с прорывом и захватом городов. Не на укрепления и мины лезть, а там, где не ждут.
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16.06.2022 07:54 Ответить
замунуйте місто і отходьте поки зброї нормальної не буде
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16.06.2022 08:39 Ответить
Журналіст і воєнний кореспондент Ю.Бутусов у своєму короткому репортажі з Сіверодонецька нічого не писав про необхідність виведення українськтх бійців з промки хімкомбінату Азот. Натомість було прохання до військового командування почати врешті знищувати ворожі БПЛА, які постійно парять над переправами через річку, та підсилити контрбатарейну дуель.
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16.06.2022 08:43 Ответить
А як ви думаєте,чому наше командування цього не робить?Мабуть знов хочуть "евакуювати" наших захисників до мордору.
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16.06.2022 09:52 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.06.2022 10:12 Ответить
 
 