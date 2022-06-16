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Оккупанты пытаются перейти трассу Бахмут-Лисичанск, чтобы создать угрозу полного окружения Северодонецка и Лисичанска, - Бутусов. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Остановить российское наступление можно только путём разгрома российской ударной группировки в районе Бахмут-Попасная.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Основная ударная группировка российских войск на Донбассе наступает на район Бахмут – Соледар. Противник пытается расширить зону прорыва от Попасной. Россияне вышли к трассе Бахмут – Лисичанск у сел Нагорное и Берестово.

Одновременно оккупанты расширяют клин прорыва на север к Покровскому и к югу от села Врубовка на Лисичанск", - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, командование оккупантов пытается перейти трассу Бахмут-Лисичанск, которая является удобным рубежом для обороны, чтобы атаковать затем Северск и создать угрозу полного окружения Северодонецка-Лисичанска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Логистика с Северодонецком усложнена. Украинские воины сохраняют управляемость, используют все возможные средства, чтобы бить оккупантов, - Бутусов

Также, продолжил журналист, враг пытается атаковать Лисичанск с юга и свернуть украинскую оборону в районе Золотое-Горское-Тошковское.

"Остановить российское наступление можно только путем разгрома российской ударной группировки в районе Бахмут-Попасная. Вопросы остаются прежними: контроль переднего края, артиллерийская разведка, средства корректировки, контрбатарейная борьба, снаряды.

Российские войска также несут тяжелые потери, продвижение дается россиянам очень дорого. Украинская пехота выносит на себе основную нагрузку и позволяет украинским огневым средствам, прежде всего артиллерии, бить врага.

Украинское командование защищает до последней возможности каждый метр украинской земли, остановить противника пытаются повсюду. Идет тяжелая битва на истощение, украинские войска сохраняют управляемость, высокий боевой дух и мотивацию, это ежедневный массовый подвиг, и люди делают все возможное, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов", - подытожил Бутусов.

Также читайте: Западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные территории, в частности Крым и Донбасс, - Резников

Оккупанты пытаются перейти трассу Бахмут-Лисичанск, чтобы создать угрозу полного окружения Северодонецка и Лисичанска, - Бутусов 01
Оккупанты пытаются перейти трассу Бахмут-Лисичанск, чтобы создать угрозу полного окружения Северодонецка и Лисичанска, - Бутусов 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
Хоч тут не звинувачуйте ленд ліз, візьміть зброю, САУ "Богдана" хоч 300 штук із "Великого будівництва", чули про таке? Там тільки за кошти, які пішли на бігборди можна було виготовити смотню САУ "Богдана" і сотню РСЗО "Верба". Чому Президент Зеленський цього не зробив, а ставить в таке крутне становичще наших військових? Чи в нас Президенти Джо Байден і Джонсон?
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16.06.2022 14:08
+30
"Чекаю, коли на Г+Г наталья скабєйчук розповість нам, що Байден вбив свого брата та збагатився у 85 разів.
Далі - Медведчук дав покази на Байдена.
А джавеліни на хліб не намажеш!"
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16.06.2022 14:12
+28
Тримайтеся рідненькі. Боже допоможи ЗСУ!
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16.06.2022 14:05
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Хлопці герої тримаються до останнього, очікуючи для України довгоочікуваний ленд ліз. Питання де він? Ті шалені поставки зброї? І питання головне, як розбити переважаюче російське угруповання, якщо максимум, що отримає ВСУ це 18 гаубиць у серпні? Надія на HIMARS?
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16.06.2022 14:04 Ответить
Є надія, що західні партнери багато чого не розголошують стосовно кількості всього, що постачають
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16.06.2022 14:06 Ответить
воно так і є, по іншому не буває!
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16.06.2022 14:51 Ответить
Хоч тут не звинувачуйте ленд ліз, візьміть зброю, САУ "Богдана" хоч 300 штук із "Великого будівництва", чули про таке? Там тільки за кошти, які пішли на бігборди можна було виготовити смотню САУ "Богдана" і сотню РСЗО "Верба". Чому Президент Зеленський цього не зробив, а ставить в таке крутне становичще наших військових? Чи в нас Президенти Джо Байден і Джонсон?
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16.06.2022 14:08 Ответить
"Чекаю, коли на Г+Г наталья скабєйчук розповість нам, що Байден вбив свого брата та збагатився у 85 разів.
Далі - Медведчук дав покази на Байдена.
А джавеліни на хліб не намажеш!"
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16.06.2022 14:12 Ответить
"Вільха-М".
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16.06.2022 14:48 Ответить
Успокойся зі своєю Богданов нарешті.
Остинь, а потім подивись випуски мілітарного, чи поплаву з Тарасом Чмутом.
Богдана - за провал, там ні гармата, ні снаряд толком не працювали.
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16.06.2022 23:37 Ответить
Не ссы,все будет!в октябре Ленд-лиз.а сейчас все вопросы зеленожопому генералиссимус.
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16.06.2022 14:11 Ответить
Шо, уже в октябре? Швец обещает, да?

Тот, который рассказывал, что после 9 мая поплыли корабли с оружием, видимо парусные. Потом говорил, что его не правильно поняли.
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16.06.2022 14:57 Ответить
Істерічка де Вільха-М, де Нептуни... Бери асфальт в руку і на передову...
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17.06.2022 09:08 Ответить
Ленд ліз там же, де й "пекельні санкції" для росії...
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16.06.2022 14:17 Ответить
В українському зеленому асфальті?
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16.06.2022 14:54 Ответить
На кону стоїть саме існування українців як нації та України як держави, тому нам втрачати нічого. Якщо винести за дужки, що захід нам нічого не винен, то: перекрити транзит газу, почати націоналізацію майна та активів цих країн, закрити посольства, осіб, які мають друге громадянство протягом 24 годин... за кораблем.
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16.06.2022 14:26 Ответить
"існування українців як нації" протирічить існуванню зєльоной шобли, і ніякі інші країни тут рояля не грають
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16.06.2022 16:31 Ответить
Добре, хай живуть зелені, тоді українці не потрібні нікому у майбутньому.
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16.06.2022 23:14 Ответить
Тримайтеся рідненькі. Боже допоможи ЗСУ!
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16.06.2022 14:05 Ответить
щас наедут снова на бутусова и срочно командируют марьяну облигацию для усиления обороны.
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16.06.2022 14:06 Ответить
рашня вже 3 тижні б'ється лобом об трасу.
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16.06.2022 14:07 Ответить
Бутусов,дергай оттуда ты нужен стране!
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16.06.2022 14:09 Ответить
Надо уходить из этого мешка пока не поздно и выравнивать фронт
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16.06.2022 14:13 Ответить
Почему наши не отходят?? И так ясно, что Северодонецк потерян. Главное, сохранить наши войска
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16.06.2022 14:18 Ответить
Не хочется в это верить, но видимо потому войска и не отводят, а только бросают туда новые и новые силы. Потому их и с Мариуполя не отводили. Потому и орки не спешат захлопывать окружение. Всё это часть какого-то страшного предательства.
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16.06.2022 14:39 Ответить
Дурниці! Не буду вам розповідати елементарні речі. Просто гляньте уважно на карту і ввімкніть голову.
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16.06.2022 14:58 Ответить
Своему любимому зеленому Верховному это напишите. Пока на карте я вижу очевидные вещи - простреливаемый со всех сторон "украинский полуостров" при кратном превосходстве орков в артиллерии и авиации. Они даже не наступают особо. Зачем куда-то идти? Проще просто стоять на позициях и расстреливать всё новые и новые поступающие цели.
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16.06.2022 15:27 Ответить
Було би добре трохи таки пояснити.
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16.06.2022 23:40 Ответить
Сергей Александрович часом Вам за советом не звонил?
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16.06.2022 15:11 Ответить
Я не роздаю советы. Тем более бесплатно . Просто констатация факта. И опасение нового Мариуполя
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16.06.2022 15:15 Ответить
Опасайтесь за себя и непосредственное близкое окружение. Это продуктивнее и не несёт панических настроений на большие расстояния.
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16.06.2022 15:21 Ответить
А де тут паника? Тут карта перед глазами. На ней всё видно
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16.06.2022 23:27 Ответить
Это песец - "Первым этапом, по словам главы Минобороны, будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери в противостоянии российским войскам. Второй этап, по словам Резникова, заключается в том, чтобы отбросить российские войска на позиции, которые они занимали до полномасштабного вторжения 24 февраля.
Только на третьем этапе, сказал он, будут обсуждения с партнерами Украины того, "как освобождать территории, включая Крым".
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16.06.2022 14:44 Ответить
про Врубівку-Ниркове-Василівку писали вже давно, і які ризики це несе. нажаль, ці пункти не втримано. сподіваюсь, командування буде адекватно діяти, щоб зберегти наших людей!
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16.06.2022 14:46 Ответить
Что касается Попаснняской группировки противника, то сегодня 2 БТГр-ы из состава 61-й обрмп и 80-го тп, поддержанные 3-м мсб 1-й омсбр 1-го АК таки попытались прорваться в район Белогоровки и Берестового. Кроме того, 2 БТГр из состава 102-го мсп и 6-го "казачьего" мсп им. Платова атаковали поз-иции ВСУ по направлению на Николаевку, опять обходя Врубовку (которую они до конца так и не взяли) с запада... этот движ поддерживали огнём с юга из района Комышувахи танки 218-го тп. Вишенкой на торт, стали очередные, повторяющиеся атаки на Золотое при участии всё того же 218-го тп и БТГр 155-й обрмп...

За исключением Золотого, во всех остальных случаях - невдача спіткала російського спортсмена... Под Золотым, на момент написания обзора, бои продолжались. И да, Тошковку "до конца" они тоже так и не взяли. Вообщем, у Попаснянских, в последнее время, тоже что-то расклеилось...

Фланги, заразы такие, не расширяются, укропы, время от времени, даже контр-атакуют и всё в бочину норовят стукнуть, "мобиков" на восстановление "бомбаских батальонов" местами тупо и явно не хватает...
Машовец
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16.06.2022 15:07 Ответить
Аллах помоги пожалуйста Украине. Слава ВСУ
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16.06.2022 15:29 Ответить
Потрібно засилати диверсійні групи в тил ворога, які будуть підривати мости, атакувати колони та мінувати дороги і робити все можливе щоб снаряди не доїхали до російської артилерії. Саме в артилерії сила російської армії.
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16.06.2022 19:00 Ответить
 
 