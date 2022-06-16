Две трети украинских детей стали беженцами и переселенцами, - ООН

Около двух третей украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Об этом региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Афшан Хан сообщила по результатам поездки по украинским городам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Она отметила, что речь идет как о детях, которые вынуждены были уехать из Украины за границу, так и о тех, кто покинул свой дом, оставаясь в пределах страны.

"Травмы и страх могут иметь длительные последствия для физического и психического здоровья детей", - сказала Хан.

Она сообщила, что, по данным ООН, за время войны погибли 277 детей. Еще 456 получили ранения.

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Также оккупанты совершили нападения по меньшей мере на 256 медицинских заведений. На востоке Украины разрушены или повреждены около 17% "безопасных школ", работавших при поддержке ЮНИСЕФ.

Детский фонд ООН требует обеспечить безопасный доступ к детям, где бы они не находились. И призывает немедленно прекратить огонь в Украине.

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