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Новости Война в Украине
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Две трети украинских детей стали беженцами и переселенцами, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти

Около двух третей украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Об этом региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Афшан Хан сообщила по результатам поездки по украинским городам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Она отметила, что речь идет как о детях, которые вынуждены были уехать из Украины за границу, так и о тех, кто покинул свой дом, оставаясь в пределах страны.

"Травмы и страх могут иметь длительные последствия для физического и психического здоровья детей", - сказала Хан.

Она сообщила, что, по данным ООН, за время войны погибли 277 детей. Еще 456 получили ранения.

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Также оккупанты совершили нападения по меньшей мере на 256 медицинских заведений. На востоке Украины разрушены или повреждены около 17% "безопасных школ", работавших при поддержке ЮНИСЕФ.

Детский фонд ООН требует обеспечить безопасный доступ к детям, где бы они не находились. И призывает немедленно прекратить огонь в Украине.

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Коли вже розженуть цю непотрібну організацію? Підрахуї нещасні.
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16.06.2022 14:44 Ответить
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16.06.2022 14:46 Ответить
Назвать бы ООН трусливой организацией, но за все 3.5 месяца войны никто в мире вообще не поставил на голосование вопрос о специальной военной операции против России силами НАТО. Не важно, как бы проголосовали, там по сути Китай только решает в ту или иную сторону, Россия не голосует, есть общее голосование при единственном вето, там устав ООН не такой уж и плохой с точки зрения юридических вопросов. Они даже боятся поставить на голосование вопрос о военной деблокаде портов Украины в Черном море. То есть этим правом обладает приличный ряд стран, но никто из них не выступает с такой инициативой. Они боятся. Ну и пихают на голосование всякий бессмысленный бред с осуждением, не осуждением, китайские или российские термины и прочую чушь. Но по факту боятся США, Великобритания, Франция. Никто не выступил с такой формулировкой, которая обязывала бы действовать военным путем.
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16.06.2022 14:46 Ответить
Третья Мировая с использованием ЯО - не лучшая идея.
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16.06.2022 14:48 Ответить
 
 