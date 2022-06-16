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Дві третини українських дітей стали біженцями та переселенцями, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти

Близько двох третин українських дітей були змушені залишити свої домівки через війну.

Про це регіональний директор ЮНІСЕФ в Європі та Центральній Азії Афшан Хан повідомила за результатами поїздки по українських містах, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".

Вона зазначила, що йдеться як про дітей, які змушені були поїхати з України за кордон, так і про тих, хто облишив свій дім, залишаючись в межах країни.

"Травми та страх можуть мати довготривалі наслідки для фізичного та психічного здоров’я дітей", - сказала Хан.

Вона повідомила, що, за даними ООН, за час війни загинули 277 дітей. Ще 456 зазнали поранення.

Читайте: В ООН вивчають факти примусової депортації українських дітей Донбасу до Росії, - Бачелет

Також окупанти зчинили напади щонайменше на 256 медичних закладів. На сході України зруйновані чи пошкоджені близько 17% "безпечних шкіл", що працювали за підтримки ЮНІСЕФ.

Дитячий фонд ООН вимагає забезпечити безпечний доступ до дітей, де б вони не перебували. Та закликає негайно припинити вогонь в Україні.

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Автор: Ольга Лузан
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Коли вже розженуть цю непотрібну організацію? Підрахуї нещасні.
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16.06.2022 14:44 Відповісти
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16.06.2022 14:46 Відповісти
Назвать бы ООН трусливой организацией, но за все 3.5 месяца войны никто в мире вообще не поставил на голосование вопрос о специальной военной операции против России силами НАТО. Не важно, как бы проголосовали, там по сути Китай только решает в ту или иную сторону, Россия не голосует, есть общее голосование при единственном вето, там устав ООН не такой уж и плохой с точки зрения юридических вопросов. Они даже боятся поставить на голосование вопрос о военной деблокаде портов Украины в Черном море. То есть этим правом обладает приличный ряд стран, но никто из них не выступает с такой инициативой. Они боятся. Ну и пихают на голосование всякий бессмысленный бред с осуждением, не осуждением, китайские или российские термины и прочую чушь. Но по факту боятся США, Великобритания, Франция. Никто не выступил с такой формулировкой, которая обязывала бы действовать военным путем.
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16.06.2022 14:46 Відповісти
Третья Мировая с использованием ЯО - не лучшая идея.
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16.06.2022 14:48 Відповісти
 
 