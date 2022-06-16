Дві третини українських дітей стали біженцями та переселенцями, - ООН
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Близько двох третин українських дітей були змушені залишити свої домівки через війну.
Про це регіональний директор ЮНІСЕФ в Європі та Центральній Азії Афшан Хан повідомила за результатами поїздки по українських містах, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Настоящее время".
Вона зазначила, що йдеться як про дітей, які змушені були поїхати з України за кордон, так і про тих, хто облишив свій дім, залишаючись в межах країни.
"Травми та страх можуть мати довготривалі наслідки для фізичного та психічного здоров’я дітей", - сказала Хан.
Вона повідомила, що, за даними ООН, за час війни загинули 277 дітей. Ще 456 зазнали поранення.
Також окупанти зчинили напади щонайменше на 256 медичних закладів. На сході України зруйновані чи пошкоджені близько 17% "безпечних шкіл", що працювали за підтримки ЮНІСЕФ.
Дитячий фонд ООН вимагає забезпечити безпечний доступ до дітей, де б вони не перебували. Та закликає негайно припинити вогонь в Україні.
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