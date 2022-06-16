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В настоящее время угрозы на Киевском направлении нет, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

громов

Пока угрозы нового наступления российских войск на Киев нет.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"В настоящее время со стороны противника на Киевском направлении признаков создания наступательных группировок – не обнаружено. В настоящее время противник привлек почти все свои сухопутные войска к вооруженной агрессии против нашего государства", – отметил генерал.

В то же время, Громов не исключил, что враг в любой момент может изменить тактику.

"Но не исключается и то, что в случае принятия соответствующего политического решения его вооруженные силы будут пополнены. Также будет произведена мобилизация. Скрытая или открытая мобилизация. В этих условиях мы не исключаем, что противник может создать соответствующие воинские части, провести боевое урегулирование, создать группировка для наступления в других направлениях. В том числе наступления на Киев. Для этого нужны условия, нужно время", - предупредил он.

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23 лютого теж не було, а на наступний день Чернобиль сдали.
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16.06.2022 17:12 Ответить
Может лучше заявление по ситуации на востоке сделать, а не абстракции нападет не нападет.
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16.06.2022 17:12 Ответить
Пока посольства остаются в Киеве, можно спать спокойно. У них острая чуйка на нападения.
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16.06.2022 17:16 Ответить
Іноді краще промовчати!!!))
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16.06.2022 17:30 Ответить
ну а чи замінували кордон з Білоруссю, чи укріпили там все, ми вже, мабуть, ніколи не довідаємося.
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16.06.2022 18:08 Ответить
Ні. Не довідаєтесь, цікаво? Підптсуйте контракт.
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16.06.2022 18:31 Ответить
А це ще що за ізраїльтянин? Мені одному стає стрьомно, коли такі починають заспокоювати?
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16.06.2022 18:08 Ответить
Чим більше ви це повтрюєте, тим більше шансів на те, що Київ опиниться знов в оточенні.
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16.06.2022 18:50 Ответить
Так і до 24 лютого теж ніяких загроз не було! Одно слова З А Є Б І С Ь !
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16.06.2022 20:20 Ответить
знову за старе.Пора повиганяти таких генералів.Мати сусідом рашистського вбивцю українського народу - рівносильно ходити постійно з приставленим ножем під ребрамИ.
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16.06.2022 20:23 Ответить
 
 