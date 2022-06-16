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На даний час загрози на Київському напрямку немає, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

громов

Наразі загрози нового наступу російських військ на Київ немає.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"На даний час з боку противника на Київському напрямку ознак створення наступальних угруповань - не виявлено. На даний час противник залучив майже усі свої сухопутні війська до збройної агресії проти нашої держави", - зазначив генерал.

Водночас Громов не виключив, що ворог у будь-який момент може змінити тактику.

"Але не виключається і те, що у випадку прийняття відповідного політичного рішення його збройні сили будуть поповненні. Також буде проведена мобілізація. Прихована або відкрита мобілізація. За цих умов ми не виключаємо, що противник може створити відповідні військові частини, провести бойове залагодження, створити угруповання для наступу в інших напрямках. У тому числі наступу на Київ. Для цього потрібні умови, потрібен час", - попередив він.

Також читайте: Київ як основна ціль РФ залишається під загрозою, - Маляр

Автор: Володимир Янченко
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23 лютого теж не було, а на наступний день Чернобиль сдали.
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16.06.2022 17:12 Відповісти
Может лучше заявление по ситуации на востоке сделать, а не абстракции нападет не нападет.
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16.06.2022 17:12 Відповісти
Пока посольства остаются в Киеве, можно спать спокойно. У них острая чуйка на нападения.
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16.06.2022 17:16 Відповісти
Іноді краще промовчати!!!))
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16.06.2022 17:30 Відповісти
ну а чи замінували кордон з Білоруссю, чи укріпили там все, ми вже, мабуть, ніколи не довідаємося.
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16.06.2022 18:08 Відповісти
Ні. Не довідаєтесь, цікаво? Підптсуйте контракт.
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16.06.2022 18:31 Відповісти
А це ще що за ізраїльтянин? Мені одному стає стрьомно, коли такі починають заспокоювати?
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16.06.2022 18:08 Відповісти
Чим більше ви це повтрюєте, тим більше шансів на те, що Київ опиниться знов в оточенні.
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16.06.2022 18:50 Відповісти
Так і до 24 лютого теж ніяких загроз не було! Одно слова З А Є Б І С Ь !
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16.06.2022 20:20 Відповісти
знову за старе.Пора повиганяти таких генералів.Мати сусідом рашистського вбивцю українського народу - рівносильно ходити постійно з приставленим ножем під ребрамИ.
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16.06.2022 20:23 Відповісти
 
 