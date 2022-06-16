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В Киеве работают системы ПВО с искусственным интеллектом, – советник руководителя МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В столице работают системы противовоздушной обороны с искусственным интеллектом, хотя и не все.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов, передает Укринформ.

"Не все (системы ПВО – ред.), но да", - проинформировал советник главы МВД, отвечая на вопрос, работает ли в Киеве ПВО с искусственным интеллектом.

Говоря о системах ПВО международного образца, Смирнов отметил, что там уже работает этот искусственный интеллект, определяющий траектории полетов объектов, и может, в том числе, сработать на опережение.

Он также рассказал о работе искусственного интеллекта в различных системах, в частности о том, как это применяется в работе ГСЧС. Представитель министерства напомнил, что сейчас проводятся работы по разминированию.

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"И должны понимать, что есть очень много моментов, где привлекаются передовые технологии, в том числе, аэродроны, которые могут подниматься на определенную высоту, сканировать определенный объект. И эти процессы являются автоматическими. Эта система сама сканирует и передает данные. она находит определенную мину – сразу сообщает. И условный сапер уже видит, где (найденный объект – ред.) находится, что это может быть", - проинформировал советник главы МВД Украины.

Он уточнил, что искусственный интеллект необходим, чтобы минимизировать человеческий фактор и условно говоря, ускорить работу определенных структур. Также это работает, в том числе, при выявлении тех или иных ситуаций на востоке нашей страны, сказал представитель МВД.

"Поэтому, конечно, эта история - чрезвычайно нужна в 21 веке, если мы сейчас говорим о военных действиях - для минимизации человеческого фактора и большей безопасности и охраны", - сказал он.

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Топ комментарии
+29
Якого хера ментовський радник лізе до ППО.
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16.06.2022 21:20
+20
Раз це заявляють в ефірі всеукраїнського телемарафону, то можна не слухати
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16.06.2022 21:17
+15
Блин одни радники кругом
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16.06.2022 21:17
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Страница 2 из 2
У чому паралель радник МВС-ппо-військова справа?
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17.06.2022 07:40 Ответить
Найкраща і дешева у використанні система ППО - Layered Laser Defense system (LLD) чи LaWS. У поєднанні із AI непробивний захист, навіть для таких аналоговнетів як «кинжал».
https://thedebrief.org/us-navy-shows-off-newest-laser-weapon/

Потрібно просити США поставити ЗСУ у межах ленд-лізу.
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17.06.2022 16:45 Ответить
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