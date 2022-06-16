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Новости Война в Украине
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ЕСПЧ указал РФ обеспечить, чтобы смертный приговор военнопленному марокканцу в т.н. "ДНР" не был исполнен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

брагім,саадун

Европейский суд по правам человека принял решение применить срочные меры по военнопленному, приговоренному к казни в так называемой "Донецкой народной республике", обязав Россию обеспечить, что приговор исполнен не будет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как говорится в сообщении ЕСПЧ, распространенном в четверг, решение было вынесено по делу "Саадун против России и Украины" (жалоба № 28944/22) в отношении гражданина Марокко, военнослужащего Вооруженных сил Украины, сдавшегося российским войскам во время недавних боевых действий и приговоренного к смертной казни в так называемой "Донецкой народной республике".

"Суд указал, в частности, правительству Российской Федерации, в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, что они должны обеспечить, чтобы смертный приговор, вынесенный заявителю, не был исполнен, обеспечить надлежащие условия его содержания под стражей и предоставить ему любую необходимую медицинскую помощь и лекарства", - говорится в сообщении.

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Кроме того, суд также указал правительству Украины обеспечить, насколько это возможно, соблюдение конвенционных прав заявителя.

9 июня так называемый суд в Донецке приговорил к смертной казни иностранных добровольцев, воевавших на стороне Украины – марокканца Брагима Саадуна и двух британцев – Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Их "обвинили в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанного никем кроме РФ образования - ДНР". По информации СМИ, британцы и марокканец сдались в плен.
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На ЄСПЛ кацапня покладе х@й 100%. Далі що?
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16.06.2022 22:02 Ответить
А як щодо британців?
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16.06.2022 22:14 Ответить
А як щодо MH-17?
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16.06.2022 22:17 Ответить
На какие-то общемировые правила в отношении мордора придется наложить мораторий если рашисты казнят хоть одного бойца. /гуманитарная помощь, та же смертная казнь, жилища, продукты, медикаменты и т.д./ + обьективное вменение - отсутствие презумпции невиновности для орков. То есть правило общее - никакие общепринятые нормы на рашистов не распространяются.
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16.06.2022 22:21 Ответить
Так может пора эти *республики* признать террористическими организациями? Тогда с ними будет другой разговор как и с теми кто им помогает
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16.06.2022 22:38 Ответить
Що це за хлопчик? Звідки він з'явився, і хто його туди послав?
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16.06.2022 22:40 Ответить
Студент ,яких було багато в Маріуполі.Були б десь ваші може і куполами допомогли.
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16.06.2022 23:15 Ответить
израильтяне есть, где-то в количестве не менее взвода. Не афишируют своё пребывание, ибо государство не одобряет.
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17.06.2022 00:16 Ответить
Если тяжело прочитать - поясню коротко: его туда послало государство Украина, ибо он с 2020 года гражданин Украины и военнослужащий ЗСУ по контракту. Еще вопросы?
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17.06.2022 00:13 Ответить
В ЄСПЛ що, не знають, що Раша, перестала платити членські внески і формально вийшла з ЄСПЛ. Відповідь: "ми марокканця в полон не брали, і судити його не будемо. Звертайтеся туди, де він арешрований"
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16.06.2022 22:47 Ответить
В мире никто ДНР не признал, а эти территории считаются находящимися "под эффективным контролем" РФ. Есть такой правовой термин. Ты же, когда собака на поводке на тебя гавкает, обращаешься к хозяину "уберите собаку", а не просишь пса заткнуться. Так и здесь, РФ юридически отвечает за все выходки своих домашних питомцев.
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17.06.2022 01:43 Ответить
може чепушилін вже жде телефонного дзвінка ?
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16.06.2022 23:35 Ответить
досить вже писати і рекламувати ці вигадані денери і еленери,

це окуповані донецька і луганьська області України,
і терористи можуть там називати себе хоч наполеоном хоч дєдом мазаєм,
то нічого не змінює так і є вбивця і терорист
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17.06.2022 01:20 Ответить
 
 