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Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, – Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я разговаривал с Еппе Кофодом, который заверил меня, что Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Благодарен Еппе за поддержку. Я сказал ему, что это решение вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой", - написал Кулеба в Twitter.
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