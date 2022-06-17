Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я разговаривал с Еппе Кофодом, который заверил меня, что Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Благодарен Еппе за поддержку. Я сказал ему, что это решение вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой", - написал Кулеба в Twitter.

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