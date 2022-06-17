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Новости За рубежом
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Дания (443) членство в ЕС (776) Кулеба Дмитрий (2635)

Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, – Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

данія

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я разговаривал с Еппе Кофодом, который заверил меня, что Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Благодарен Еппе за поддержку. Я сказал ему, что это решение вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой", - написал Кулеба в Twitter.

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RESPECR!ПОВАГА!
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17.06.2022 20:19 Ответить
данцям повага, справжній дружній народ
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17.06.2022 20:22 Ответить
Путін сподівався на фінляндизацію НАТО, а натомість отримав "НАТО-ізацію Фінляндії".
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17.06.2022 20:23 Ответить
Підтримала.
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17.06.2022 20:27 Ответить
Захід нас зливає! https://twitter.com/i/status/1537799992596889602
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17.06.2022 20:29 Ответить
...статус кандидата єс-це колись,до цього треба дожити. Наразі кацапів треба поставити в позу для миття підлоги.Всі бла-бла-бла до 3,14зди.
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17.06.2022 20:37 Ответить
осталось за зеленскім розпрощатись з коломойським інакше ніяк усидіти на двох стільцях вже не вийде
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17.06.2022 21:43 Ответить
 
 