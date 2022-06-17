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Данія (376) членство в ЄС (932) Кулеба Дмитро (3171)

Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, – Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

данія

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Про це інфрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розмовляв з Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Вдячний Єппе за підтримку. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій", - написав Кулеба у твиттері.

Також читайте: Данія та Нідерланди не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - Bloomberg

Автор: Володимир Янченко
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17.06.2022 20:19 Відповісти
данцям повага, справжній дружній народ
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17.06.2022 20:22 Відповісти
Путін сподівався на фінляндизацію НАТО, а натомість отримав "НАТО-ізацію Фінляндії".
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17.06.2022 20:23 Відповісти
Підтримала.
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17.06.2022 20:27 Відповісти
Захід нас зливає! https://twitter.com/i/status/1537799992596889602
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17.06.2022 20:29 Відповісти
...статус кандидата єс-це колись,до цього треба дожити. Наразі кацапів треба поставити в позу для миття підлоги.Всі бла-бла-бла до 3,14зди.
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17.06.2022 20:37 Відповісти
осталось за зеленскім розпрощатись з коломойським інакше ніяк усидіти на двох стільцях вже не вийде
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17.06.2022 21:43 Відповісти
 
 