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Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Зеленским поставки оружия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рютте

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе с министром обороны Кайсой Оллонгрен я только что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Нидерланды могут в дальнейшем помочь с поставкой оружия, а также о состоянии дел относительно статуса кандидата Украины на членство в ЕС", – сообщил Рютте в твиттере.

Читайте также: Нидерланды готовы поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
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Идиоты зеленые просите ткань на Броники Нидерланды один из трех крупнейших производителей ее
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17.06.2022 23:40 Ответить
осторожнее с пожеланиями, а то они могут драповые броники заказать. Типа на зиму.
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17.06.2022 23:54 Ответить
Вы зря смеетесь. Волонтеры до сих пор заказывают по мастерским самодельные броники из более мене приличной стали и чехлы там никак не кевларовые...
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18.06.2022 00:02 Ответить
с 19-го не перестаю смеяться.
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18.06.2022 00:04 Ответить
угу..а літній білого - піл колір сорочок) Зе ж раніш по передку так гасав))
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18.06.2022 00:05 Ответить
Народний депутат від «Слуги народу» коля-каклєта привіз столичній теробороні бронежилети, які після тестувань виявилися непридатними для використання під час війни. От мені цікавво, чи буде проти нього карна справа, тільки вже не липова, як проти Марченко, а справжня???
Питання звісно ж риторичне ...
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18.06.2022 00:14 Ответить
******...
https://twitter.com/i/status/1537556175931289600
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18.06.2022 01:04 Ответить
Це котлєтне чуділо, спочатку говорило, що ці броніки начебто його жінка на собі переносила через кордон, а коли запахло смаженим, виявилося що то він просто допоміг доставити гуманітарку що прислали люди, при цьому це ******* навіть незаікнулося, а що він особисто купив для ЗСУ.
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18.06.2022 09:23 Ответить
Краще сковороду чавунну за пазуху
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18.06.2022 07:58 Ответить
может дадут еще RGM-84C Harpoon Block 1B или штук сто-двести YPR-765
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18.06.2022 00:03 Ответить
ну их вариант м 113 нормальный уже обкатан и признан нормальным намного проще в управлении и остойчивый чем копейка
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18.06.2022 00:12 Ответить
індіанці нашої війни )))
https://twitter.com/i/status/1537469202113646593
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18.06.2022 01:32 Ответить
 
 