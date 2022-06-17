Премьер Нидерландов Рютте обсудил с Зеленским поставки оружия

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе с министром обороны Кайсой Оллонгрен я только что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как Нидерланды могут в дальнейшем помочь с поставкой оружия, а также о состоянии дел относительно статуса кандидата Украины на членство в ЕС", – сообщил Рютте в твиттере.

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