Прем’єр Нідерландів Рютте обговорив із Зеленським постачання зброї
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Голова уряду Нідерландів Марк Рютте повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Разом із міністеркою оборони Кайсою Оллонґрен я щойно поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про те, як Нідерланди можуть надалі допомогти із постачанням зброї, а також про стан справ щодо статусу кандидата України на членство в ЄС", – повідомив Рютте у твіттері.
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