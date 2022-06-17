УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13303 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
2 997 13
війна (56444) Нідерланди (1115) зброя (5755) Рютте Марк (163)

Прем’єр Нідерландів Рютте обговорив із Зеленським постачання зброї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рютте

Голова уряду Нідерландів Марк Рютте повідомив, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Разом із міністеркою оборони Кайсою Оллонґрен я щойно поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про те, як Нідерланди можуть надалі допомогти із постачанням зброї, а також про стан справ щодо статусу кандидата України на членство в ЄС", – повідомив Рютте у твіттері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди готові підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Идиоты зеленые просите ткань на Броники Нидерланды один из трех крупнейших производителей ее
показати весь коментар
17.06.2022 23:40 Відповісти
осторожнее с пожеланиями, а то они могут драповые броники заказать. Типа на зиму.
показати весь коментар
17.06.2022 23:54 Відповісти
Вы зря смеетесь. Волонтеры до сих пор заказывают по мастерским самодельные броники из более мене приличной стали и чехлы там никак не кевларовые...
показати весь коментар
18.06.2022 00:02 Відповісти
с 19-го не перестаю смеяться.
показати весь коментар
18.06.2022 00:04 Відповісти
угу..а літній білого - піл колір сорочок) Зе ж раніш по передку так гасав))
показати весь коментар
18.06.2022 00:05 Відповісти
Народний депутат від «Слуги народу» коля-каклєта привіз столичній теробороні бронежилети, які після тестувань виявилися непридатними для використання під час війни. От мені цікавво, чи буде проти нього карна справа, тільки вже не липова, як проти Марченко, а справжня???
Питання звісно ж риторичне ...
показати весь коментар
18.06.2022 00:14 Відповісти
******...
https://twitter.com/i/status/1537556175931289600
показати весь коментар
18.06.2022 01:04 Відповісти
Це котлєтне чуділо, спочатку говорило, що ці броніки начебто його жінка на собі переносила через кордон, а коли запахло смаженим, виявилося що то він просто допоміг доставити гуманітарку що прислали люди, при цьому це ******* навіть незаікнулося, а що він особисто купив для ЗСУ.
показати весь коментар
18.06.2022 09:23 Відповісти
Краще сковороду чавунну за пазуху
показати весь коментар
18.06.2022 07:58 Відповісти
может дадут еще RGM-84C Harpoon Block 1B или штук сто-двести YPR-765
показати весь коментар
18.06.2022 00:03 Відповісти
ну их вариант м 113 нормальный уже обкатан и признан нормальным намного проще в управлении и остойчивый чем копейка
показати весь коментар
18.06.2022 00:12 Відповісти
індіанці нашої війни )))
https://twitter.com/i/status/1537469202113646593
показати весь коментар
18.06.2022 01:32 Відповісти
 
 