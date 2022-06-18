Переговоры с РФ можем возобновить в августе, после "контрнаступления в некоторых местах", - Арахамия

Украина может возобновить мирные переговоры с Россией с усиленной позиции после контрнаступления. Это может произойти в конце августа.

Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах", – сказал Арахамия, объясняя, что будет в конце августа.

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По словам нардепа, Украина не рассматривает возможности возобновления переговоров. По крайней мере, пока не укрепит свои силы, а российские войска не вернутся к позициям, на которых они были до 24 февраля, отметил политик.

"Минимальное приемлемое соглашение было бы, если бы мы их выгнали – или они добровольно отошли на позиции, где они были до 24 февраля", – говорит Арахамия.

После этого можно будет обсуждать возврат всех суверенных территорий, считают в переговорной группе.

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"Мы могли бы рассмотреть какое-либо политическое соглашение, вроде того, что мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом", – рассказал Арахамия.