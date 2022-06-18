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Переговоры с РФ можем возобновить в августе, после "контрнаступления в некоторых местах", - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арахамія

Украина может возобновить мирные переговоры с Россией с усиленной позиции после контрнаступления. Это может произойти в конце августа.

Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия в комментарии "Голосу Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах", – сказал Арахамия, объясняя, что будет в конце августа.

Читайте: Макрон, Шольц и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным, - Die Welt

По словам нардепа, Украина не рассматривает возможности возобновления переговоров. По крайней мере, пока не укрепит свои силы, а российские войска не вернутся к позициям, на которых они были до 24 февраля, отметил политик.

"Минимальное приемлемое соглашение было бы, если бы мы их выгнали – или они добровольно отошли на позиции, где они были до 24 февраля", – говорит Арахамия.

После этого можно будет обсуждать возврат всех суверенных территорий, считают в переговорной группе.

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"Мы могли бы рассмотреть какое-либо политическое соглашение, вроде того, что мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем этого военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом", – рассказал Арахамия.
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Топ комментарии
+55
Агрохімія щось проведе

Та закройте ему мавпячий писок ,бо вже нудить від його переговорів
з орками !
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18.06.2022 10:57
+47
Агрохимия-пшел вон.
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18.06.2022 10:55
+43
Гениальный план как весь Арахмия. Дайте ему медаль.
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18.06.2022 10:52
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Абхазія контратакує?
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18.06.2022 13:03 Ответить
Да когда же он заткнется? Что он несет?
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18.06.2022 13:11 Ответить
🐵 усыпить!
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18.06.2022 13:30 Ответить
Навіщо. В наступ відправити, він же рветься - спочатку в наступ каже, а потім на переговори.
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19.06.2022 00:49 Ответить
Заберіть мікрофон йому
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18.06.2022 13:39 Ответить
Їб...им нема спокію. Хтож це за нього голосував? Люди, де були ваші очі?
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18.06.2022 14:14 Ответить
Потрібно мабуть створити петицію на сайті президента про те, щоб таких телепнів, як Арахамія, не допускати ні до яких переговорних делегацій. Краще Кулеба нехай цим займається як фаховий дипломат. а не це посміховисько.
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18.06.2022 14:42 Ответить
Краще не треба нічого казати, як переможемо та почнуться вибори кажіть все що завгодно, але не зараз....
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18.06.2022 15:23 Ответить
так що ворогів будемо слухати. коли війна йде в Україні?
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18.06.2022 16:47 Ответить
вот нафига его допускать до сми,тем более повторяет что слышали от других не раз...депутат-любитель..мля
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18.06.2022 15:38 Ответить
Дайте ему селедки,"Абырвалг"
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18.06.2022 15:53 Ответить
Кем оно себя возомнил, чтоб делать такие заявления? Чем оно вобще занимается? Что это за бордель устроили у себя такой, что всякие Безуглые по штабам труться от нефиг делать, Мери Поппинс судьбы людские решает? Почему не идут коров доить, все керовниками себя возомнил.
Гнать к чёртовой матери!
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18.06.2022 16:09 Ответить
"Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях", .... то швиденько автомат в руки і без броніка в окопи до наших захисників.
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18.06.2022 16:49 Ответить
Хачик не хоче запитати едино джерело влади в Україні- Народ????
бо мавпа вже віддає Крим
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18.06.2022 18:31 Ответить
Ахломония полный придурок - кто его выбирал?
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18.06.2022 19:16 Ответить
73% виборців, яким було: "какая разница, лишь бы 95 квартал и"Сватов" показывали!"
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18.06.2022 20:55 Ответить
как же эта хламидия уже достала своими зе-высерами!
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19.06.2022 03:04 Ответить
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