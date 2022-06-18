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Зафиксировано увеличение количества колонн вражеской техники между оккупированными Мелитополем и Васильевкой в Запорожской области.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Увеличение колонн вражеской техники, среди которых большое количество грузовиков КамАЗ, зафиксировано между оккупированными Мелитополем и Васильевкой Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на странице Сил обороны Запорожского края Facebook.

"В районе населенного пункта Конские Раздоры (Пологовский район) зафиксированы новые фортификационные сооружения противника, около 35 единиц техники и места дислокации личного состава.

С временно оккупированной территории АР Крым зафиксировано движение поезда с горюче-смазочными материалами и боеприпасами в направлении Мелитополя.

Кроме того, зафиксировано увеличение количества колонн техники противника: трасса Мелитополь — Васильевка и в обратном направлении фиксируется систематическое движение значительного количества грузовиков "КамАЗ", Андреевка - Конские Раздоры большое количество тяжелой техники, из АР Крым в направлении Мелитополя в течение дня зафиксировано несколько колонн грузовиков, бензовозов и военной техники", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+21
Вся відповідальність лежить виключно на Зеленському, бо він має всюди монобільшість. Призначення в ті області зробив він і не по професійних якостях, а відданості справі "какая разница". Пам'ятаєте, що робили з Порошенко за Іловайськ? День і ніч пропагандони з телеканалів "1+1", 112 каналу, ЗІК, Ваньки Садового лили бруд сотнями тон в день і не звертали уваги "не на часі", а сьогодні ті же пропагандони мовчать, як будто нічого не трапилося, як будто не знищили вороги десятки тисяч мирних громадян тільки в Маріуполі.
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18.06.2022 11:58
+13
Они не молчат. Они говорят что те, кто критикует сегодня клоуна, играет на руку рашистам. В стране куча биомассы, голосующей по приколу, и которым "какая разница". Вот за них сегодня гибнут лучшие украинцы, цвет нации.
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18.06.2022 12:01
+11
Чому не були знищені мости на перешийку і хто відповість за це?
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18.06.2022 11:52
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18.06.2022 11:47 Ответить
Чому не були знищені мости на перешийку і хто відповість за це?
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18.06.2022 11:52 Ответить
Ти на це і відповів... хто?
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18.06.2022 11:54 Ответить
Вся відповідальність лежить виключно на Зеленському, бо він має всюди монобільшість. Призначення в ті області зробив він і не по професійних якостях, а відданості справі "какая разница". Пам'ятаєте, що робили з Порошенко за Іловайськ? День і ніч пропагандони з телеканалів "1+1", 112 каналу, ЗІК, Ваньки Садового лили бруд сотнями тон в день і не звертали уваги "не на часі", а сьогодні ті же пропагандони мовчать, як будто нічого не трапилося, як будто не знищили вороги десятки тисяч мирних громадян тільки в Маріуполі.
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18.06.2022 11:58 Ответить
Они не молчат. Они говорят что те, кто критикует сегодня клоуна, играет на руку рашистам. В стране куча биомассы, голосующей по приколу, и которым "какая разница". Вот за них сегодня гибнут лучшие украинцы, цвет нации.
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18.06.2022 12:01 Ответить
Разом з Π"О" шоблою.
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18.06.2022 12:52 Ответить
Так же відповість як і за Дебалцево і за "Стіну Яценюка"
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18.06.2022 12:51 Ответить
ЖД полотно от Мелитополя до Новоалексеевки нужно было разобрать еще 2 года назад.
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18.06.2022 11:59 Ответить
Яке радісне повідомлення ! А що насипать знову нема чим !
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18.06.2022 12:01 Ответить
С временно оккупированной территории АР Крым зафиксировано движение поезда с горюче-смазочными материалами и боеприпасами в направлении Мелитополя - а арахамія хоче договоріться по Криму якщо буде Крим і далі у кацапів загроза півдня якщо і звільнемо буде постійна
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18.06.2022 12:01 Ответить
комаз с ватным навозом
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18.06.2022 12:15 Ответить
..прое..алово продолжается?
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18.06.2022 12:15 Ответить
Авторазборка на марше.
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18.06.2022 12:41 Ответить
Колёса к камазу недорого.
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18.06.2022 12:43 Ответить
Авіація де ? І доречі потрібно зруйнувати чангарський перешийок і це любою ціною, а вже потім можна буде знищувати це все лайно котре виїхало в Україну, інакше це лайно буде йти безкінечно
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18.06.2022 14:03 Ответить
Треба удари авіації, Байрактарів, й смажити ті колони. Гадаю так й буде.
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18.06.2022 16:10 Ответить
тож біля Мелітополя підірвали залізничний міст. Його що, вже відремонтували? Чи іншою віткою вагони тягнуть?
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18.06.2022 16:18 Ответить
 
 