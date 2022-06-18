Меркель готова стать мирной посредницей между Украиной и РФ
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что может выступить как посредница в мирном урегулировании войны в Украине, которую начала Россия.
Об этом она рассказала в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Сейчас вероятность участия Меркель в переговорном процессе между Украиной и РФ не обсуждается, это только перспектива, которую рассматривает бывший канцлер ФРГ.
По ее словам, до того, как выйти из политики в 2021 году, она пыталась предотвратить украинский кризис, но не преуспела в этом вопросе.
"Путин больше не был готов к саммитам в нормандском формате. Да и я не добилась успеха в том, чтобы создать дополнительный дискуссионный формат для России и Европы о порядке европейской безопасности параллельно с нормандским форматом", — сказала Меркель.
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Блін ... Що ми знову винуваті ??
А що, тепер досягне успіху? Та ну нах!
Агентурою такого рівня ніхто не розкидається.
Це за законами Німеччини вона пенсіонерка. А за законами московської розвідки її будуть використовувати до кінця (тобто до настання цілковитих розладів мислення). Головне, наші підрихтовані непотоплювані російські агентеси-довгожителі (типу Тимошенко, Вітренко, Герман, Влащенко і тп) вас не дивують. Тут незрозуміло одне - для чого ця прокладка в переговорній групі "українська група ФСБ проти московської групи ФСБ"...
Вже так напосередничала, що Україна кровю заливається...
Кінчена НДР-івська **** !!!
************лобістів ***** у ЄС.
Ей до конца жизни не замолить грехи совершенные, а опять за 30 серебринив готова хвостом вилять...
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А пора би вже. Всі пособники рашистів в особливості такі як фрау рібентроп мають бути засуджені та страчені.