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Меркель готова стать мирной посредницей между Украиной и РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

меркель,зеленський

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что может выступить как посредница в мирном урегулировании войны в Украине, которую начала Россия.

Об этом она рассказала в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Сейчас вероятность участия Меркель в переговорном процессе между Украиной и РФ не обсуждается, это только перспектива, которую рассматривает бывший канцлер ФРГ.

По ее словам, до того, как выйти из политики в 2021 году, она пыталась предотвратить украинский кризис, но не преуспела в этом вопросе.

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"Путин больше не был готов к саммитам в нормандском формате. Да и я не добилась успеха в том, чтобы создать дополнительный дискуссионный формат для России и Европы о порядке европейской безопасности параллельно с нормандским форматом", — сказала Меркель.
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Топ комментарии
+68
Готова ще раз лягти під карлика
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18.06.2022 13:28
+66
А может ей бы нахер пойти, старой кляче?
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18.06.2022 13:28
+63
Раз русня активировала свою консерву,
значит русне срочно нужны переговоры...
...значит фрау Меркель - идет вслед за руZZким кораблем!
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18.06.2022 13:40
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Анусогелка, бери под руку Кисюнджера и звездуйте по координатам русскага корыта! 😈
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18.06.2022 14:20 Ответить
Не треба! Ми це вже пройшли. З 2014 року посередницею була. Ось до чого її посерелниутао привело.
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18.06.2022 14:22 Ответить
Хватает же наглости. Меркель убила Европу за свои годы, что еще она хочет ?
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18.06.2022 14:25 Ответить
КДБ-шна профурсетка №1 в Німеччині.
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18.06.2022 14:29 Ответить
Чего эта старая калоша не угомонится? Не всё бабло кацапское отработала? Самоуважение надо хотя бы иметь.
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18.06.2022 14:30 Ответить
Її дуже , ну ще раз дуже попросило *****.
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18.06.2022 15:26 Ответить
Дякуєм, не потрібно
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18.06.2022 14:31 Ответить
Только не эту шмару.
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18.06.2022 14:33 Ответить
За її словами, до того, як вийти з політики у 2021 році, вона намагалася запобігти українській кризі, але не досягла успіху в цьому питанні.

Блін ... Що ми знову винуваті ??
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18.06.2022 14:35 Ответить
ПНХ старая п***да. Уже помогла с крымом и дамбасом.
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18.06.2022 14:36 Ответить
Не досягла, то й сиди собі тихо, сопи у дві дірочки. У нас кажуть: "Якщо не наївся, то й не налижешся". Пиши собі мемуари, може прочитаємо, якщо цікаво буде.
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18.06.2022 14:38 Ответить
Хвойді в бордель,або на кдадовище. Вже досить накоїла курва
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18.06.2022 14:39 Ответить
хай іде за руцьким кораблем
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18.06.2022 14:39 Ответить
Перемовини меркеліхи з пуйлом? Хіба що у сусідніх камерах, нехай перестукуються.
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18.06.2022 14:43 Ответить
про який мир вона каже, буде наша пермога
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18.06.2022 14:46 Ответить
А не пішла би ти за русскім корабльом, стара курва!
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18.06.2022 14:49 Ответить
курва зі штазі ця меркель
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18.06.2022 14:49 Ответить
За її словами, до того, як вийти з політики у 2021 році, вона намагалася запобігти українській кризі, але не досягла успіху в цьому питанні. Джерело: https://censor.net/ua/n3348717

А що, тепер досягне успіху? Та ну нах!
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18.06.2022 14:56 Ответить
Хотел сразу послать нахер, но смотрю тут очередь таких же на полквартала
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18.06.2022 14:56 Ответить
От чому ніколи пенсіонерам не сидиться в дома? Завжди кудись їдуть, йдуть. Гаразд коли до внуків а коли таке... то...
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18.06.2022 15:04 Ответить
Вона ще отримає посаду в газпромі чи роснєфті, рано на пенсію.
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18.06.2022 16:00 Ответить
У неї новітній синдром - "СИНДРОМ КІССІНЖЕРА". Це Вам не якась стареча клептоманія або арахнобобія!
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18.06.2022 18:59 Ответить
Припиніть посилати Меркель на....
Агентурою такого рівня ніхто не розкидається.
Це за законами Німеччини вона пенсіонерка. А за законами московської розвідки її будуть використовувати до кінця (тобто до настання цілковитих розладів мислення). Головне, наші підрихтовані непотоплювані російські агентеси-довгожителі (типу Тимошенко, Вітренко, Герман, Влащенко і тп) вас не дивують. Тут незрозуміло одне - для чого ця прокладка в переговорній групі "українська група ФСБ проти московської групи ФСБ"...
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18.06.2022 15:04 Ответить
парадокс ... Башні Кремля домовляються тут ??
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18.06.2022 15:08 Ответить
Ярмак править Україною, то тут лайна й без тебе вистачає
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18.06.2022 15:32 Ответить
З такими посередниками і вітчизняних кацапських кротів, на кшталт дерьмака і непотрібно...
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18.06.2022 15:08 Ответить
Здайте бабцю до богодільні
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18.06.2022 15:11 Ответить
Не спасибо. Ермак пока справляется. Пуйло уже начинает вскрывать все свои консервы без разбору. Скоро ещё и Шредер в миротворцы набиваться будет
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18.06.2022 15:13 Ответить
штази и тут хотят руку приложить
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18.06.2022 15:19 Ответить
Вистарчить вже тої меркель.
Вже так напосередничала, що Україна кровю заливається...
Кінчена НДР-івська **** !!!
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18.06.2022 15:22 Ответить
С немцами хорошо только говно делить.
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18.06.2022 15:22 Ответить
Danke frau Ribbentropp
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18.06.2022 15:26 Ответить
Пішла на ***
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18.06.2022 15:26 Ответить
Нах ти нам всралася, їдь ***** допомогай, натомість на халяву подерти дадуть
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18.06.2022 15:29 Ответить
Раком может стать перед ****** , раньше нужно было чухать старое дупло...
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18.06.2022 15:29 Ответить
А посмоктати ти нічого не хочеш? Вже надивилися на твоє Нормандське збіговисько, бачили, хто є хто.
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18.06.2022 15:31 Ответить
Меркель а на ЙУХ ти не хочеш???
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18.06.2022 15:34 Ответить
Думаю, ще один агент кгб зеленому не завадить, тисячою більше тисячою менше, какаяразніца.
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18.06.2022 15:36 Ответить
мне одно только интересно Шольц и её будет прикрывать как штанмаера
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18.06.2022 15:38 Ответить
Спочатку рашисти будуть викинуті з УСІЄЇ території України а вже потім буде Україна шукати посередників але ТОЧНО НЕ серед ************ лобістів ***** у ЄС.
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18.06.2022 16:00 Ответить
Зазначимо, що попередник Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини Герхард Шредер проводив дуже лояльну політику щодо путінської Росії, а після своєї відставки практично одразу вирушив на роботу до підконтрольних Кремлю структур, концернів "Роснефть" та "Газпром". Вишукана єврокорупція, не те що тупа неприхована в Україні.
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18.06.2022 16:12 Ответить
За бабки *****?)))
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18.06.2022 16:05 Ответить
Меркель - ПНХ.
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18.06.2022 16:06 Ответить
6ка *****
Ей до конца жизни не замолить грехи совершенные, а опять за 30 серебринив готова хвостом вилять...

В
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18.06.2022 16:11 Ответить
На хрен эта цемецкая курва нужна нам на переговорах??Чтобы опять Украину кинуть?? ***** немецкая!!
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18.06.2022 16:16 Ответить
Меркельша дурна, яка українська криза? Якби на агресія підерасії, то не було б ніякої «кризи». І ти сама сприяла другим потоком цю «кризу». Вже сиди на пенсії і стули свою пельку.
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18.06.2022 16:23 Ответить
Її прізвище вже записано у сторінку позору німецького народу.
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18.06.2022 16:32 Ответить
це якась ганьба нескінченна
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18.06.2022 16:32 Ответить
нет не нужно, наелись
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18.06.2022 16:33 Ответить
Ганьбище німецького народу так і не зрозуміла,що тюрма за нею плаче.
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18.06.2022 16:35 Ответить
Нуу,якщо ця пані колись захоче появитись в Києві,то Зеля має їй нагадати, хай з собою візьме Орден (не пам*ятаю який),по простоті яка гірше...,вручило наша Зелень.
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18.06.2022 16:43 Ответить
Меркель то готова , але люди не готові мати посередником продажну німецьку шльондру без довіри , авторитету , честі та гідності . Не можна зловити на вулиці першу ліпшу дуру і ліпити з неї посередника в міждержавних переговорах . А з Меркель ще гірше , бо антирейтинг в цієї аферистки - просто феноменальний . Та вона напевно й сама це усвідомлює . Так ...... ляпнула ...... , вдруг може якраз влізе , ....... а не влізе - ну то не влізе . Аферистка .
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18.06.2022 16:44 Ответить
Серйозно? Ну нахрен
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18.06.2022 17:04 Ответить
пошла она *****,********** проблядь!
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18.06.2022 17:26 Ответить
Нахер ,уже была ,уже проходили ,на пенсию
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18.06.2022 17:41 Ответить
Чи й не голуб миру, теж за спасенІє ліТца ***** запереживала. Іди за курсом руцького корабля
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18.06.2022 17:44 Ответить
a glavnoe, čto každoe poslanie etoj čučely ukraincami po znamenitomu napravleniji ento eše plius ko vsemu i trias po morde mokroj triapkoj narazzijskim xreneralam kagebefesde, kotorye takuju primitivnuju očerednuju "mnogoxodovočku" vystradali.
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18.06.2022 17:44 Ответить
******* **********, що кістьми лягала в 2008, аби тільки Україну до НАТО не прийняли, тепер посередником хоче бути? Пішла скотиняка *****, слідом за срускім ваєнним карабльом, сраним сп-2 і своїм коханим владімвладімичом ******
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18.06.2022 18:13 Ответить
"вона намагалася запобігти українській кризі" - У нас криза? А що тоді війна?
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18.06.2022 18:17 Ответить
Пішла за російським кораблем, політична пропутлерівська простітутка
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18.06.2022 19:01 Ответить
В ср.... хай іде бо на ... уже не годиться.
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18.06.2022 19:22 Ответить
Если Борис не против, то мы очень ЗА
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18.06.2022 19:42 Ответить
Не дай боже! Ця хвойда на раз злиє українські інтереси, як це зробила в 2008ому. И не треба розповідати про те, що тоді була інша Україна і люди інші були. При ній, Україна ні одного патрона не отримала. І не отримає, якщо влізе стара.
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18.06.2022 20:10 Ответить
так кацапы скоро и обаму расконсервируют.
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18.06.2022 21:11 Ответить
Видали мы таких посредников.
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18.06.2022 23:19 Ответить
Ні. так не можна. Клімакс, значить клімакс. Така наречена для ***** може і згодиться, але нам не потрібна.
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19.06.2022 00:38 Ответить
А бути страченою вона не готова?

А пора би вже. Всі пособники рашистів в особливості такі як фрау рібентроп мають бути засуджені та страчені.
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19.06.2022 00:50 Ответить
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