Меркель готова стати мирною посередницею між Україною та РФ

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що може виступити як посередниця у мирному врегулюванні війни в Україні, яку розпочала Росія.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Наразі імовірність участі Меркель у переговорному процесі між Україною та РФ не обговорюється, це лише перспектива, яку розглядає колишня канцлерка ФРН.

За її словами, до того, як вийти з політики у 2021 році, вона намагалася запобігти українській кризі, але не досягла успіху в цьому питанні.

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"Путін більше не був готовим до самітів у нормандському форматі. Та і я не досягла успіху в тому, щоб створити додатковий дискусійний формат для Росії та Європи про порядок європейської безпеки паралельно з нормандським форматом", - сказала Меркель.