Меркель готова стати мирною посередницею між Україною та РФ
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Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що може виступити як посередниця у мирному врегулюванні війни в Україні, яку розпочала Росія.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Наразі імовірність участі Меркель у переговорному процесі між Україною та РФ не обговорюється, це лише перспектива, яку розглядає колишня канцлерка ФРН.
За її словами, до того, як вийти з політики у 2021 році, вона намагалася запобігти українській кризі, але не досягла успіху в цьому питанні.
"Путін більше не був готовим до самітів у нормандському форматі. Та і я не досягла успіху в тому, щоб створити додатковий дискусійний формат для Росії та Європи про порядок європейської безпеки паралельно з нормандським форматом", - сказала Меркель.
Будь ласка, зачекайте...
Блін ... Що ми знову винуваті ??
А що, тепер досягне успіху? Та ну нах!
Агентурою такого рівня ніхто не розкидається.
Це за законами Німеччини вона пенсіонерка. А за законами московської розвідки її будуть використовувати до кінця (тобто до настання цілковитих розладів мислення). Головне, наші підрихтовані непотоплювані російські агентеси-довгожителі (типу Тимошенко, Вітренко, Герман, Влащенко і тп) вас не дивують. Тут незрозуміло одне - для чого ця прокладка в переговорній групі "українська група ФСБ проти московської групи ФСБ"...
Вже так напосередничала, що Україна кровю заливається...
Кінчена НДР-івська **** !!!
************лобістів ***** у ЄС.
Ей до конца жизни не замолить грехи совершенные, а опять за 30 серебринив готова хвостом вилять...
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А пора би вже. Всі пособники рашистів в особливості такі як фрау рібентроп мають бути засуджені та страчені.