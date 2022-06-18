СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман

Контрразведчики разоблачили и задержали российского агента в Одесской области, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы безопасности Уэраины.

"Контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

О результатах обстрелов он докладывал своему "куратору" через закрытые каналы связи", - говорится в сообщении.

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