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мост (1003) Одесская область (3105) СБУ (18690)

СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу,коригувальник

Контрразведчики разоблачили и задержали российского агента в Одесской области, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Службы безопасности Уэраины.

"Контрразведчики СБУ задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

О результатах обстрелов он докладывал своему "куратору" через закрытые каналы связи", - говорится в сообщении.

Также читайте: Сегодня ночью оккупанты из РСЗО нанесли удары по Киевскому району Харькова, - Синегубов
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Топ комментарии
+59
Хоть одну МРАЗЬ-ГНИДУ ☠️РАССТРЕЛЯЙТЕ ПОКАЗАТЕЛЬНО , чтобы другие не бордели‼️
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18.06.2022 14:07
+49
Втопили цю тварину в тому лимані? А краще прив'язати до містка хай чекає на свою ракету.
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18.06.2022 14:02
+31
По закону воєнного часу... допитати і ліквідувати.
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18.06.2022 14:04
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Час познайомити його з пляшкою
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18.06.2022 14:01 Ответить
українці так не роблять. Прив"язати його на мосту буде достатньо.
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18.06.2022 14:13 Ответить
Втопили цю тварину в тому лимані? А краще прив'язати до містка хай чекає на свою ракету.
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18.06.2022 14:02 Ответить
Хоть одну МРАЗЬ-ГНИДУ ☠️РАССТРЕЛЯЙТЕ ПОКАЗАТЕЛЬНО , чтобы другие не бордели‼️
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18.06.2022 14:07 Ответить
Не борзели выродки
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18.06.2022 14:11 Ответить
Без разницы !!!
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18.06.2022 14:57 Ответить
О, вот этот художественный образ прокацапского прометея привлекателен, но нет.
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18.06.2022 14:21 Ответить
Нарешті! Допитати і втопити в тому лимані виродка!
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18.06.2022 14:02 Ответить
Увы, такого не будет. Ведь тогда, если вдруг поймают боневтика его тоже могут казнить... Я не имею ввиду взятие президенсткого квартала. Я имею ввиду, если он махнет отпочить в оман во время войны и его там за яйца возьмет какойнить вангеровец
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18.06.2022 14:11 Ответить
І Єрмака якому Боріс Джонсон вчора руку не потиснув.
І весь ляльковий театр Портнова і Бені- Татарова, Демченка, венедіктову, чоловіка Верещучки який на Майдані штурмував будинок Профспілок...
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18.06.2022 14:15 Ответить
Елдаку в ***** плюнуть нужно, а не руку жать, курве рашистской!!!!
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18.06.2022 14:17 Ответить
Так ему пожать руку, просто за падло...
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18.06.2022 16:17 Ответить
Розстріляти падлюку!
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18.06.2022 14:03 Ответить
По закону воєнного часу... допитати і ліквідувати.
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18.06.2022 14:04 Ответить
нету у нас таких законов, забудь. Кошевой сказал, что не пойдет. Выводы делай сам...
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18.06.2022 14:08 Ответить
І це було б найсправедливіше і найгуманніше, протягом 24 годин.
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18.06.2022 15:49 Ответить
Да вы что, клоун этого никогда не позволит, ведь это его самый лучший кореш.
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18.06.2022 16:20 Ответить
А чего нет закона про расстрел по законам военного времени ? Чем занята халамидия, подоляк и стефанчук ? Как раз для таких недолюдей, чьи действия приводят к массовой гибели военных и гражданских и разрушениям стратегических обьектов.
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18.06.2022 14:05 Ответить
Так вище названих по тому закону першими і оприходують. Тому і не приймають.
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18.06.2022 14:36 Ответить
А, тепер зрозумів.
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18.06.2022 14:58 Ответить
Тому що якісь особливі окремі "закони військового часу" то є маячня тоталітарастів, для виправдовування розстрілу тих, по кому немає жодних доказів їх провини.
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18.06.2022 16:49 Ответить
Повішайте на тому мосту
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18.06.2022 14:07 Ответить
Ситуація з такими от агентами-колаборантами жахлива. Щоб це виправити, потрібно б ввести смертну кару. Хоча мій гуманізм протестує, тому я проплнуб все-таки довічне бещ винятків і права перегояду терміну. Зрозуміло, що для цього повинен бути відповідальний суді беззаперечні докази. 8-15 років, а можливо навіть і менше, як бачимо, нікого не зупиняють. Аде звичайно ж при цій зеленій влпді такі суворі санкції в законодавсиво імплементовані не будуть, бо депутпти цієї влади займають одне з перших місць по колаборації з кацапами.
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18.06.2022 14:10 Ответить
А с Андреем Елдаком, что будем делать? он хуже того корректировщика огня противника, прости госпаде...
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18.06.2022 14:14 Ответить
Я вже писав в одному з коментарів - Єрмак - частина Зєлєнского. Самого Єрмака прищемити не вийде, доки Зєлєнскій - легітимно обраний73 відсотками недалеких громадян України. Тому найкраще обмежити у доступі до серйозної інформації і ізолювати від прийняття серйозних рішень. Інакше поки що не вийде. У законний спосіб.
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18.06.2022 14:27 Ответить
Що потрібно, щоб таким стати?
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18.06.2022 14:11 Ответить
Відростити рюзьгаізічьніі мааазгі🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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18.06.2022 14:15 Ответить
Дебилом или жлобом, который за условные 20-30 тысяч продаст и мать, и Родину.
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18.06.2022 14:15 Ответить
У него родина другая. Вот в чем причина. Оно из чичичипи.
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18.06.2022 14:22 Ответить
Доза... когда ломки еще и не на такое пойдешь
Український чемпіон світу та Європи став коригувальником вогню у рашистів (відео)
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18.06.2022 14:16 Ответить
залежність не є пом"ягшуючою обставиною.
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18.06.2022 14:18 Ответить
Согласен. Обстоятельством не явлется, но является причиной.
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18.06.2022 14:22 Ответить
Це більш схоже на правду
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18.06.2022 14:20 Ответить
треба бути тупим і недалекоглядним раз, і егоїстом якому начхати на всіх два.
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18.06.2022 14:16 Ответить
Питання тільки в ціні чи цінностях!
От Арахамія вигороджує Абрамовича, бо його підпис на листі коштує десь 50 млн. зелених (в усякому випадку для президента універу Тель-Авіву, але безумовно Арахамія вищого рівня).
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18.06.2022 14:19 Ответить
Вибачте, пане, в мене інше питання. Чи Ви, особисто, з абрамовічів?
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18.06.2022 14:29 Ответить
То на фермах того мосту і повісити його!
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18.06.2022 14:13 Ответить
Гарний варіант - приварити якірним ланцюгом до мосту і по тим самим типу закритим каналам передати куратору, що потрібно ще разок, а краще два вдарити по мосту 😁 Не лишнім буде зняти міст з рузькомірскім тіпапрометеєм на відео та після прильоту вислати відео в шитиабббъ,- най полюбуються 😁 Уявляєте мордиліца свинорилих камандірафффф 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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18.06.2022 14:13 Ответить
Або протягнути під кілем🔥
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18.06.2022 14:16 Ответить
Хорошо, но еще не менее 100000 таких людей есть. Запугивайте и оглашайте такие данные. Даже более скажу, возьмите своих агентов и выдайте их за террористов и показательно накажите (а потом отпустите и отправьте по рабочим делам назад). Чтобы боялись эти предатели, а они все до одного трусы. Регулярно нужны такие новости. Во-вторых, вербуйтесь сами и кидайте дезу. Получите бабки, найдите способ оплаты, заблокируйте его или вычислите посредника. Тоже удвоить работу в этом направлении. В-третьих, ловите на живца. Сами устройте найм таких людей. Это, кстати, против правил и даже незаконно, провоцирование на преступление. Но это надо делать сейчас. Создайте канал в телеграме или купить бывший наркотический, вербуйте там людей по 5000 долларов за информацию, затем одному заплатите, второму и потом накройте всех разом, деньги уже будут потрачены часто, но не важно. В итоге все будут бояться идти на предательство.
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18.06.2022 14:14 Ответить
не можна брехати, брехня буде викрита все одно, ми втратимо довіру і репутацію, а русскіє отримають козирі щоб очорнити нас.
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18.06.2022 14:17 Ответить
Если СБУ было бы настоящей разведслужбой, то у них были бы Петров и Баширов, у которого такое специфическое лицо, подложные документы и легенда, то хватило бы на десяток таких фейковых разоблачений, притом именно в тех регионах, где как раз ожидаются прилеты и ведется вебровка. Затем они сбривают усы и берут новые документы.

А то альтернатива этому есть. Она безопасная, но чудовищная с точки зрения морали. Схватить какого-то бомжа с психиатрическими заболеваниями, пообещать ему бесплатное питание и кинуть в СИЗО. Бомжа, который ничего выдавать не собирался. Но надо раскрывать преступников, надо непрерывно создавать ситуацию "преступление и наказание", чтобы этот паттерн в голову вбивать людям. А на вскрытие плевать, ну вон кацапы на Болотной регулярно отправляли ФСБшников в гражданке, чтобы те делали примитивное преступление и их потом ловили. Никто ничего не доказал и все забыли об этом. А сработало эффективно, дискредитация и урок населению, что мы всех ловим, даже не пытайтесь вести себя агрессивнее, чем плакатики и белые ленточки.
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18.06.2022 14:25 Ответить
Кулю в потилицю, при спробі втечі, звісно, після допиту.
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18.06.2022 14:16 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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18.06.2022 14:19 Ответить
С.Боромля Ахтырского р-н сумской области /во время оккупации немцами /
На рынке - женщину обокрали - она указала патрулю немецкому на вора
Его немедленно при всем народе расстреляли
До конца немецкой оккупации на рынке не было ни одной кражи
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18.06.2022 14:20 Ответить
Вы еще про берлинский трамвай пропойте. И как безопасно в 3 Рейхе было расскажите.
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18.06.2022 14:24 Ответить
иди похлопай предателя по попке
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18.06.2022 14:34 Ответить
Щоразу дивуюсь таким новинам - от навіщо висвітлювати такі події? Це ж не затримання наркокур'єра, де важливо максимум прослідкувати ланцюжок. Впіймали ворога - тихо закопали, війна - не час для демократії.
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18.06.2022 14:21 Ответить
Силы коалиции США и союзников 16 июня задержали в Алеппо (Сирия) высокопоставленного лидера ИГИЛ Хани Ахмеда аль-Курди. Об этом сообщило управление по связям с общественностью коалиционной операции против ИГИЛ "Непоколебимая решимость",
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18.06.2022 14:22 Ответить
Ми цивілізовані європейці. Хоча руки б чесалися відрехтувати пику цій гниді.
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18.06.2022 14:30 Ответить
Можна тут скільки завгодно фантазувати про можливі тортури і страту таких покидьків, все одно ніякого серйозного покарання для нього не буде, тому і за копійчані суми погоджуються на злочини проти держави.
Зверніть увагу, що за наведення на військові об'єкти чи важливі цивільні ніхто не відповів з владних і провладних осіб достатньо згадати фотосесію Подоляка на Яворівському полігоні, сюжет Г+Г з київського танкоремонтного і самий свіжий сюжет:

"Завдяки спільній роботі, а також благодійній допомозі наших друзів з Нідерландів, ми отримали мобільний госпіталь на базi Баштанської багатопрофільної лікарні. Цей госпіталь на 50 ліжок" (ще й розмістив купу фото).
Та вже в ніч на 7 червня ворожі ракети поцілили у військовий шпиталь та знищили його. Повідомляють: є постраждалі.
Пару днів тому нардеп "Слуги Народу" Ігор Негулевський розповів про відкриття військового мобільного госпіталю в його окрузі, вказавши місцерозташування закладу. Сьогодні росіяни нанесли по шпиталю ракетний удар і повністю його знищили, загинули люди.

https://dnipro.tv/news-dnipro/nevzhe-deputat-sluhy-narodu-naviv-vorozhi-rakety-na-viiskovyi-shpytal/
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18.06.2022 14:32 Ответить
Я не хвалил немецких оккупантов /нельзя все принимать буквально/
Просто ''хороший урок повернул мозги в головах не одного воравора/
Так и с предателями
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18.06.2022 14:40 Ответить
Найлучше вправляет мозти пуля,даже если ана попала в жопу...
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18.06.2022 20:14 Ответить
На разминирование паскуду. Зачем эту тварь сажать в тюрьму и эта падаль будет жрать за госчет. А так разминирует пару полей и подорвется. И дело сделал и навоз будет. Это ж какой мразью надо быть,чтобы предавать родину. И зачем нужно скрывать лицо. Пусть соседи узнают, с какой тварью жили рядом.
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18.06.2022 15:00 Ответить
Чому морда замазана покажіть цю тварюку щоб я бачив.
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18.06.2022 15:21 Ответить
і цю с.ку при обміні знОву обміняють на якогось "алкаша-таксиста з Донецька"?
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18.06.2022 15:34 Ответить
Проведут беседу и отпустят
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18.06.2022 16:06 Ответить
Курва його мать , та забороніть вже нарешті ту псячу московську "церкву" в Україні . Ви ж бачите , яке гамно з неї лізе у світ людей . Ці терористи по вуха в крові і постійно мутять якісь диверсії .
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18.06.2022 16:55 Ответить
Расстрелять суку ,в пример другим
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18.06.2022 17:43 Ответить
Одесити, лівий верхній з зеткою на плечі, то є одесит, Сергій Сидоров. Фото з Москви. Так, що б знали, яке падло колись та приїде до своєї домівки.



А це воно було в миколаєві колись, дуркувало.

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18.06.2022 19:03 Ответить
Да показьІвайте украинцам етих уродов, для чего их лица прячут. Ету публику необходимо сразу пускать в расход, они даже не есть обменньІй фонд.
Или использовать бьІкоту для игрьІ, чтобьІ вьІдавал кацапам ложньІе цели под контролем контразведки.
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18.06.2022 19:28 Ответить
какой нибудь румін тарасешку салошеску по кличке ватній изя кац
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18.06.2022 19:46 Ответить
не пойму прикола зачем єто в век интернета...гуглани и пуляй по карте в инете...
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18.06.2022 19:47 Ответить
Вот почему таким "согражданам" при задержании не отстреливать конечности ? Пусть живет сволочь и дальше, но не целиком !
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18.06.2022 19:59 Ответить
И?
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18.06.2022 20:51 Ответить
 
 