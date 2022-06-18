СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман

Контррозвідники викрили і затримали російського агента в Одеській області, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби безпеки Уераїни.

"Контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Про результати обстрілів він доповідав своєму "куратору" через закриті канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.

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