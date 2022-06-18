СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман
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Контррозвідники викрили і затримали російського агента в Одеській області, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби безпеки Уераїни.
"Контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.
Про результати обстрілів він доповідав своєму "куратору" через закриті канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+59 Vika Lysenko
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+49 Анатолий К 65c6a92d
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І весь ляльковий театр Портнова і Бені- Татарова, Демченка, венедіктову, чоловіка Верещучки який на Майдані штурмував будинок Профспілок...
Український чемпіон світу та Європи став коригувальником вогню у рашистів (відео)
От Арахамія вигороджує Абрамовича, бо його підпис на листі коштує десь 50 млн. зелених (в усякому випадку для президента універу Тель-Авіву, але безумовно Арахамія вищого рівня).
А то альтернатива этому есть. Она безопасная, но чудовищная с точки зрения морали. Схватить какого-то бомжа с психиатрическими заболеваниями, пообещать ему бесплатное питание и кинуть в СИЗО. Бомжа, который ничего выдавать не собирался. Но надо раскрывать преступников, надо непрерывно создавать ситуацию "преступление и наказание", чтобы этот паттерн в голову вбивать людям. А на вскрытие плевать, ну вон кацапы на Болотной регулярно отправляли ФСБшников в гражданке, чтобы те делали примитивное преступление и их потом ловили. Никто ничего не доказал и все забыли об этом. А сработало эффективно, дискредитация и урок населению, что мы всех ловим, даже не пытайтесь вести себя агрессивнее, чем плакатики и белые ленточки.
На рынке - женщину обокрали - она указала патрулю немецкому на вора
Его немедленно при всем народе расстреляли
До конца немецкой оккупации на рынке не было ни одной кражи
Зверніть увагу, що за наведення на військові об'єкти чи важливі цивільні ніхто не відповів з владних і провладних осіб достатньо згадати фотосесію Подоляка на Яворівському полігоні, сюжет Г+Г з київського танкоремонтного і самий свіжий сюжет:
"Завдяки спільній роботі, а також благодійній допомозі наших друзів з Нідерландів, ми отримали мобільний госпіталь на базi Баштанської багатопрофільної лікарні. Цей госпіталь на 50 ліжок" (ще й розмістив купу фото).
Та вже в ніч на 7 червня ворожі ракети поцілили у військовий шпиталь та знищили його. Повідомляють: є постраждалі.
Пару днів тому нардеп "Слуги Народу" Ігор Негулевський розповів про відкриття військового мобільного госпіталю в його окрузі, вказавши місцерозташування закладу. Сьогодні росіяни нанесли по шпиталю ракетний удар і повністю його знищили, загинули люди.
https://dnipro.tv/news-dnipro/nevzhe-deputat-sluhy-narodu-naviv-vorozhi-rakety-na-viiskovyi-shpytal/
Просто ''хороший урок повернул мозги в головах не одного воравора/
Так и с предателями
А це воно було в миколаєві колись, дуркувало.
Или использовать бьІкоту для игрьІ, чтобьІ вьІдавал кацапам ложньІе цели под контролем контразведки.