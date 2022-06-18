УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16976 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
20 613 67
міст (827) Одеська область (2492) СБУ (10039)

СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,коригувальник

Контррозвідники викрили і затримали російського агента в Одеській області, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Служби безпеки Уераїни.

"Контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Про результати обстрілів він доповідав своєму "куратору" через закриті канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог завдав двох ракетних ударів по Одещині, влучив у розбиту колію непрацюючого мосту через Дністровський лиман, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+59
Хоть одну МРАЗЬ-ГНИДУ ☠️РАССТРЕЛЯЙТЕ ПОКАЗАТЕЛЬНО , чтобы другие не бордели‼️
показати весь коментар
18.06.2022 14:07
+49
Втопили цю тварину в тому лимані? А краще прив'язати до містка хай чекає на свою ракету.
показати весь коментар
18.06.2022 14:02
+31
По закону воєнного часу... допитати і ліквідувати.
показати весь коментар
18.06.2022 14:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Час познайомити його з пляшкою
показати весь коментар
18.06.2022 14:01 Відповісти
українці так не роблять. Прив"язати його на мосту буде достатньо.
показати весь коментар
18.06.2022 14:13 Відповісти
Втопили цю тварину в тому лимані? А краще прив'язати до містка хай чекає на свою ракету.
показати весь коментар
18.06.2022 14:02 Відповісти
Хоть одну МРАЗЬ-ГНИДУ ☠️РАССТРЕЛЯЙТЕ ПОКАЗАТЕЛЬНО , чтобы другие не бордели‼️
показати весь коментар
18.06.2022 14:07 Відповісти
Не борзели выродки
показати весь коментар
18.06.2022 14:11 Відповісти
Без разницы !!!
показати весь коментар
18.06.2022 14:57 Відповісти
О, вот этот художественный образ прокацапского прометея привлекателен, но нет.
показати весь коментар
18.06.2022 14:21 Відповісти
Нарешті! Допитати і втопити в тому лимані виродка!
показати весь коментар
18.06.2022 14:02 Відповісти
Увы, такого не будет. Ведь тогда, если вдруг поймают боневтика его тоже могут казнить... Я не имею ввиду взятие президенсткого квартала. Я имею ввиду, если он махнет отпочить в оман во время войны и его там за яйца возьмет какойнить вангеровец
показати весь коментар
18.06.2022 14:11 Відповісти
І Єрмака якому Боріс Джонсон вчора руку не потиснув.
І весь ляльковий театр Портнова і Бені- Татарова, Демченка, венедіктову, чоловіка Верещучки який на Майдані штурмував будинок Профспілок...
показати весь коментар
18.06.2022 14:15 Відповісти
Елдаку в ***** плюнуть нужно, а не руку жать, курве рашистской!!!!
показати весь коментар
18.06.2022 14:17 Відповісти
Так ему пожать руку, просто за падло...
показати весь коментар
18.06.2022 16:17 Відповісти
Розстріляти падлюку!
показати весь коментар
18.06.2022 14:03 Відповісти
По закону воєнного часу... допитати і ліквідувати.
показати весь коментар
18.06.2022 14:04 Відповісти
нету у нас таких законов, забудь. Кошевой сказал, что не пойдет. Выводы делай сам...
показати весь коментар
18.06.2022 14:08 Відповісти
І це було б найсправедливіше і найгуманніше, протягом 24 годин.
показати весь коментар
18.06.2022 15:49 Відповісти
Да вы что, клоун этого никогда не позволит, ведь это его самый лучший кореш.
показати весь коментар
18.06.2022 16:20 Відповісти
А чего нет закона про расстрел по законам военного времени ? Чем занята халамидия, подоляк и стефанчук ? Как раз для таких недолюдей, чьи действия приводят к массовой гибели военных и гражданских и разрушениям стратегических обьектов.
показати весь коментар
18.06.2022 14:05 Відповісти
Так вище названих по тому закону першими і оприходують. Тому і не приймають.
показати весь коментар
18.06.2022 14:36 Відповісти
А, тепер зрозумів.
показати весь коментар
18.06.2022 14:58 Відповісти
Тому що якісь особливі окремі "закони військового часу" то є маячня тоталітарастів, для виправдовування розстрілу тих, по кому немає жодних доказів їх провини.
показати весь коментар
18.06.2022 16:49 Відповісти
Повішайте на тому мосту
показати весь коментар
18.06.2022 14:07 Відповісти
Ситуація з такими от агентами-колаборантами жахлива. Щоб це виправити, потрібно б ввести смертну кару. Хоча мій гуманізм протестує, тому я проплнуб все-таки довічне бещ винятків і права перегояду терміну. Зрозуміло, що для цього повинен бути відповідальний суді беззаперечні докази. 8-15 років, а можливо навіть і менше, як бачимо, нікого не зупиняють. Аде звичайно ж при цій зеленій влпді такі суворі санкції в законодавсиво імплементовані не будуть, бо депутпти цієї влади займають одне з перших місць по колаборації з кацапами.
показати весь коментар
18.06.2022 14:10 Відповісти
А с Андреем Елдаком, что будем делать? он хуже того корректировщика огня противника, прости госпаде...
показати весь коментар
18.06.2022 14:14 Відповісти
Я вже писав в одному з коментарів - Єрмак - частина Зєлєнского. Самого Єрмака прищемити не вийде, доки Зєлєнскій - легітимно обраний73 відсотками недалеких громадян України. Тому найкраще обмежити у доступі до серйозної інформації і ізолювати від прийняття серйозних рішень. Інакше поки що не вийде. У законний спосіб.
показати весь коментар
18.06.2022 14:27 Відповісти
Що потрібно, щоб таким стати?
показати весь коментар
18.06.2022 14:11 Відповісти
Відростити рюзьгаізічьніі мааазгі🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
18.06.2022 14:15 Відповісти
Дебилом или жлобом, который за условные 20-30 тысяч продаст и мать, и Родину.
показати весь коментар
18.06.2022 14:15 Відповісти
У него родина другая. Вот в чем причина. Оно из чичичипи.
показати весь коментар
18.06.2022 14:22 Відповісти
Доза... когда ломки еще и не на такое пойдешь
Український чемпіон світу та Європи став коригувальником вогню у рашистів (відео)
показати весь коментар
18.06.2022 14:16 Відповісти
залежність не є пом"ягшуючою обставиною.
показати весь коментар
18.06.2022 14:18 Відповісти
Согласен. Обстоятельством не явлется, но является причиной.
показати весь коментар
18.06.2022 14:22 Відповісти
Це більш схоже на правду
показати весь коментар
18.06.2022 14:20 Відповісти
треба бути тупим і недалекоглядним раз, і егоїстом якому начхати на всіх два.
показати весь коментар
18.06.2022 14:16 Відповісти
Питання тільки в ціні чи цінностях!
От Арахамія вигороджує Абрамовича, бо його підпис на листі коштує десь 50 млн. зелених (в усякому випадку для президента універу Тель-Авіву, але безумовно Арахамія вищого рівня).
показати весь коментар
18.06.2022 14:19 Відповісти
Вибачте, пане, в мене інше питання. Чи Ви, особисто, з абрамовічів?
показати весь коментар
18.06.2022 14:29 Відповісти
То на фермах того мосту і повісити його!
показати весь коментар
18.06.2022 14:13 Відповісти
Гарний варіант - приварити якірним ланцюгом до мосту і по тим самим типу закритим каналам передати куратору, що потрібно ще разок, а краще два вдарити по мосту 😁 Не лишнім буде зняти міст з рузькомірскім тіпапрометеєм на відео та після прильоту вислати відео в шитиабббъ,- най полюбуються 😁 Уявляєте мордиліца свинорилих камандірафффф 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
18.06.2022 14:13 Відповісти
Або протягнути під кілем🔥
показати весь коментар
18.06.2022 14:16 Відповісти
Хорошо, но еще не менее 100000 таких людей есть. Запугивайте и оглашайте такие данные. Даже более скажу, возьмите своих агентов и выдайте их за террористов и показательно накажите (а потом отпустите и отправьте по рабочим делам назад). Чтобы боялись эти предатели, а они все до одного трусы. Регулярно нужны такие новости. Во-вторых, вербуйтесь сами и кидайте дезу. Получите бабки, найдите способ оплаты, заблокируйте его или вычислите посредника. Тоже удвоить работу в этом направлении. В-третьих, ловите на живца. Сами устройте найм таких людей. Это, кстати, против правил и даже незаконно, провоцирование на преступление. Но это надо делать сейчас. Создайте канал в телеграме или купить бывший наркотический, вербуйте там людей по 5000 долларов за информацию, затем одному заплатите, второму и потом накройте всех разом, деньги уже будут потрачены часто, но не важно. В итоге все будут бояться идти на предательство.
показати весь коментар
18.06.2022 14:14 Відповісти
не можна брехати, брехня буде викрита все одно, ми втратимо довіру і репутацію, а русскіє отримають козирі щоб очорнити нас.
показати весь коментар
18.06.2022 14:17 Відповісти
Если СБУ было бы настоящей разведслужбой, то у них были бы Петров и Баширов, у которого такое специфическое лицо, подложные документы и легенда, то хватило бы на десяток таких фейковых разоблачений, притом именно в тех регионах, где как раз ожидаются прилеты и ведется вебровка. Затем они сбривают усы и берут новые документы.

А то альтернатива этому есть. Она безопасная, но чудовищная с точки зрения морали. Схватить какого-то бомжа с психиатрическими заболеваниями, пообещать ему бесплатное питание и кинуть в СИЗО. Бомжа, который ничего выдавать не собирался. Но надо раскрывать преступников, надо непрерывно создавать ситуацию "преступление и наказание", чтобы этот паттерн в голову вбивать людям. А на вскрытие плевать, ну вон кацапы на Болотной регулярно отправляли ФСБшников в гражданке, чтобы те делали примитивное преступление и их потом ловили. Никто ничего не доказал и все забыли об этом. А сработало эффективно, дискредитация и урок населению, что мы всех ловим, даже не пытайтесь вести себя агрессивнее, чем плакатики и белые ленточки.
показати весь коментар
18.06.2022 14:25 Відповісти
Кулю в потилицю, при спробі втечі, звісно, після допиту.
показати весь коментар
18.06.2022 14:16 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
показати весь коментар
18.06.2022 14:19 Відповісти
С.Боромля Ахтырского р-н сумской области /во время оккупации немцами /
На рынке - женщину обокрали - она указала патрулю немецкому на вора
Его немедленно при всем народе расстреляли
До конца немецкой оккупации на рынке не было ни одной кражи
показати весь коментар
18.06.2022 14:20 Відповісти
Вы еще про берлинский трамвай пропойте. И как безопасно в 3 Рейхе было расскажите.
показати весь коментар
18.06.2022 14:24 Відповісти
иди похлопай предателя по попке
показати весь коментар
18.06.2022 14:34 Відповісти
Щоразу дивуюсь таким новинам - от навіщо висвітлювати такі події? Це ж не затримання наркокур'єра, де важливо максимум прослідкувати ланцюжок. Впіймали ворога - тихо закопали, війна - не час для демократії.
показати весь коментар
18.06.2022 14:21 Відповісти
Силы коалиции США и союзников 16 июня задержали в Алеппо (Сирия) высокопоставленного лидера ИГИЛ Хани Ахмеда аль-Курди. Об этом сообщило управление по связям с общественностью коалиционной операции против ИГИЛ "Непоколебимая решимость",
показати весь коментар
18.06.2022 14:22 Відповісти
Ми цивілізовані європейці. Хоча руки б чесалися відрехтувати пику цій гниді.
показати весь коментар
18.06.2022 14:30 Відповісти
Можна тут скільки завгодно фантазувати про можливі тортури і страту таких покидьків, все одно ніякого серйозного покарання для нього не буде, тому і за копійчані суми погоджуються на злочини проти держави.
Зверніть увагу, що за наведення на військові об'єкти чи важливі цивільні ніхто не відповів з владних і провладних осіб достатньо згадати фотосесію Подоляка на Яворівському полігоні, сюжет Г+Г з київського танкоремонтного і самий свіжий сюжет:

"Завдяки спільній роботі, а також благодійній допомозі наших друзів з Нідерландів, ми отримали мобільний госпіталь на базi Баштанської багатопрофільної лікарні. Цей госпіталь на 50 ліжок" (ще й розмістив купу фото).
Та вже в ніч на 7 червня ворожі ракети поцілили у військовий шпиталь та знищили його. Повідомляють: є постраждалі.
Пару днів тому нардеп "Слуги Народу" Ігор Негулевський розповів про відкриття військового мобільного госпіталю в його окрузі, вказавши місцерозташування закладу. Сьогодні росіяни нанесли по шпиталю ракетний удар і повністю його знищили, загинули люди.

https://dnipro.tv/news-dnipro/nevzhe-deputat-sluhy-narodu-naviv-vorozhi-rakety-na-viiskovyi-shpytal/
показати весь коментар
18.06.2022 14:32 Відповісти
Я не хвалил немецких оккупантов /нельзя все принимать буквально/
Просто ''хороший урок повернул мозги в головах не одного воравора/
Так и с предателями
показати весь коментар
18.06.2022 14:40 Відповісти
Найлучше вправляет мозти пуля,даже если ана попала в жопу...
показати весь коментар
18.06.2022 20:14 Відповісти
На разминирование паскуду. Зачем эту тварь сажать в тюрьму и эта падаль будет жрать за госчет. А так разминирует пару полей и подорвется. И дело сделал и навоз будет. Это ж какой мразью надо быть,чтобы предавать родину. И зачем нужно скрывать лицо. Пусть соседи узнают, с какой тварью жили рядом.
показати весь коментар
18.06.2022 15:00 Відповісти
Чому морда замазана покажіть цю тварюку щоб я бачив.
показати весь коментар
18.06.2022 15:21 Відповісти
і цю с.ку при обміні знОву обміняють на якогось "алкаша-таксиста з Донецька"?
показати весь коментар
18.06.2022 15:34 Відповісти
Проведут беседу и отпустят
показати весь коментар
18.06.2022 16:06 Відповісти
Курва його мать , та забороніть вже нарешті ту псячу московську "церкву" в Україні . Ви ж бачите , яке гамно з неї лізе у світ людей . Ці терористи по вуха в крові і постійно мутять якісь диверсії .
показати весь коментар
18.06.2022 16:55 Відповісти
Расстрелять суку ,в пример другим
показати весь коментар
18.06.2022 17:43 Відповісти
Одесити, лівий верхній з зеткою на плечі, то є одесит, Сергій Сидоров. Фото з Москви. Так, що б знали, яке падло колись та приїде до своєї домівки.



А це воно було в миколаєві колись, дуркувало.

показати весь коментар
18.06.2022 19:03 Відповісти
Да показьІвайте украинцам етих уродов, для чего их лица прячут. Ету публику необходимо сразу пускать в расход, они даже не есть обменньІй фонд.
Или использовать бьІкоту для игрьІ, чтобьІ вьІдавал кацапам ложньІе цели под контролем контразведки.
показати весь коментар
18.06.2022 19:28 Відповісти
какой нибудь румін тарасешку салошеску по кличке ватній изя кац
показати весь коментар
18.06.2022 19:46 Відповісти
не пойму прикола зачем єто в век интернета...гуглани и пуляй по карте в инете...
показати весь коментар
18.06.2022 19:47 Відповісти
Вот почему таким "согражданам" при задержании не отстреливать конечности ? Пусть живет сволочь и дальше, но не целиком !
показати весь коментар
18.06.2022 19:59 Відповісти
И?
показати весь коментар
18.06.2022 20:51 Відповісти
 
 