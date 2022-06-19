За минувшие сутки из Луганщины удалось эвакуировать 32 человека, - Гайдай
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В течение субботы, 18 июня, удалось эвакуировать 32 жителя Лисичанска, Приволья и близлежащих поселков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Разрушительное лицо "русского мира" в Лисичанске становится больше. Враг уничтожает многоэтажки, частные дома, люди гибнут и на улицах, и в бомбоубежищах. Многие уехали еще в марте-апреле. А оставшиеся уже тоже хотят попасть в мирные регионы Украины. 18 июня, во время раздачи продуктов питания и средств гигиены к правоохранителям области обратились граждане, которые были готовы выехать. Полицейские доставили их в эвакуационный транспорт. Всего в течение дня полицейским, спасателям, представителям военной администрации и волонтерам удалось эвакуировать 32 жителя Лисичанска, Приволья и близлежащих поселков", - написал Гайдай.
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