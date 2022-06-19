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Новости За рубежом
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Казахстан (740) ядерное оружие (1138)

Казахстан призвал мир избавиться от ядерного оружия к 2045 году

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зброя,ядерна

Казахстан призывает страны мира создать поэтапный план отказа от ядерных вооружений.

Об этом Министр иностранных дел Казахстана написал Мухтар Тлеуберди в колонке для издания Liter, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, война России против Украины, а также разговоры о возвращении ядерного вооружения и "взаимные угрозы применения ядерного оружия" заставляют задуматься о необходимости запрета и ликвидации ядерного оружия.

"Мы призываем все государства, включая ядерные государства, разработать поэтапный план полного ликвидации ядерного оружия к 2045 году к столетнему юбилею ООН", - написал Тлеуберди.

Также читайте: Украина готова к применению ядерного оружия Россией, - Данилов

Он также напомнил слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что сегодня по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, а возможность применения ядерного оружия стала более реальной, чем в пасмурные дни холодной войны.
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Топ комментарии
+27
Які кумедні казахи )) Ага, розбіглися всі роззброюватися. Навпаки, країни будуть шукати можливості створення ядерної зброї
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19.06.2022 14:52
+10
Казахстан закликав світ позбутися ядерної зброї до 2045 року

....зараз таких iпанутих вже нема, бо горе навчило коржi з салом їсти
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19.06.2022 14:55
+9
лохів більш немає ! дяка кравчучки.
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19.06.2022 14:54
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Які кумедні казахи )) Ага, розбіглися всі роззброюватися. Навпаки, країни будуть шукати можливості створення ядерної зброї
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19.06.2022 14:52 Ответить
На жаль, плюсую.
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19.06.2022 15:22 Ответить
Ага , тепер немає дурних. Чому вшиву КНДР не рухають ? А приклад України у всіх перед очима .
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19.06.2022 17:33 Ответить
Ці козахи слушно радять. Неху..во було би...
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19.06.2022 17:57 Ответить
Смішно. Реально.
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19.06.2022 14:53 Ответить
Певно Кеосаян подзвонив Токаєву і пригрозив ядерною бімбою за статус персони нон-грата))
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19.06.2022 14:53 Ответить
Кацапня з тою бімбою носиться,як дурень з писаною торбою
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19.06.2022 15:14 Ответить
лохів більш немає ! дяка кравчучки.
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19.06.2022 14:54 Ответить
Казахстан закликав світ позбутися ядерної зброї до 2045 року

....зараз таких iпанутих вже нема, бо горе навчило коржi з салом їсти
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19.06.2022 14:55 Ответить
чего он ***** это не предложил? представляю рожу *****
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19.06.2022 14:57 Ответить
точно була б кисліша чим на форумі, коли як ***** його називає, жум-жим-жим, про не признання квазіреспублік ***** видав ))
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19.06.2022 15:40 Ответить
Токаев молодец, сразу понял кто в Казахстане бучу замутил перед тем как вероломно напасть на Украину и привлечь их в войска в войне против Украины, но в этом ***** просчиталось, таких маразматиков как он уже нет.
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19.06.2022 14:58 Ответить
Навпаки світ входить в новий виток озброєння та нового покоління зброї.
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19.06.2022 14:58 Ответить
Україна вже позбулася і ось до чого це привело... більше лохів нема, єдиний реальний спосіб для маленьких країн себе захистити це наявність ядерної зброї, після наступу РФ на Україну всі це зрозуміли і отримали моральне право мати у свої арсеналах ядерні ракети.
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19.06.2022 15:01 Ответить
Необязательно самим иметь ЯО, достаточно быть союзником стран с ЯО. Вот как бы это вдолбить зеледенту в его пустую башку?
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19.06.2022 15:11 Ответить
для цього достатньо потрапити у НАТО))) "але ж НАТО нас не хоче"(с)...
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19.06.2022 15:49 Ответить
Как выяснилось, НАТО очень не однородная структура. Кто-то хочет, а кто-то не хочет. Регламент о 100% консенсусе - это какой-то маразм. Какая-то вшивая Венгрия блокирует всё.
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19.06.2022 18:03 Ответить
В британському парламенті були слухання на тему , чи зможе НАТО надати допомогу Естонії при нападі на неї Росії. Відповідь міністра оборони - "Ні" шокувала всіх. От вам і НАТО. Франція чи німці будуть воювати з Рашею ? ніколи.
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19.06.2022 17:42 Ответить
кацапстан был союзником? большой договор о дружбе и т.п.? Хйло вроде лично что-то подписывал, или Лавров. там штук 20 бумажек международных и двухсторонних. и вот.
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19.06.2022 22:31 Ответить
Ватні підари не зроблять цього, в них більше ніхєра нема
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19.06.2022 15:05 Ответить
Крысы мавзолейные Киев уже взяли за три дня....
Сомневаюсь я сильно что советские дедывавалы победили Братана Гитлера за 4 года...тушонкой Рузвельта...
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19.06.2022 15:08 Ответить
Казахстан сказал ***********, что он голый...
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19.06.2022 15:10 Ответить
Тут глибше копати треба.Китай,вустами Казахстану вмочив рашку в її ж лайно.Цікаво спостерігати акти "марлезонського балету"-спочатку Токаєв на кацапському "форумі" сказав "ні" визнанню лугандонії і підтримав західні санкції проти рашки.Сьогодні заява міністра закордонних справ Казахстану.
Почекаємо,що пробекає лавровий кінь.На заяву Токаєва пуйло навіть не пискнув,Кадирка щось там повякав,на тому і все.
Те,що за спиною Казахстану стоїть Китай,сумнівів не визиває,і це добре для нас
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19.06.2022 15:24 Ответить
Після виступу Президента Казахстану Токаєва на форумі у Санкт-Петербурзі із засудженням "ДНР" та "ЛНР", росія зовсім випадково знайшла у акваторії порта Новоросійська міни часів ДСВ і зупинила транзит казахської нафти.
У відповідь Казахстан призупинив транзит російського вугілля через європейські санкції.
Нож вспіну.

Нагадаємо слова Шевченкового "Кавказу":
"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава. І воля святая!"

Як скоро у Казахстані знайдуть казахобандер?
https://t.me/AFUStratCom/3190
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19.06.2022 16:02 Ответить
ого казахи рашистів троллять, без ЯО - бензоколонка повний 0
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19.06.2022 15:11 Ответить
это скорее без яо всем было бы на них насрать по большому счету, а так - паритет нарушен, договоренности занулены, процесс пошел. Хйлу конечно по-барабану, хотя с другой стороны самому в рай что-то не торопится, все больше народу перед собой пропускает.
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19.06.2022 22:38 Ответить
Казахстан правий. Ніхто не повинен мати можливості володіти такою страшною зброєю. Ніхто не повинен мати такої влади знищувати усе живе на планеті.
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19.06.2022 15:13 Ответить
Нажаль, ця думка - щось на рівні "краще бути багатим та здоровим ніж бідним та хворим". Вирішальну роль має механізм позбавлення. На мою брудну думку, повне покращення можливо лише в монополярному світи - щось на кшталт початку 90х років.

На приклад, я мрію про то, що після поразки росія буде обов'язана купувати їжу за уран - так, як це було у 90х, але цього разу щоб нічого на залишилося. Але ж навряд чи щось відбудеться у наступні 20 років з Китаєм, навіть зі усіма тими кризами що зараз в них є. Хотів би помилятися...
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19.06.2022 15:35 Ответить
Если бы у параши не было ЯО , думаю мир спокойно бы договорился сократить боеголовки раз в 10! Кроме параши н одна страна , даже Китай не рассматривает это оружие как способное привести к победе , только как смерть для всего живого!
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19.06.2022 15:17 Ответить
Ага...саме тепер, коли навіть самі москалі зрозуміли, ЩО ЇХНЯ АРМІЯ - ПОВНЕ ЛАЙНО за наслідками "спецоперації"....саме зараз Росія візьме і позбудеться ЯЗ))))
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19.06.2022 15:21 Ответить
Вже десятки раз таке наголошувалось з часів Рузвельта.Черговий пук.Іран ,Пакістан,РФ.Ще хтось.
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19.06.2022 15:25 Ответить
До 2045 року ніякої ООН не буде і всі вже забудуть цих імпотентів-дармоїдів...
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19.06.2022 15:26 Ответить
Краще б закликав світ позбутися від диктаторських країн до 2045-го року.
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19.06.2022 15:30 Ответить
Ідея дуже доречна і гуманна, але...
Для початку повинна бути знищіна рашка зовсім як сутність. Та під великим питанням лишиться китай. Ті ще пройдисвіти. Навряд чи погодяться
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19.06.2022 15:38 Ответить
Ніхто не погодиться,але формально ,на публіку,можливо розіграти карту "світ без ядерної зброї".
Це може стати приводом щімити рашку,бо саме вона ******** ядерною бімбою,і всіх вже дістала.Серйозні санкції,повна ізоляція,знесилення кацапії на руку Китаю.Нища раша ,коли досягне економічного дна, за фінансову допомогу віддасть Китаю все,навіть території.
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19.06.2022 16:06 Ответить
и еще о погоде ))) дон-дон-андон!
///
https://t.me/informnapalm/9619

у кадырки разрыв дон-дон'а

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19.06.2022 15:55 Ответить
казахам мона говорити все,що завгодно - позаду Кетай. Всы бачили як крилата піхота зненацька прилетіла в Алмаату. І шо, засрали туалети в аеропорту, покатались по місту. Товариш Сі зняв трубку і полетіли взад. Даремно туди-сюди ганяли моторесурс. Тільки казахів заставили напружитись і напруга не спадає. Тому Токаев іпоказує всім і власним громадянам, що він на свому місці. Якщо так і дальше прямо буде себе тримати казахи видюжуть. Да і не вистачить пенду в упоротих орків.
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19.06.2022 15:58 Ответить
Отказ Украины от ЯО одна один из основных факторов возможности рашистской агрессии. Ни одна страна в в здравом уме не повторит нашу ошибку.
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19.06.2022 15:59 Ответить
А вы наивно полагаете, что этой войны небыло бы, если бы у нас было ЯО? Я очень сильно сомниваюсь...
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19.06.2022 20:45 Ответить
после "будапешта" и "выполнений гарантий"
никто из стран кто им обладает
(среди стран не таких относительно независимых как сша, британия и франция)
не откажется

подобные заявления вроде и назарбайка делал
че там им остается, у кого его и не было
призывать отказаться других))
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19.06.2022 16:13 Ответить
доки існує раша як держава ядерна зброя потрібна
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19.06.2022 18:00 Ответить
"Глас вопиющего в пустыне" опісля нашої будапештскої угоди!
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19.06.2022 18:13 Ответить
краще позбутися роїси
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19.06.2022 19:48 Ответить
Это было бы хорошо и правильно, но не реально... К сожалению...
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19.06.2022 20:44 Ответить
 
 