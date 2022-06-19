Казахстан призвал мир избавиться от ядерного оружия к 2045 году

Казахстан призывает страны мира создать поэтапный план отказа от ядерных вооружений.

Об этом Министр иностранных дел Казахстана написал Мухтар Тлеуберди в колонке для издания Liter, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, война России против Украины, а также разговоры о возвращении ядерного вооружения и "взаимные угрозы применения ядерного оружия" заставляют задуматься о необходимости запрета и ликвидации ядерного оружия.

"Мы призываем все государства, включая ядерные государства, разработать поэтапный план полного ликвидации ядерного оружия к 2045 году к столетнему юбилею ООН", - написал Тлеуберди.

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Он также напомнил слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что сегодня по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, а возможность применения ядерного оружия стала более реальной, чем в пасмурные дни холодной войны.