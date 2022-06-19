Казахстан призвал мир избавиться от ядерного оружия к 2045 году
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Казахстан призывает страны мира создать поэтапный план отказа от ядерных вооружений.
Об этом Министр иностранных дел Казахстана написал Мухтар Тлеуберди в колонке для издания Liter, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, война России против Украины, а также разговоры о возвращении ядерного вооружения и "взаимные угрозы применения ядерного оружия" заставляют задуматься о необходимости запрета и ликвидации ядерного оружия.
"Мы призываем все государства, включая ядерные государства, разработать поэтапный план полного ликвидации ядерного оружия к 2045 году к столетнему юбилею ООН", - написал Тлеуберди.
Он также напомнил слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что сегодня по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, а возможность применения ядерного оружия стала более реальной, чем в пасмурные дни холодной войны.
Пожалуйста, подождите...
....зараз таких iпанутих вже нема, бо горе навчило коржi з салом їсти
Сомневаюсь я сильно что советские дедывавалы победили Братана Гитлера за 4 года...тушонкой Рузвельта...
Почекаємо,що пробекає лавровий кінь.На заяву Токаєва пуйло навіть не пискнув,Кадирка щось там повякав,на тому і все.
Те,що за спиною Казахстану стоїть Китай,сумнівів не визиває,і це добре для нас
У відповідь Казахстан призупинив транзит російського вугілля через європейські санкції.
Нож вспіну.
Нагадаємо слова Шевченкового "Кавказу":
"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава. І воля святая!"
Як скоро у Казахстані знайдуть казахобандер?
https://t.me/AFUStratCom/3190
На приклад, я мрію про то, що після поразки росія буде обов'язана купувати їжу за уран - так, як це було у 90х, але цього разу щоб нічого на залишилося. Але ж навряд чи щось відбудеться у наступні 20 років з Китаєм, навіть зі усіма тими кризами що зараз в них є. Хотів би помилятися...
Для початку повинна бути знищіна рашка зовсім як сутність. Та під великим питанням лишиться китай. Ті ще пройдисвіти. Навряд чи погодяться
Це може стати приводом щімити рашку,бо саме вона ******** ядерною бімбою,і всіх вже дістала.Серйозні санкції,повна ізоляція,знесилення кацапії на руку Китаю.Нища раша ,коли досягне економічного дна, за фінансову допомогу віддасть Китаю все,навіть території.
///
https://t.me/informnapalm/9619
у кадырки разрыв дон-дон'а
никто из стран кто им обладает
(среди стран не таких относительно независимых как сша, британия и франция)
не откажется
подобные заявления вроде и назарбайка делал
че там им остается, у кого его и не было
призывать отказаться других))