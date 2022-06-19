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Новини За кордоном
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Казахстан (499) ядерна зброя (928)

Казахстан закликав світ позбутися ядерної зброї до 2045 року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зброя,ядерна

Казахстан закликає держави світу розробити поетапний план відмови від ядерних озброєнь.

Про це міністр закордонних справ Казахстану написав Мухтар Тлеуберді у колонці для видання Liter, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, війна Росії проти України, а також розмови про повернення ядерних озброєнь та "взаємні загрози застосування ядерної зброї" змушують замислитися про необхідність заборони та ліквідації ядерної зброї.

"Ми закликаємо всі держави, включно з ядерними державами, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року до столітнього ювілею ООН", – написав Тлеуберді.

Читайте: Україна готова до застосування Росією ядерної зброї, - Данілов

Він також нагадав слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про те, що сьогодні по всьому світу розосереджено близько 13 400 ядерних боєголовок, а можливість застосування ядерної зброї "стала реальнішою, ніж у похмурі дні холодної війни".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Які кумедні казахи )) Ага, розбіглися всі роззброюватися. Навпаки, країни будуть шукати можливості створення ядерної зброї
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19.06.2022 14:52
+10
Казахстан закликав світ позбутися ядерної зброї до 2045 року

....зараз таких iпанутих вже нема, бо горе навчило коржi з салом їсти
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19.06.2022 14:55
+9
лохів більш немає ! дяка кравчучки.
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19.06.2022 14:54
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Які кумедні казахи )) Ага, розбіглися всі роззброюватися. Навпаки, країни будуть шукати можливості створення ядерної зброї
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19.06.2022 14:52 Відповісти
На жаль, плюсую.
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19.06.2022 15:22 Відповісти
Ага , тепер немає дурних. Чому вшиву КНДР не рухають ? А приклад України у всіх перед очима .
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19.06.2022 17:33 Відповісти
Ці козахи слушно радять. Неху..во було би...
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19.06.2022 17:57 Відповісти
Смішно. Реально.
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19.06.2022 14:53 Відповісти
Певно Кеосаян подзвонив Токаєву і пригрозив ядерною бімбою за статус персони нон-грата))
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19.06.2022 14:53 Відповісти
Кацапня з тою бімбою носиться,як дурень з писаною торбою
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19.06.2022 15:14 Відповісти
лохів більш немає ! дяка кравчучки.
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19.06.2022 14:54 Відповісти
Казахстан закликав світ позбутися ядерної зброї до 2045 року

....зараз таких iпанутих вже нема, бо горе навчило коржi з салом їсти
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19.06.2022 14:55 Відповісти
чего он ***** это не предложил? представляю рожу *****
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19.06.2022 14:57 Відповісти
точно була б кисліша чим на форумі, коли як ***** його називає, жум-жим-жим, про не признання квазіреспублік ***** видав ))
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19.06.2022 15:40 Відповісти
Токаев молодец, сразу понял кто в Казахстане бучу замутил перед тем как вероломно напасть на Украину и привлечь их в войска в войне против Украины, но в этом ***** просчиталось, таких маразматиков как он уже нет.
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19.06.2022 14:58 Відповісти
Навпаки світ входить в новий виток озброєння та нового покоління зброї.
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19.06.2022 14:58 Відповісти
Україна вже позбулася і ось до чого це привело... більше лохів нема, єдиний реальний спосіб для маленьких країн себе захистити це наявність ядерної зброї, після наступу РФ на Україну всі це зрозуміли і отримали моральне право мати у свої арсеналах ядерні ракети.
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19.06.2022 15:01 Відповісти
Необязательно самим иметь ЯО, достаточно быть союзником стран с ЯО. Вот как бы это вдолбить зеледенту в его пустую башку?
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19.06.2022 15:11 Відповісти
для цього достатньо потрапити у НАТО))) "але ж НАТО нас не хоче"(с)...
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19.06.2022 15:49 Відповісти
Как выяснилось, НАТО очень не однородная структура. Кто-то хочет, а кто-то не хочет. Регламент о 100% консенсусе - это какой-то маразм. Какая-то вшивая Венгрия блокирует всё.
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19.06.2022 18:03 Відповісти
В британському парламенті були слухання на тему , чи зможе НАТО надати допомогу Естонії при нападі на неї Росії. Відповідь міністра оборони - "Ні" шокувала всіх. От вам і НАТО. Франція чи німці будуть воювати з Рашею ? ніколи.
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19.06.2022 17:42 Відповісти
кацапстан был союзником? большой договор о дружбе и т.п.? Хйло вроде лично что-то подписывал, или Лавров. там штук 20 бумажек международных и двухсторонних. и вот.
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19.06.2022 22:31 Відповісти
Ватні підари не зроблять цього, в них більше ніхєра нема
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19.06.2022 15:05 Відповісти
Крысы мавзолейные Киев уже взяли за три дня....
Сомневаюсь я сильно что советские дедывавалы победили Братана Гитлера за 4 года...тушонкой Рузвельта...
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19.06.2022 15:08 Відповісти
Казахстан сказал ***********, что он голый...
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19.06.2022 15:10 Відповісти
Тут глибше копати треба.Китай,вустами Казахстану вмочив рашку в її ж лайно.Цікаво спостерігати акти "марлезонського балету"-спочатку Токаєв на кацапському "форумі" сказав "ні" визнанню лугандонії і підтримав західні санкції проти рашки.Сьогодні заява міністра закордонних справ Казахстану.
Почекаємо,що пробекає лавровий кінь.На заяву Токаєва пуйло навіть не пискнув,Кадирка щось там повякав,на тому і все.
Те,що за спиною Казахстану стоїть Китай,сумнівів не визиває,і це добре для нас
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19.06.2022 15:24 Відповісти
Після виступу Президента Казахстану Токаєва на форумі у Санкт-Петербурзі із засудженням "ДНР" та "ЛНР", росія зовсім випадково знайшла у акваторії порта Новоросійська міни часів ДСВ і зупинила транзит казахської нафти.
У відповідь Казахстан призупинив транзит російського вугілля через європейські санкції.
Нож вспіну.

Нагадаємо слова Шевченкового "Кавказу":
"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава. І воля святая!"

Як скоро у Казахстані знайдуть казахобандер?
https://t.me/AFUStratCom/3190
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19.06.2022 16:02 Відповісти
ого казахи рашистів троллять, без ЯО - бензоколонка повний 0
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19.06.2022 15:11 Відповісти
это скорее без яо всем было бы на них насрать по большому счету, а так - паритет нарушен, договоренности занулены, процесс пошел. Хйлу конечно по-барабану, хотя с другой стороны самому в рай что-то не торопится, все больше народу перед собой пропускает.
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19.06.2022 22:38 Відповісти
Казахстан правий. Ніхто не повинен мати можливості володіти такою страшною зброєю. Ніхто не повинен мати такої влади знищувати усе живе на планеті.
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19.06.2022 15:13 Відповісти
Нажаль, ця думка - щось на рівні "краще бути багатим та здоровим ніж бідним та хворим". Вирішальну роль має механізм позбавлення. На мою брудну думку, повне покращення можливо лише в монополярному світи - щось на кшталт початку 90х років.

На приклад, я мрію про то, що після поразки росія буде обов'язана купувати їжу за уран - так, як це було у 90х, але цього разу щоб нічого на залишилося. Але ж навряд чи щось відбудеться у наступні 20 років з Китаєм, навіть зі усіма тими кризами що зараз в них є. Хотів би помилятися...
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19.06.2022 15:35 Відповісти
Если бы у параши не было ЯО , думаю мир спокойно бы договорился сократить боеголовки раз в 10! Кроме параши н одна страна , даже Китай не рассматривает это оружие как способное привести к победе , только как смерть для всего живого!
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19.06.2022 15:17 Відповісти
Ага...саме тепер, коли навіть самі москалі зрозуміли, ЩО ЇХНЯ АРМІЯ - ПОВНЕ ЛАЙНО за наслідками "спецоперації"....саме зараз Росія візьме і позбудеться ЯЗ))))
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19.06.2022 15:21 Відповісти
Вже десятки раз таке наголошувалось з часів Рузвельта.Черговий пук.Іран ,Пакістан,РФ.Ще хтось.
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19.06.2022 15:25 Відповісти
До 2045 року ніякої ООН не буде і всі вже забудуть цих імпотентів-дармоїдів...
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19.06.2022 15:26 Відповісти
Краще б закликав світ позбутися від диктаторських країн до 2045-го року.
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19.06.2022 15:30 Відповісти
Ідея дуже доречна і гуманна, але...
Для початку повинна бути знищіна рашка зовсім як сутність. Та під великим питанням лишиться китай. Ті ще пройдисвіти. Навряд чи погодяться
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19.06.2022 15:38 Відповісти
Ніхто не погодиться,але формально ,на публіку,можливо розіграти карту "світ без ядерної зброї".
Це може стати приводом щімити рашку,бо саме вона ******** ядерною бімбою,і всіх вже дістала.Серйозні санкції,повна ізоляція,знесилення кацапії на руку Китаю.Нища раша ,коли досягне економічного дна, за фінансову допомогу віддасть Китаю все,навіть території.
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19.06.2022 16:06 Відповісти
и еще о погоде ))) дон-дон-андон!
///
https://t.me/informnapalm/9619

у кадырки разрыв дон-дон'а

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19.06.2022 15:55 Відповісти
казахам мона говорити все,що завгодно - позаду Кетай. Всы бачили як крилата піхота зненацька прилетіла в Алмаату. І шо, засрали туалети в аеропорту, покатались по місту. Товариш Сі зняв трубку і полетіли взад. Даремно туди-сюди ганяли моторесурс. Тільки казахів заставили напружитись і напруга не спадає. Тому Токаев іпоказує всім і власним громадянам, що він на свому місці. Якщо так і дальше прямо буде себе тримати казахи видюжуть. Да і не вистачить пенду в упоротих орків.
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19.06.2022 15:58 Відповісти
Отказ Украины от ЯО одна один из основных факторов возможности рашистской агрессии. Ни одна страна в в здравом уме не повторит нашу ошибку.
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19.06.2022 15:59 Відповісти
А вы наивно полагаете, что этой войны небыло бы, если бы у нас было ЯО? Я очень сильно сомниваюсь...
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19.06.2022 20:45 Відповісти
после "будапешта" и "выполнений гарантий"
никто из стран кто им обладает
(среди стран не таких относительно независимых как сша, британия и франция)
не откажется

подобные заявления вроде и назарбайка делал
че там им остается, у кого его и не было
призывать отказаться других))
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19.06.2022 16:13 Відповісти
доки існує раша як держава ядерна зброя потрібна
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19.06.2022 18:00 Відповісти
"Глас вопиющего в пустыне" опісля нашої будапештскої угоди!
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19.06.2022 18:13 Відповісти
краще позбутися роїси
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19.06.2022 19:48 Відповісти
Это было бы хорошо и правильно, но не реально... К сожалению...
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19.06.2022 20:44 Відповісти
 
 