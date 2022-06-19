Казахстан закликав світ позбутися ядерної зброї до 2045 року
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Казахстан закликає держави світу розробити поетапний план відмови від ядерних озброєнь.
Про це міністр закордонних справ Казахстану написав Мухтар Тлеуберді у колонці для видання Liter, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, війна Росії проти України, а також розмови про повернення ядерних озброєнь та "взаємні загрози застосування ядерної зброї" змушують замислитися про необхідність заборони та ліквідації ядерної зброї.
"Ми закликаємо всі держави, включно з ядерними державами, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року до столітнього ювілею ООН", – написав Тлеуберді.
Він також нагадав слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про те, що сьогодні по всьому світу розосереджено близько 13 400 ядерних боєголовок, а можливість застосування ядерної зброї "стала реальнішою, ніж у похмурі дні холодної війни".
Будь ласка, зачекайте...
....зараз таких iпанутих вже нема, бо горе навчило коржi з салом їсти
Сомневаюсь я сильно что советские дедывавалы победили Братана Гитлера за 4 года...тушонкой Рузвельта...
Почекаємо,що пробекає лавровий кінь.На заяву Токаєва пуйло навіть не пискнув,Кадирка щось там повякав,на тому і все.
Те,що за спиною Казахстану стоїть Китай,сумнівів не визиває,і це добре для нас
У відповідь Казахстан призупинив транзит російського вугілля через європейські санкції.
Нож вспіну.
Нагадаємо слова Шевченкового "Кавказу":
"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава. І воля святая!"
Як скоро у Казахстані знайдуть казахобандер?
https://t.me/AFUStratCom/3190
На приклад, я мрію про то, що після поразки росія буде обов'язана купувати їжу за уран - так, як це було у 90х, але цього разу щоб нічого на залишилося. Але ж навряд чи щось відбудеться у наступні 20 років з Китаєм, навіть зі усіма тими кризами що зараз в них є. Хотів би помилятися...
Для початку повинна бути знищіна рашка зовсім як сутність. Та під великим питанням лишиться китай. Ті ще пройдисвіти. Навряд чи погодяться
Це може стати приводом щімити рашку,бо саме вона ******** ядерною бімбою,і всіх вже дістала.Серйозні санкції,повна ізоляція,знесилення кацапії на руку Китаю.Нища раша ,коли досягне економічного дна, за фінансову допомогу віддасть Китаю все,навіть території.
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https://t.me/informnapalm/9619
у кадырки разрыв дон-дон'а
никто из стран кто им обладает
(среди стран не таких относительно независимых как сша, британия и франция)
не откажется
подобные заявления вроде и назарбайка делал
че там им остается, у кого его и не было
призывать отказаться других))