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Україна готова до застосування Росією ядерної зброї, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,оружие,ядерное

Україна готова до будь-якого сценарію.

Україна готова до застосування РФ тактичної ядерної зброї, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Globe and Mail, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

Пропагандисти Кремля відкрито загрожують світові ядерною зброєю. Тому європейські політики допускають можливість застосування тактичної ядерної, хімічної або біологічної зброї.

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Україна готується до порушення Росією нових правил у війні, зокрема використання нею хімічної, біологічної або навіть тактичної ядерної зброї.
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Топ коментарі
+75
Так само як була "готова" до початку війни! Тріпло!!!
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19.06.2022 11:46
+60
Данілов, Арестович і інша зелена шобла може і готова. Живуть в бункерах уже кілька місяців...
А от як готові прості люди - це всі знають...
Отака то фігня....**** цей Данілов.
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19.06.2022 11:57
+37
Каким надо быть... чтоб такое говорить.вот нахера этот популизм?!
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19.06.2022 11:52
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Це Данілов наскільки охрінів - що просить рашку жахнути ядерним зарядом

Ну тоді життя на планеті через 20 хвилин не буде, як і Данілова, України, росії і всіх країн світу.
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20.06.2022 00:39 Відповісти
Так,можете, это тогда не война, а что-то другое?
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20.06.2022 00:59 Відповісти
Украинцы уже тайно должны делать ядерное оружие. Влада свои семьи спрячет. Да и не в бункер, а в Америки какие.Забрали яо и теперь угрожают.
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20.06.2022 00:56 Відповісти
Ну які тварі, забрати яо і тепер погрожувати.
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20.06.2022 00:57 Відповісти
Продажна скотина пан данілов.
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11.11.2022 05:36 Відповісти
Рідкісне довбо..ське створіння.Як і всі в шоблі зелені.
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11.11.2022 06:36 Відповісти
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