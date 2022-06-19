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Украина готова к применению ядерного оружия Россией, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина готова к любому сценарию.
Украина готова к применению РФ тактического ядерного оружия, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
Пропагандисты Кремля открыто угрожают миру ядерным оружием. Поэтому европейские политики допускают возможность применения тактического ядерного, химического или биологического оружия.
Украина готовится к нарушению Россией новых правил в войне, в частности, использование ею химического, биологического или даже тактического ядерного оружия.
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+75 Олег Шестакович
показать весь комментарий19.06.2022 11:46
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показать весь комментарий19.06.2022 11:52
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Ну тоді життя на планеті через 20 хвилин не буде, як і Данілова, України, росії і всіх країн світу.