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Украина готова к применению ядерного оружия Россией, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,оружие,ядерное

Украина готова к любому сценарию.

Украина готова к применению РФ тактического ядерного оружия, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

Пропагандисты Кремля открыто угрожают миру ядерным оружием. Поэтому европейские политики допускают возможность применения тактического ядерного, химического или биологического оружия.

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Украина готовится к нарушению Россией новых правил в войне, в частности, использование ею химического, биологического или даже тактического ядерного оружия.
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Топ комментарии
+75
Так само як була "готова" до початку війни! Тріпло!!!
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19.06.2022 11:46
+60
Данілов, Арестович і інша зелена шобла може і готова. Живуть в бункерах уже кілька місяців...
А от як готові прості люди - це всі знають...
Отака то фігня....**** цей Данілов.
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19.06.2022 11:57
+37
Каким надо быть... чтоб такое говорить.вот нахера этот популизм?!
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19.06.2022 11:52
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Це Данілов наскільки охрінів - що просить рашку жахнути ядерним зарядом

Ну тоді життя на планеті через 20 хвилин не буде, як і Данілова, України, росії і всіх країн світу.
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20.06.2022 00:39 Ответить
Так,можете, это тогда не война, а что-то другое?
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20.06.2022 00:59 Ответить
Украинцы уже тайно должны делать ядерное оружие. Влада свои семьи спрячет. Да и не в бункер, а в Америки какие.Забрали яо и теперь угрожают.
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20.06.2022 00:56 Ответить
Ну які тварі, забрати яо і тепер погрожувати.
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20.06.2022 00:57 Ответить
Продажна скотина пан данілов.
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11.11.2022 05:36 Ответить
Рідкісне довбо..ське створіння.Як і всі в шоблі зелені.
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11.11.2022 06:36 Ответить
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