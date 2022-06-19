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Новости Общество
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ВР (28732) закон (3090) военнослужащие (5639) военный сбор (11)

Рада освободила военнослужащих от уплаты военного сбора

Новости Цензор.НЕТ Общество

зсу,воїн,захисник,піхота

Военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, работники МВД, управления госохраны, Госспецсвязи и других законных военных формирований оосвобождаются от уплаты военного сбора.

Соответствующий закон (№7432) Верховная Рада приняла в воскресенье 314 голосами при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реализация данного законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного или местного бюджета", – отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, согласно которой документ улучшит материальное положение военнослужащих.

Военный сбор был введен в 2014 году в размере 1,5% от заработной платы. За 2014-2021 годы его поступления составили 131,9 млрд грн, в том числе в 2021 году – 28,6 млрд грн.

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Топ комментарии
+5
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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19.06.2022 17:49
+4
Гарна новина для наших військових !!
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19.06.2022 17:20
+4
Це пряме скорочення видатків на оборону під час війни.
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19.06.2022 17:25
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Гарна новина для наших військових !!
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19.06.2022 17:20 Ответить
Це пряме скорочення видатків на оборону під час війни.
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19.06.2022 17:25 Ответить
Чтобы не скорочувати, предлагаю зеленой нечисти ВЕРНУТЬ в бюджет 120 миллиардов баксов украденных ими за три года.
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19.06.2022 19:58 Ответить
Ще й списочок немаленький накатали: Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань
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19.06.2022 22:19 Ответить
Сбор сняли конечно хорошо, но деньгами людей на войну не мотивируешь. Вот отсутствием денег можно жестко демотивировать, но нужны в первую очередь военно-патриотические фильмы, массовые шоу (где военные участвуют с красивыми девушками как Дом 2 аналог), непрерывно по телевизору популяризовать конструкторов и инженеров, показывать важность их работы. А не закрывать в 2019-ом на все это, показывая непрерывно дебильные шутки, дебильные музыкальные шоу и вообще не снимая качественных фильмов про наших воинов. При Порошенко все дети в школах хорошую программу получили с отличными педагогическими решениями, но ориентироваться надо и на взрослых мужчин, и на ватников даже. Ватникам отлично бы зашел Дом-2 "Украина" с военными из АТО и девушками разнообразными. Смотрели бы и промывали остатки мозгов в нужном направлении.
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19.06.2022 17:23 Ответить
ВСУ должно стать элитой будущей свободной Украины.
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19.06.2022 17:29 Ответить
ЗЕлупа за 4 місяці собі наклав грошенят в Омані, то вже мабуть боїться красти щоб Америка і Европа не знайшли цю заначку!!
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19.06.2022 17:33 Ответить
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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19.06.2022 17:49 Ответить
с какого бока ты гражданин? в лучшем случае балласт, гамно по по простому
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19.06.2022 17:52 Ответить
Так давайте всех в в ВСУ? Почему я должен воевать, а вы нет?
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19.06.2022 17:54 Ответить
Браво +100👍👍👍
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19.06.2022 18:12 Ответить
без работающей экономики , проще говоря тыла, долго и результативно не навоюешь... так шо давайте без обид , тыл нужен и очень мощный тыл .
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19.06.2022 18:52 Ответить
А у нас взагалі колись була економіка? Нормальна міжнародна економіка? Ніколи не було, а зараз тим паче немає. Зараз всі думають як побільше заробити під шумок та поменьше сплатити податків, точніше думали так завжди, але зараз це зобити стало ще простіше.
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19.06.2022 21:25 Ответить
Тільки зареєструвався і відразу в бій.
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19.06.2022 18:01 Ответить
Так салата податку - це не право і не свобода, це - обов'язок!
Тому тут, ця стаття Конституції не підходить 😉
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19.06.2022 23:35 Ответить
 
 