Рада освободила военнослужащих от уплаты военного сбора

Военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, работники МВД, управления госохраны, Госспецсвязи и других законных военных формирований оосвобождаются от уплаты военного сбора.

Соответствующий закон (№7432) Верховная Рада приняла в воскресенье 314 голосами при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реализация данного законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного или местного бюджета", – отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, согласно которой документ улучшит материальное положение военнослужащих.

Военный сбор был введен в 2014 году в размере 1,5% от заработной платы. За 2014-2021 годы его поступления составили 131,9 млрд грн, в том числе в 2021 году – 28,6 млрд грн.

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