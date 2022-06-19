Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору
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Військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань звільняються від сплати військового збору.
Відповідний закон (№7432) Верховна Рада ухвалила в неділю 314 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Реалізація цього законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного або місцевого бюджету", – зазначалося в пояснювальній записці до законопроєкту, згідно з якою документ поліпшить матеріальне становище військовослужбовців.
Військовий збір був введений в 2014 році в розмірі 1,5% від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження становили 131,9 млрд грн, зокрема в 2021 році – 28,6 млрд грн.
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Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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