УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13421 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
5 676 16
ВР (11734) закон (1327) військовослужбовці (3947) військовий збір (13)

Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

зсу,воїн,захисник,піхота

Військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань звільняються від сплати військового збору.

Відповідний закон (№7432) Верховна Рада ухвалила в неділю 314 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Реалізація цього законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного або місцевого бюджету", – зазначалося в пояснювальній записці до законопроєкту, згідно з якою документ поліпшить матеріальне становище військовослужбовців.

Військовий збір був введений в 2014 році в розмірі 1,5% від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження становили 131,9 млрд грн, зокрема в 2021 році – 28,6 млрд грн.

Також читайте: Рада заборонила російську музику в публічних місцях

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
показати весь коментар
19.06.2022 17:49
+4
Гарна новина для наших військових !!
показати весь коментар
19.06.2022 17:20
+4
Це пряме скорочення видатків на оборону під час війни.
показати весь коментар
19.06.2022 17:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина для наших військових !!
показати весь коментар
19.06.2022 17:20 Відповісти
Це пряме скорочення видатків на оборону під час війни.
показати весь коментар
19.06.2022 17:25 Відповісти
Чтобы не скорочувати, предлагаю зеленой нечисти ВЕРНУТЬ в бюджет 120 миллиардов баксов украденных ими за три года.
показати весь коментар
19.06.2022 19:58 Відповісти
Ще й списочок немаленький накатали: Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань
показати весь коментар
19.06.2022 22:19 Відповісти
Сбор сняли конечно хорошо, но деньгами людей на войну не мотивируешь. Вот отсутствием денег можно жестко демотивировать, но нужны в первую очередь военно-патриотические фильмы, массовые шоу (где военные участвуют с красивыми девушками как Дом 2 аналог), непрерывно по телевизору популяризовать конструкторов и инженеров, показывать важность их работы. А не закрывать в 2019-ом на все это, показывая непрерывно дебильные шутки, дебильные музыкальные шоу и вообще не снимая качественных фильмов про наших воинов. При Порошенко все дети в школах хорошую программу получили с отличными педагогическими решениями, но ориентироваться надо и на взрослых мужчин, и на ватников даже. Ватникам отлично бы зашел Дом-2 "Украина" с военными из АТО и девушками разнообразными. Смотрели бы и промывали остатки мозгов в нужном направлении.
показати весь коментар
19.06.2022 17:23 Відповісти
ВСУ должно стать элитой будущей свободной Украины.
показати весь коментар
19.06.2022 17:29 Відповісти
ЗЕлупа за 4 місяці собі наклав грошенят в Омані, то вже мабуть боїться красти щоб Америка і Европа не знайшли цю заначку!!
показати весь коментар
19.06.2022 17:33 Відповісти
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
показати весь коментар
19.06.2022 17:49 Відповісти
с какого бока ты гражданин? в лучшем случае балласт, гамно по по простому
показати весь коментар
19.06.2022 17:52 Відповісти
Так давайте всех в в ВСУ? Почему я должен воевать, а вы нет?
показати весь коментар
19.06.2022 17:54 Відповісти
Браво +100👍👍👍
показати весь коментар
19.06.2022 18:12 Відповісти
без работающей экономики , проще говоря тыла, долго и результативно не навоюешь... так шо давайте без обид , тыл нужен и очень мощный тыл .
показати весь коментар
19.06.2022 18:52 Відповісти
А у нас взагалі колись була економіка? Нормальна міжнародна економіка? Ніколи не було, а зараз тим паче немає. Зараз всі думають як побільше заробити під шумок та поменьше сплатити податків, точніше думали так завжди, але зараз це зобити стало ще простіше.
показати весь коментар
19.06.2022 21:25 Відповісти
Тільки зареєструвався і відразу в бій.
показати весь коментар
19.06.2022 18:01 Відповісти
Так салата податку - це не право і не свобода, це - обов'язок!
Тому тут, ця стаття Конституції не підходить 😉
показати весь коментар
19.06.2022 23:35 Відповісти
 
 