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Новости За рубежом
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Ретрансляцию российских новостей и политических шоу запретили в Молдове на законодательном уровне

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пропаганда

Президент Майя Санду подписала закон о борьбе с дезинформацией и пропагандой, запрещающий трансляцию в Молдове российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания.

По словам председателя Совета телевидения и радио (РТР) Лилианы Вицу, закон вступит в силу на следующей неделе, возможно, 24 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

В настоящее время трансляция новостей и передач политического или военного характера из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, включая Россию, запрещена по решению комиссии чрезвычайных ситуаций.

Со вступлением в силу закона ретрансляцию этих передач полностью запретят даже после окончания чрезвычайного положения в стране.

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Как отметила Вицу, новые поправки предусматривают более суровое наказание вещателей за дезинформацию и отсутствие местного контента. "В случае дезинформации у РТР есть право приостановить действие лицензии на срок до 7 дней, причем это может произойти и в период выборов", - сказала Вицу.

На заседании 2 июня парламентское большинство приняло во втором окончательном чтении законопроект о борьбе с дезинформацией и пропагандой. За проект проголосовали 54 депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

В окончательной версии отредактировали определение дезинформации: "преднамеренное распространение ложной информации, созданной для причинения вреда личности, социальной группе, организации или безопасности государства".

Принятый законопроект также запрещает трансляцию в Молдове новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, производимых в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия эту конвенцию не ратифицировала).

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Издание отмечает, что запрет на показ фильмов и передач из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию, не касается "развлекательных передач, в которых нет милитаристского содержания". В то же время запрещена трансляция передач и фильмов, которые оправдывают военную агрессию, отрицают военные преступления и преступления против человечности или содержат призывы к ненависти, независимо от происхождения контента.
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Топ комментарии
+13
Тепер в Україні треба з загальнонаціонального марафону прибрати пропагандонів мудачука і мураєва.
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19.06.2022 18:36
+13
Від рашки стали тікати ще з більшою швидкістю. Упирь просто красавчік.
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19.06.2022 18:53
+10
А його за що? Він хіба колись топив за кацапстан?
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19.06.2022 18:46
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Тепер в Україні треба з загальнонаціонального марафону прибрати пропагандонів мудачука і мураєва.
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19.06.2022 18:36 Ответить
Ганапольського також?
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19.06.2022 18:44 Ответить
А його за що? Він хіба колись топив за кацапстан?
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19.06.2022 18:46 Ответить
Тобто хороша русня все таки є?
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19.06.2022 19:02 Ответить
Наскільки мені відомо, він народився у Львові...
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19.06.2022 19:14 Ответить
Ага, а потім все життя працював в параші. Ехо мацкви і так далі
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19.06.2022 19:22 Ответить
Ехо мацкви закрили місяць тому за антикацапську діяльність.
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19.06.2022 19:26 Ответить
Ахаха, а ви знаєте хто такий венедіктов?
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19.06.2022 19:37 Ответить
Невже рідний брат Матвія Юрійовича?
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19.06.2022 19:48 Ответить
З нашого спілкування я зрозумів, що лайно одного старого політика не смердить. Я все правильно зрозумів?
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19.06.2022 19:51 Ответить
Якщо Ви про Ганапольського, то він -- журналіст, а не політик. І журналіст з досвідом і тому купою людей, які його за це заслужено поважають.
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19.06.2022 20:16 Ответить
так у нас і Арестович з досвідом, і теж знайдеться чимало людей, що його поважають.
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19.06.2022 20:50 Ответить
Я мав на увазі власника каналу де ганапольський працює.
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19.06.2022 21:16 Ответить
Навряд чи Ганапольський русня.
Тим більше львів'янин.
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19.06.2022 20:19 Ответить
фрідман русскій олігарх теж львів"янин, то може нам тепер цій курві ноги цьомати за те що він зі Львова? а Ганапольський хамить як якубович, цей формат русні більше пасує, вони *******, коли при них когось принижують або комусь хамлять.
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19.06.2022 20:49 Ответить
Майже все життя працювати в параші і при цьому він не русня
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19.06.2022 21:14 Ответить
Так і Шустер там половину життя працював (хоча народився у Литві) і навіть на НТВ був, але ж це не робить із нього кацапа... Я не те щоб фанат Ганапольського, але це не той випадок
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19.06.2022 23:03 Ответить
матвиенко и козак тоже народились в украине и шо с того ?!
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19.06.2022 21:18 Ответить
А скільки зрадників та рашистів народилося в самій Україні?
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19.06.2022 21:35 Ответить
Їх всіх треба виводити на чисту воду.
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19.06.2022 22:06 Ответить
Може треба визначитися з пріоритетами спочатку?
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20.06.2022 08:00 Ответить
за компанію.
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19.06.2022 20:47 Ответить
..а у нас с бенИфисом зелёных на ****** голубом очке просто беда.. и ничё не скажеш узерпатору - война, ему в помощь..(
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19.06.2022 18:43 Ответить
Ну то накуплять собі ватоголові супутникових тюнерів, та дивитимуться кацапів до всирачки, як і наші...
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19.06.2022 18:45 Ответить
Від рашки стали тікати ще з більшою швидкістю. Упирь просто красавчік.
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19.06.2022 18:53 Ответить
Ніхто не надав більшої шкоди Московії ніж шизофренічний шовініст,збирач "русских земель"!!!)))
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19.06.2022 19:07 Ответить
він тільки задовільнив їх "тоску вистраданную невисказанную за ах, какую страну просралі!", більше всього нашкодили собі русскіє самі, коли відмовилися признатися собі самім за злочини радянські. І так і пішло, не признали, не покаялися, не вибачилися, замість того виправдали, набрехали і почали терор знову.
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19.06.2022 20:55 Ответить
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19.06.2022 20:16 Ответить
Vieta@Lizvetoczka

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2 ч

#Євгеній_Прокопишин Труханов (мер Одеси) заявив, що він ПРОТИ дерусифікації назв у місті і що його турбує ненависть до всього російського в Україні...
Вважаю, що місцева ТРО та інші силовики і активісти мають завітати до нього в гості і вимагати негайної заяви про відставку!
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19.06.2022 21:02 Ответить
Геть інстинкт самозбереження втратив? Війна в країні...
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19.06.2022 21:09 Ответить
Молдова, так тримати!
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19.06.2022 22:43 Ответить
 
 