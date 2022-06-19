ВР разрешила получать второе профтехобразование бесплатно
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинцам разрешили получать профессионально-техническое образование без одновременного получения полного общего среднего образования.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады,19 июня принят закон №7293 "О внесении изменений в Закон Украины "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" по отдельным аспектам подготовки квалифицированных рабочих в условиях военного положения и восстановления экономики".
Документом урегулировано функционирование профессионально-технического образования, в частности, разрешили получать его без одновременного получения полного общего среднего образования, получать профобразование по другим профессиям безвозмездно в течение жизни через 3 года после предыдущего образования при наличии страхового стажа от 2 лет и свободных мест после зачисления соискателей первого профобразования, направили образовательные программы на получение как полных, так и частичных профессиональных квалификаций, отменили привязку к регистрации места жительства особы на территории соответствующего территориального громады.
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"за наявності страхового стажу від 2 років та вільних місць після зарахування здобувачів першої профосвіти Джерело: https://censor.net/ua/n3348894"
Страховий стаж це той за який було сплачено роботодавцем ЄСВ. Це той який рахується до пенсії. Кожен відпрацьований вами місяць роботодавець повинен платити податок за вас. Коли він це зробив, то цей місяць враховується до пенсії. Якщо він це не зробив, то вам не тільки треба буде довше працювати, у вас ще й шанс на субсидію пропадає.
Кожен громадянин може без проблем подивитись онлайн свій стаж і чи заплатив за нього роботодавець в попередньому місяці податки.
Тобто щоб виконувалась ця деталь треба десь після ПТУ відпрацювати офіційно 24 місяці за яких буде сплачено роботодавцем податки.