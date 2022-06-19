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Новости Политика Украины
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ВР (28732) закон (3090) профтехобразование (49)

ВР разрешила получать второе профтехобразование бесплатно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

пту,училище

Украинцам разрешили получать профессионально-техническое образование без одновременного получения полного общего среднего образования.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады,19 июня принят закон №7293 "О внесении изменений в Закон Украины "О профессиональном (профессионально-техническом) образовании" по отдельным аспектам подготовки квалифицированных рабочих в условиях военного положения и восстановления экономики".

Документом урегулировано функционирование профессионально-технического образования, в частности, разрешили получать его без одновременного получения полного общего среднего образования, получать профобразование по другим профессиям безвозмездно в течение жизни через 3 года после предыдущего образования при наличии страхового стажа от 2 лет и свободных мест после зачисления соискателей первого профобразования, направили образовательные программы на получение как полных, так и частичных профессиональных квалификаций, отменили привязку к регистрации места жительства особы на территории соответствующего территориального громады.

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Деградація чи підготовка до феодально-рабовласницького устрою?
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19.06.2022 21:52 Ответить
я так зрозумів, що раніше за другу освіту в ПТУ потрібно було платити, як в ВУЗі. а зараз ні.
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19.06.2022 21:57 Ответить
Після війни потрібно буде багато робочих рук на різних напрямках, враховуючи ще й те що багато народу виїде з України.
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19.06.2022 21:57 Ответить
Не повернуться з за кордону
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19.06.2022 22:50 Ответить
Перед тим приняли, що викладачів і учнів не призивають, а бурси все одно пусті, а викладати треба....
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19.06.2022 21:56 Ответить
В совке были комбайнеры широкого профиля
Жизнь заставит прыгать и в длину и в ширину.
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19.06.2022 21:56 Ответить
Це добре!
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19.06.2022 22:40 Ответить
Безоплатно, АЛЕ, що це за деталь? Що за страховий стаж? Що це таке?

"за наявності страхового стажу від 2 років та вільних місць після зарахування здобувачів першої профосвіти Джерело: https://censor.net/ua/n3348894"
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20.06.2022 00:52 Ответить
Ви ще ніде не працювали офіційно?

Страховий стаж це той за який було сплачено роботодавцем ЄСВ. Це той який рахується до пенсії. Кожен відпрацьований вами місяць роботодавець повинен платити податок за вас. Коли він це зробив, то цей місяць враховується до пенсії. Якщо він це не зробив, то вам не тільки треба буде довше працювати, у вас ще й шанс на субсидію пропадає.

Кожен громадянин може без проблем подивитись онлайн свій стаж і чи заплатив за нього роботодавець в попередньому місяці податки.

Тобто щоб виконувалась ця деталь треба десь після ПТУ відпрацювати офіційно 24 місяці за яких буде сплачено роботодавцем податки.
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20.06.2022 02:23 Ответить
До сраки така новина. І цінні знання ніхто не дасть безкоштовно. Та и взагалі мало які знання дають десь безкоштовно. А офіційно без досвіду, як не брали так і не беруть. Як би хотіли людей чомусь навчити, придумали бі як. А їм не потрібні розумні, ними важко керувати.
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20.06.2022 08:01 Ответить
 
 