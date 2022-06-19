ВР дозволила отримувати другу профтехосвіту безоплатно

Українцям дозволили здобувати професійно-технічну освіту без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради, 19 червня прийнятий закон №7293 "Про внесення змін до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки.

Документом врегульовано функціонування професійно-технічної освіти, зокрема, дозволили здобувати її без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, здобувати профосвіту за іншими професіями безоплатно впродовж життя через 3 роки після попередньої освіти за наявності страхового стажу від 2 років та вільних місць після зарахування здобувачів першої профосвіти, спрямовували освітні програми на здобуття як повних, так і часткових професійних кваліфікацій, скасували прив’язку до реєстрації місця проживання особи до території відповідної територіальної громади.

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