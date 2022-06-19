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ВР (11734) закон (1327) профтехосвіта (44)

ВР дозволила отримувати другу профтехосвіту безоплатно

Новини Цензор.НЕТ Політика України

пту,училище

Українцям дозволили здобувати професійно-технічну освіту без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради, 19 червня прийнятий закон №7293 "Про внесення змін до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки.

Документом врегульовано функціонування професійно-технічної освіти, зокрема, дозволили здобувати її без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, здобувати профосвіту за іншими професіями безоплатно впродовж життя через 3 роки після попередньої освіти за наявності страхового стажу від 2 років та вільних місць після зарахування здобувачів першої профосвіти, спрямовували освітні програми на здобуття як повних, так і часткових професійних кваліфікацій, скасували прив’язку до реєстрації місця проживання особи до території відповідної територіальної громади.

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Автор: Анна Судак
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Деградація чи підготовка до феодально-рабовласницького устрою?
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19.06.2022 21:52 Відповісти
я так зрозумів, що раніше за другу освіту в ПТУ потрібно було платити, як в ВУЗі. а зараз ні.
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19.06.2022 21:57 Відповісти
Після війни потрібно буде багато робочих рук на різних напрямках, враховуючи ще й те що багато народу виїде з України.
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19.06.2022 21:57 Відповісти
Не повернуться з за кордону
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19.06.2022 22:50 Відповісти
Перед тим приняли, що викладачів і учнів не призивають, а бурси все одно пусті, а викладати треба....
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19.06.2022 21:56 Відповісти
В совке были комбайнеры широкого профиля
Жизнь заставит прыгать и в длину и в ширину.
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19.06.2022 21:56 Відповісти
Це добре!
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19.06.2022 22:40 Відповісти
Безоплатно, АЛЕ, що це за деталь? Що за страховий стаж? Що це таке?

"за наявності страхового стажу від 2 років та вільних місць після зарахування здобувачів першої профосвіти Джерело: https://censor.net/ua/n3348894"
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20.06.2022 00:52 Відповісти
Ви ще ніде не працювали офіційно?

Страховий стаж це той за який було сплачено роботодавцем ЄСВ. Це той який рахується до пенсії. Кожен відпрацьований вами місяць роботодавець повинен платити податок за вас. Коли він це зробив, то цей місяць враховується до пенсії. Якщо він це не зробив, то вам не тільки треба буде довше працювати, у вас ще й шанс на субсидію пропадає.

Кожен громадянин може без проблем подивитись онлайн свій стаж і чи заплатив за нього роботодавець в попередньому місяці податки.

Тобто щоб виконувалась ця деталь треба десь після ПТУ відпрацювати офіційно 24 місяці за яких буде сплачено роботодавцем податки.
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20.06.2022 02:23 Відповісти
До сраки така новина. І цінні знання ніхто не дасть безкоштовно. Та и взагалі мало які знання дають десь безкоштовно. А офіційно без досвіду, як не брали так і не беруть. Як би хотіли людей чомусь навчити, придумали бі як. А їм не потрібні розумні, ними важко керувати.
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20.06.2022 08:01 Відповісти
 
 