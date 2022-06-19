ВР дозволила отримувати другу профтехосвіту безоплатно
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Українцям дозволили здобувати професійно-технічну освіту без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради, 19 червня прийнятий закон №7293 "Про внесення змін до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки.
Документом врегульовано функціонування професійно-технічної освіти, зокрема, дозволили здобувати її без одночасного здобуття повної загальної середньої освіти, здобувати профосвіту за іншими професіями безоплатно впродовж життя через 3 роки після попередньої освіти за наявності страхового стажу від 2 років та вільних місць після зарахування здобувачів першої профосвіти, спрямовували освітні програми на здобуття як повних, так і часткових професійних кваліфікацій, скасували прив’язку до реєстрації місця проживання особи до території відповідної територіальної громади.
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"за наявності страхового стажу від 2 років та вільних місць після зарахування здобувачів першої профосвіти Джерело: https://censor.net/ua/n3348894"
Страховий стаж це той за який було сплачено роботодавцем ЄСВ. Це той який рахується до пенсії. Кожен відпрацьований вами місяць роботодавець повинен платити податок за вас. Коли він це зробив, то цей місяць враховується до пенсії. Якщо він це не зробив, то вам не тільки треба буде довше працювати, у вас ще й шанс на субсидію пропадає.
Кожен громадянин може без проблем подивитись онлайн свій стаж і чи заплатив за нього роботодавець в попередньому місяці податки.
Тобто щоб виконувалась ця деталь треба десь після ПТУ відпрацювати офіційно 24 місяці за яких буде сплачено роботодавцем податки.