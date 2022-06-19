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Рада призывает международные организации способствовать возвращению украденных Россией детей, - постановление

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти

Парламент обратился к ряду международных институтов и сообщил о нарушении РФ международных договоров и конвенций о недопустимости передачи украинских детей в семьи российских граждан.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, говорится в принятом ВР 19 июня постановлении №7450 "Об обращении Верховной Рады Украины в Комитет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка, Международный суд ООН в Гааге, к Верховному комиссару ООН по делам беженцев о нарушении Российской Федерацией международных договоров и конвенций о недопустимости передачи детей - граждан Украины, похищенных и принудительно вывезенных в государство-агрессор, в другие страны или в пределах оккупированных территорий Украины, в семьи российских граждан".

"Презрев все нормы международного права. прежде всего - Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны - Российская Федерация принудительно депортировала на свою территорию миллионы граждан Украины, среди которых есть дети, в том числе дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Более того, президентом Российской Федерации подписан Указ о получении в упрощенном порядке российского гражданства детьми-сиротами из Украины.

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Верховная Рада Украины обращается к авторитетным институтам с требованием безотлагательно прибегнуть к решительным шагам для защиты детей - граждан Украины и их возвращения на подконтрольные Украине территории", - говорится в сообщении.

Напомним, Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, недееспособными лицами, которые являются гражданами Украины.

В МИД Украины рассматривают указ Путина об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки как попытку Кремля легализовать незаконное перемещение на территорию РФ украинских детей с временно оккупированных российской армией территорий Украины.

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Нарешті
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19.06.2022 22:56 Ответить
Вони їх вивезли не для життя, а для знущань..
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19.06.2022 23:13 Ответить
звільнити дітей можливо тільки силою, зброї.
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19.06.2022 23:14 Ответить
Ze позвоне Микрону и путлеру и зразу побаче Мир...и кучу сериалу Свати...
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19.06.2022 23:18 Ответить
Короче Байден ..Порошенко и Ллойд Остин готовят провокацію против України...
Путлер не нападе...готуємо шашлыки на 9 травня...
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19.06.2022 23:22 Ответить
Нікому ці діти в Україні не потрібні.Більш ніж 100 тисяч дітей сиріт в Україні.Вони навіть і не подумали евакуювати дітей з Маріуполя та іньших міст коли це все ще було можливо.А ось коли їх вкрали тоді знов весь світ повинен допомагати повертати тих бідних крихіток.А скільки їх вбили хтось знає? Як почитаєш історії людей які працювали в домах малютки та дітдомах коли почалась війна та як вони з під обстрілів вивозили тих діток то дуже зле стає. Держава в якої стільки сиріт навіть не намагається зробити так щоб тих діток всиновлювали скоріше щоб в них були сім`ї . Бо діткам потрібні мама та тато або хоч один з батьків. Треба міняти відношення держави до дітей. Та робити все щоб дитина мала сім'ю
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19.06.2022 23:24 Ответить
почему не эвакуировали в тыл? нет ответственности и дисциплины. 👎👎👎 власть не наместе
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19.06.2022 23:47 Ответить
Закликати - це є добре. А ще ліпше - якнайскоріше вживати конкретних міжнародних дій, доки у вільній Європі ще не почала ця дика парш-орда поцупати й їхніх рідних дітлахів... Та дайте вже належну зброю Україні, скільки ж можна благати про очевидне?!
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19.06.2022 23:52 Ответить
Помогите, господин Байден, вернуть наших детей. Их захватили в школах и детских садах. Мы могли их эвакуировать, но вы сказали, что война уже скоро и дети шли бы по дорогам, а наши танки ехали бы навстречу и нужно было бы давить спасающихся детей. Арестович так сказал. Он всегда прав. И Ермак подтвердил. Мы хотели задержать войну и даже замариновали мясо. Не помогло. Помогите вернуть детей. Или хотя бы дайте денег. Желательно наличными.
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19.06.2022 23:54 Ответить
Можна ще асфальтом, нє?
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20.06.2022 00:18 Ответить
 
 