Рада призывает международные организации способствовать возвращению украденных Россией детей, - постановление

Парламент обратился к ряду международных институтов и сообщил о нарушении РФ международных договоров и конвенций о недопустимости передачи украинских детей в семьи российских граждан.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, говорится в принятом ВР 19 июня постановлении №7450 "Об обращении Верховной Рады Украины в Комитет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка, Международный суд ООН в Гааге, к Верховному комиссару ООН по делам беженцев о нарушении Российской Федерацией международных договоров и конвенций о недопустимости передачи детей - граждан Украины, похищенных и принудительно вывезенных в государство-агрессор, в другие страны или в пределах оккупированных территорий Украины, в семьи российских граждан".

"Презрев все нормы международного права. прежде всего - Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны - Российская Федерация принудительно депортировала на свою территорию миллионы граждан Украины, среди которых есть дети, в том числе дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Более того, президентом Российской Федерации подписан Указ о получении в упрощенном порядке российского гражданства детьми-сиротами из Украины.

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Верховная Рада Украины обращается к авторитетным институтам с требованием безотлагательно прибегнуть к решительным шагам для защиты детей - граждан Украины и их возвращения на подконтрольные Украине территории", - говорится в сообщении.

Напомним, Путин подписал указ об упрощенном порядке приобретения гражданства детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, недееспособными лицами, которые являются гражданами Украины.

В МИД Украины рассматривают указ Путина об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки как попытку Кремля легализовать незаконное перемещение на территорию РФ украинских детей с временно оккупированных российской армией территорий Украины.

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