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Рада закликає міжнародні організації сприяти поверненню вкрадених Росією дітей, - постанова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти

Парламент звернувся до низки міжнародних інститутів щодо порушення РФ міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість передання в сім’ї російських громадян українських дітей.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться в прийнятій ВР 19 червня постанові №7450 "Про звернення Верховної Ради України до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у справах біженців про порушення Російською Федерацією міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість передання дітей - громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в сім’ї російських громадян".

"Нехтуючи всіма нормами міжнародного права - передусім Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни - Російська Федерація примусово депортувала на свою територію мільйони громадян України, серед яких є діти, у тому числі діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Ба більше, президентом Російської Федерації підписано Указ про набуття у спрощеному порядку російського громадянства дітьми-сиротами з України.

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Верховна Рада України звертається до авторитетних інституцій з вимогою невідкладно вдатися до рішучих кроків для захисту дітей - громадян України та повернення їх на підконтрольні Україні території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Путін підписав указ про спрощений порядок набуття громадянства дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатним особами, які є громадянами України.

В МЗС України розглядають указ Путіна про спрощення прийому в російське громадянство українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, як спробу Кремля легалізувати незаконне переміщення на територію РФ українських дітей з тимчасово окупованих російською армією територій України.

Також читайте: Унаслідок агресії РФ в Україні 323 дитини загинули та понад 583 поранені, - Офіс генпрокурора

Автор: Анна Судак
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19.06.2022 22:56 Відповісти
Вони їх вивезли не для життя, а для знущань..
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19.06.2022 23:13 Відповісти
звільнити дітей можливо тільки силою, зброї.
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19.06.2022 23:14 Відповісти
Ze позвоне Микрону и путлеру и зразу побаче Мир...и кучу сериалу Свати...
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19.06.2022 23:18 Відповісти
Короче Байден ..Порошенко и Ллойд Остин готовят провокацію против України...
Путлер не нападе...готуємо шашлыки на 9 травня...
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19.06.2022 23:22 Відповісти
Нікому ці діти в Україні не потрібні.Більш ніж 100 тисяч дітей сиріт в Україні.Вони навіть і не подумали евакуювати дітей з Маріуполя та іньших міст коли це все ще було можливо.А ось коли їх вкрали тоді знов весь світ повинен допомагати повертати тих бідних крихіток.А скільки їх вбили хтось знає? Як почитаєш історії людей які працювали в домах малютки та дітдомах коли почалась війна та як вони з під обстрілів вивозили тих діток то дуже зле стає. Держава в якої стільки сиріт навіть не намагається зробити так щоб тих діток всиновлювали скоріше щоб в них були сім`ї . Бо діткам потрібні мама та тато або хоч один з батьків. Треба міняти відношення держави до дітей. Та робити все щоб дитина мала сім'ю
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19.06.2022 23:24 Відповісти
почему не эвакуировали в тыл? нет ответственности и дисциплины. 👎👎👎 власть не наместе
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19.06.2022 23:47 Відповісти
Закликати - це є добре. А ще ліпше - якнайскоріше вживати конкретних міжнародних дій, доки у вільній Європі ще не почала ця дика парш-орда поцупати й їхніх рідних дітлахів... Та дайте вже належну зброю Україні, скільки ж можна благати про очевидне?!
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19.06.2022 23:52 Відповісти
Помогите, господин Байден, вернуть наших детей. Их захватили в школах и детских садах. Мы могли их эвакуировать, но вы сказали, что война уже скоро и дети шли бы по дорогам, а наши танки ехали бы навстречу и нужно было бы давить спасающихся детей. Арестович так сказал. Он всегда прав. И Ермак подтвердил. Мы хотели задержать войну и даже замариновали мясо. Не помогло. Помогите вернуть детей. Или хотя бы дайте денег. Желательно наличными.
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19.06.2022 23:54 Відповісти
Можна ще асфальтом, нє?
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20.06.2022 00:18 Відповісти
 
 