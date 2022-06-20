Оккупанты обстреливают Харьков и область, на линии столкновения враг преимущественно сконцентрирован на обороне, - Синегубов

За прошедшие сутки в Харькове враг бил по окрестностям города и по Холодногорскому району. По предварительной информации - пострадавших нет. Россияне продолжают терроризировать мирное население – утро в городе также началось с ударов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях!", - обращается он к харьковчанам.

По информации Синегубова, в г.Люботин враг нанес ракетный удар по учебному заведению. Предварительно пострадавших нет. В Богодуховском районе обстреляно с.Барановка, поврежден частный дом. Обстрелам подверглась Малая Даниловка.

"В Балаклее 2 человека ранены, в с.Ивановка Изюмского района - 3, в том числе дети 13 и 14 лет. Обстрелам подвергся Чугуев - 1 пострадавший. В Первомайском Лозовского района ранен ребенок 13 лет. В Шевченковском Купянского района также 1 пострадавший", - отметил глава региона.

По его словам, в Изюмском районе до сих пор продолжается ликвидация пожара на нефтеперерабатывающем предприятии, которое подверглось удару российских оккупантов 18 июня.

В с. Циркуны Харьковского района местный житель 74 лет взорвался на российской мине. Госпитализирован с ранениями.

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"В очередной раз призываю всех быть осмотрительными - враг коварно дистанционно минирует большие территории вдали от линии фронта. Не находитесь без необходимости в полях, на обочинах дорог, не посещайте лесополосы!", - обращается Синегубов к жителям региона.

На линии столкновения в Харьковской области враг в основном сконцентрирован на обороне. Наши защитники надежно удерживают свои позиции.

"Неоднократно говорил, что враг не оставляет планов по поводу Харькова, но ВСУ готовы к любому сценарию со стороны оккупантов!", - резюмирует Синегубов.