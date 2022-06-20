Глава Африканского Союза просит ЕС частично отменить санкции против РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Сенегала Маки Салл, занимающий пост председателя Африканского союза, просит Евросоюз отменить часть санкций против России, чтобы африканские страны без проблем могли закупать сельхозпродукцию в РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Салл считает, что ЕС мог бы дать послабление в санкциях против российских банков, что позволит странам континента проводить оплаты за российские сельхозтовары.
"Мы хотим платить, но это становится невозможным. Поэтому мы просим у европейцев тот же механизм, что и для газа и нефти", — цитирует издание Салла.
Брюссель не вводил санкции на экспорт российских зерновых или удобрений в страны, не входящие в ЕС. Но исключил несколько российских банков, в том числе Сбербанк, из международного платежной системі SWIFT. Санкции ЕС оставляют возможность производить платежи в Россию за другие импортные товары, например газ.
В прошлом месяце Салл заявил на встрече лидеров ЕС, что санкции в отношении финансовой системы РФ и трудности с поиском страховых компаний угрожают импорту зерна и удобрений в Африку.
После встречи с Путиным в начале июня Салл предположил, что западные санкции способствуют продовольственному кризису.
Проблема поставок продовольствия также обсуждалась во время двусторонней встречи в Париже между Маки Саллом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на прошлой неделе. Макрон объяснил главе Африканского союза, что нехватка продовольствия не имеет ничего общего с санкциями ЕС.
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- Как вы кокосы с пальм собираете?
- А мы их и не собираем. Когда дует ветер, они сами падают.
- А когда ветра нет?
- Ну... тогда неурожай.
Чомусь шановний пан Салл посоромився це вимовити...
А розв'язання ****** війни в одній з найбільших аграрних країн світу , продовольчій кризі не сприяє значить .?? .
Пішов ти НХ , африкашка , зі своєю такою - " логікою " .
"Баклажани" працювати не хочуть, не вміють і вимагають, щоб іх годували на дурняк, бо бачите в них психологічна травма від колоніального минулого.
Эмбарго на зерно этой твари. Навсегда. Пусть кормится тем, что у ***** высосет.
Я й без того негрів ненавидів.
*******...