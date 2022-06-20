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Новости За рубежом Санкции против России
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Африка (243) голод (147) зерно (997) Россия (91316) санкции (10623)

Глава Африканского Союза просит ЕС частично отменить санкции против РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Сенегала Маки Салл, занимающий пост председателя Африканского союза, просит Евросоюз отменить часть санкций против России, чтобы африканские страны без проблем могли закупать сельхозпродукцию в РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.

Салл считает, что ЕС мог бы дать послабление в санкциях против российских банков, что позволит странам континента проводить оплаты за российские сельхозтовары.

"Мы хотим платить, но это становится невозможным. Поэтому мы просим у европейцев тот же механизм, что и для газа и нефти", — цитирует издание Салла.

Брюссель не вводил санкции на экспорт российских зерновых или удобрений в страны, не входящие в ЕС. Но исключил несколько российских банков, в том числе Сбербанк, из международного платежной системі SWIFT. Санкции ЕС оставляют возможность производить платежи в Россию за другие импортные товары, например газ.

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В прошлом месяце Салл заявил на встрече лидеров ЕС, что санкции в отношении финансовой системы РФ и трудности с поиском страховых компаний угрожают импорту зерна и удобрений в Африку.

После встречи с Путиным в начале июня Салл предположил, что западные санкции способствуют продовольственному кризису.

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Проблема поставок продовольствия также обсуждалась во время двусторонней встречи в Париже между Маки Саллом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на прошлой неделе. Макрон объяснил главе Африканского союза, что нехватка продовольствия не имеет ничего общего с санкциями ЕС.
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Топ комментарии
+77
пошел бы на..уй, глава африканского союза
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20.06.2022 12:14
+60
Мы разрешаем папуасам напасть на РФ и затрофеить их зерно,рабов тоже набрать в плен могут.
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20.06.2022 12:14
+41
В подавляющем большинстве население Африки не хочет и не умеет просто работать.
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20.06.2022 12:26
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пошел бы на..уй, глава африканского союза
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20.06.2022 12:14 Ответить
Африка напевне їсть як худоба. Бо РФія вирощує тільки кормові сорти пшениці , а зерна для випічки хліба не має сама і краде його в Україні
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20.06.2022 12:19 Ответить
В подавляющем большинстве население Африки не хочет и не умеет просто работать.
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20.06.2022 12:26 Ответить
похудають трохи чорножопі жердоси
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20.06.2022 12:36 Ответить
На Заході небезпечно говорити таке.
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20.06.2022 13:05 Ответить
Это правда, от которой никуда не скрытьс.
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20.06.2022 13:17 Ответить
У папуаса спрашивают:
- Как вы кокосы с пальм собираете?
- А мы их и не собираем. Когда дует ветер, они сами падают.
- А когда ветра нет?
- Ну... тогда неурожай.
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20.06.2022 15:31 Ответить
пусть для начала возьмут раху в свой союз
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20.06.2022 12:14 Ответить
Афріка - ета расія!

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20.06.2022 12:54 Ответить
А мені такі більш до вподоби
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20.06.2022 21:16 Ответить
Мы разрешаем папуасам напасть на РФ и затрофеить их зерно,рабов тоже набрать в плен могут.
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20.06.2022 12:14 Ответить
И еды,поработал и съел его
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20.06.2022 12:16 Ответить
Папуасы - это в другом полушарии.
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20.06.2022 12:32 Ответить
Да. В Африке - пигмеи, например
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20.06.2022 13:20 Ответить
Грьобані спонсори терористів!
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20.06.2022 12:15 Ответить
Нехай бананів більше садять. Ич, який! Всім маж бвти погано, а африкчнцям - добре?
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20.06.2022 12:16 Ответить
оказывается продаются не только европейские политики, но и африканские..., как неожиданно...))
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20.06.2022 12:16 Ответить
да ладно, неочікуванно, вони за бусіки продаються як і раніше, тільки бусінки вже по-більше, кожна як фераррі коштує...хм і виглядає як ферарі, чудо!
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20.06.2022 12:18 Ответить
але їх до біса багато
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20.06.2022 14:46 Ответить
якщо санкції мішають так сильно аж їсти нічого, то нехай всі голодні африканці приізджають в росію і там їдять то продовольство.
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20.06.2022 12:16 Ответить
Це називається: "От, дивиться, хто на зарплатні у *****".
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20.06.2022 12:16 Ответить
пішов *****
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20.06.2022 12:17 Ответить
похоже этот салл крепко присел на скрепную бутылку
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20.06.2022 12:18 Ответить
Кацапсячі пАртьньори засуєтілісь...
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20.06.2022 12:18 Ответить
Рішення буде прийнято,будуть возити зерно України,через кацапській порти.
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20.06.2022 12:18 Ответить
та скільки вже можна? пришліть їм лопати і насіння, най самі вирощують, колодязь вирити і вперід.
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20.06.2022 12:20 Ответить
нізя! білі їх триста років тримали в рабстві, то тепер їм не можна працювати. нехай тепер білі попрацюють.
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20.06.2022 12:21 Ответить
Хрін там, саме більше рабів работоргівцям продавали місцеві князьки.
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20.06.2022 14:08 Ответить
Та на роісі навіть цвяхи не роблять, то де ж ті лопати взяти?
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20.06.2022 14:22 Ответить
Бананы кушайте.
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20.06.2022 12:20 Ответить
эти наследники бокассы с голоду не умрут по любому. там даже до доедания последнего сушёного ***** своих подопечных дело не дойдёт. "терпи красава!"
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20.06.2022 12:20 Ответить
Глава африканского союза, иди на ху@! Вслед за русским кораблем...
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20.06.2022 12:20 Ответить
щоб африканські країни без проблем могли закуповувати ВКРАДЕНУ В УКРАЇНІ сільгосппродукцію у РФ.
Чомусь шановний пан Салл посоромився це вимовити...
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20.06.2022 12:20 Ответить
вскрылась русская консерва.
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20.06.2022 12:21 Ответить
Після зустрічі з Пуйлом на початку червня Салл припустив, що західні санкції сприяють продовольчій кризі Джерело: https://censor.net/ua/n3348979 Не мордор винен , а Захід ?! Напевно карлик прочитав біографію Салла якого посадив на маленький стільчик
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20.06.2022 12:22 Ответить
вників, потрібно знати в лице?
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20.06.2022 13:58 Ответить
Дуже схуд за час війни
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20.06.2022 14:23 Ответить
.Салл припустив, що західні санкції сприяють продовольчій кризі. Джерело: https://censor.net/ua/n3348979
А розв'язання ****** війни в одній з найбільших аграрних країн світу , продовольчій кризі не сприяє значить .?? .
Пішов ти НХ , африкашка , зі своєю такою - " логікою " .
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20.06.2022 12:22 Ответить
Дивіться, схоже в рашки закінчуються гроші. Якщо раніше за них агітували Шрьодери і Мєрекєлі, то тепер грошей вистачає тільки на всяких Момбадзіл та Лумумб.
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20.06.2022 12:23 Ответить
Що воно верзе? Санкції будуть посилюватися!!
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20.06.2022 12:24 Ответить
Канибализм среди негров никто еще не отменял, так что хавки хватит!!!!!!!!!!!!!!
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20.06.2022 12:27 Ответить
кал он и в африке кал...
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20.06.2022 12:28 Ответить
Россию понять и простить. Африканскому союзу кушать хочется, понимаем. А украинцам хочется элементарно выжить, но какое до этого дело африканскому союзу.
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20.06.2022 12:28 Ответить
И по факту всегда жравшее украинское зерно, думая что это их рассеюшка кормит. Дебилы близорукие
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20.06.2022 13:25 Ответить
Слезло черножопое чучело с веток и просит,а сосать ты мавпа у крокодила не догадалась спросить куда бы ты пошла,иди,и не просто иди,а иди на-уй .
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20.06.2022 12:28 Ответить
А сами працювати не хочуть? В Африці є умови, але нема бажання. Та і те, що імпортують, проплачують через ООН багаті країни, звідки в африканців гроші, якщо нічого не роблять? В Празі африканці теж, на 90% не працюють, але заробляють торгівлею наркотиків.
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20.06.2022 12:28 Ответить
фу який рассизм! Не "нігєр" а "афроафриканець"
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20.06.2022 12:40 Ответить
я ж і кажу, нігєр))
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20.06.2022 12:47 Ответить
І не "чорна діра", а "афроотвєрстіє"
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20.06.2022 13:26 Ответить
Воно припустило, що санкції впливають на продовольчу кризу..А воно не припустило, що це результат дій путіна?
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20.06.2022 12:30 Ответить
а чи не логічніше звернутися до пуцькина з проханням аби він здох накуй?
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20.06.2022 12:30 Ответить
Заверещав з подачі московитів. Мабуть їм дійсно припікає.
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20.06.2022 12:31 Ответить
а сказать прямо и честно, чтобы хйло прекратило войну, ушло за поребрик и выплатило ВЕСЬ ущерб Украине у продуманого синего гольца ума не хватило? или не хватило яиц к комплекту большого сцыкуна?
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20.06.2022 12:31 Ответить
Прутень тебе в тухес, макака. Меняй кацапское зерно на бананы или пальмовое масло.
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20.06.2022 12:32 Ответить
Зімбабве в свій час коли при владі були білі люди давала 40% зерна в світі зараз трохи 3% расизм перемогли
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20.06.2022 12:32 Ответить
Трошки поправлю Вас. Зімбабве як і ПАР, при білих були самодостатні по продовольству і єкспортували надлишки в великих об'ємах. Зараз там фермерські господарства в глибокій сраці. Ферми конфісковано на користь аборигенів, а білі в основній масі покинули країну.
"Баклажани" працювати не хочуть, не вміють і вимагають, щоб іх годували на дурняк, бо бачите в них психологічна травма від колоніального минулого.
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20.06.2022 13:02 Ответить
Навпаки санкції мають бути посилені, а Україні надана зброя яка зможе потопити чф. За послаблення санкцій - х*й Вам, а не пшеницю.
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20.06.2022 12:32 Ответить
Т.е. это санкции к продовольственному кризису привели? А не плешивый фашист, срущий в чемодан, с его ******** войной? Т.е. на мерти украинцев, на Бучи и Мариуполи - насрать, главное, что бы черножопые лентяи не голодали?
Эмбарго на зерно этой твари. Навсегда. Пусть кормится тем, что у ***** высосет.
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20.06.2022 12:35 Ответить
В Африке столько развелось парашников (включая вагнеров), что местному голодающему населению их одних на год хватит.
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20.06.2022 12:37 Ответить
Еее.. Кука з'їли у другий півкулі. Точніше десь на Соломонових островах
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20.06.2022 16:41 Ответить
Гражданин ************ самый вкусный и питательный. Пусть Африка рассмотрит этот вариант и экипирует лутших своих охотников...переброска охотничьих отрядов- бесплатная. Рецепт рагу (ассорти) русский+бурят+дагестанец прилагается.😎
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20.06.2022 12:38 Ответить
Председатель ПНХ !!!!
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20.06.2022 12:38 Ответить
Кажись я придумав як накормити африканців, а заодне й вирішити питання "куди дівати дохлу русню"...
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20.06.2022 12:40 Ответить
А глова африканського союзу не хоче подзвонити до куйла і сказати щоб той вивів війська з України???****...и всі чомусь хочуть куйлу догодити,а не жертві агресії!!!Пішли ви нахер!!
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20.06.2022 12:40 Ответить
Хочете їсти? Ми дамо. Зберіть армію у сто тисяч і валіть на нашому боці кацапів, а ми розрахуємося зерном. А на халяву.. йдіть слідом за кораблем.
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20.06.2022 12:48 Ответить
***** собі борзєєт?
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20.06.2022 12:48 Ответить
Ну нащо я це прочитав?
Я й без того негрів ненавидів.
*******...
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20.06.2022 12:48 Ответить
нехай влаштовують натуральний обмін, хлб на рабів для лаптеногих, а то лаптеногі вироджуються, бурятів з тивинцями не хватає.
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20.06.2022 12:49 Ответить
ерефія не заслуговує на новітніх Сашків Гармат?
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20.06.2022 14:04 Ответить
Африканський вождь просить Європу, дозволити росії продати їм крадене в Украни зерно ?Геніально !
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20.06.2022 12:52 Ответить
Їм c 3.14жене зерно невдобно купляти... Нехай їдуть до руського кораблябля
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20.06.2022 12:57 Ответить
а шо то за союз ? вожді еритреї і тумби-юмби ? пнх союзникі, жріть г....но
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20.06.2022 13:10 Ответить
Про форум "Россия - Африка" уже забыли?
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20.06.2022 13:25 Ответить
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20.06.2022 13:29 Ответить
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20.06.2022 13:26 Ответить
А що закуповувати у кацапів - редьку ? 🤣
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20.06.2022 13:29 Ответить
пусть ***** письмо напише, шоб кацапов своих забрал с Украины
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20.06.2022 13:42 Ответить
А ведь Украина 30% своих зерновых - пересылала на этот континент. ЧЕРНАЯ неблагодарность!
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20.06.2022 14:00 Ответить
Брысь на пальму,сын бабуина и кокоса!
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20.06.2022 14:24 Ответить
Звиняйте бананів в нас нема
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20.06.2022 14:54 Ответить
А прутень на все рило не хотіли? Працювати пробували?
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20.06.2022 14:59 Ответить
чомбе, а робить не пробував?
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20.06.2022 15:54 Ответить
Всех африканцев принимаем в интернациональный легион. Будете одеты, обуты, напоены, накормлены.
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20.06.2022 15:59 Ответить
пошёл бы он *****,обезьяна!
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20.06.2022 18:54 Ответить
В сраку африканских тварюк.Ці нероби роками ждуть тільки від Евросоюзу і країн дай дай дай.Нічого виробляти і робити не вміють і не хочуть.Тільки вміють грабувати один одного вбивати та грабувати туристів.Гівнюки !
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20.06.2022 21:30 Ответить
не зря я всю жизнь негров терпеть не мог...гнилой народец...
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20.06.2022 22:47 Ответить
 
 