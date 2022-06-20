Глава Африканського Союзу просить ЄС частково скасувати санкції проти РФ

Президент Сенегалу Макі Салл, який обіймає посаду голови Африканського Союзу, просить Євросоюз скасувати частину санкцій проти Росії, щоб африканські країни без проблем могли закуповувати сільгосппродукцію у РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".

Салл вважає, що ЄС міг би дати послаблення у санкціях проти російських банків, що дозволить країнам континенту проводити оплати за російські сільгосптовари.

"Ми хочемо платити, але це стає неможливим. Тому ми просимо у європейців той самий механізм, що й для газу та нафти", – цитує видання Салла.

Брюссель не вводив санкції на експорт російських зернових чи добрив до країн, що не входять до ЄС. Але виключив кілька російських банків, зокрема Сбєрбанк, з міжнародної платіжної системи SWIFT. Санкції ЄС залишають можливість робити платежі до Росії за інші імпортні товари, наприклад газ.

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Минулого місяця Салл заявив на зустрічі лідерів ЄС, що санкції щодо фінансової системи РФ та труднощі з пошуком страхових компаній загрожують імпорту зерна та добрив до Африки.

Після зустрічі з Путіним на початку червня Салл припустив, що західні санкції сприяють продовольчій кризі.

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Проблема постачання продовольства також обговорювалася під час двосторонньої зустрічі в Парижі між Макі Саллом та президентом Франції Емманюелем Макроном минулого тижня. Макрон пояснив главі Африканського Союзу, що брак продовольства не має нічого спільного із санкціями ЄС.