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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Африка (196) голод (103) зерно (1236) Росія (47279) санкції (6858)

Глава Африканського Союзу просить ЄС частково скасувати санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Сенегалу Макі Салл, який обіймає посаду голови Африканського Союзу, просить Євросоюз скасувати частину санкцій проти Росії, щоб африканські країни без проблем могли закуповувати сільгосппродукцію у РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".

Салл вважає, що ЄС міг би дати послаблення у санкціях проти російських банків, що дозволить країнам континенту проводити оплати за російські сільгосптовари.

"Ми хочемо платити, але це стає неможливим. Тому ми просимо у європейців той самий механізм, що й для газу та нафти", – цитує видання Салла.

Брюссель не вводив санкції на експорт російських зернових чи добрив до країн, що не входять до ЄС. Але виключив кілька російських банків, зокрема Сбєрбанк, з міжнародної платіжної системи SWIFT. Санкції ЄС залишають можливість робити платежі до Росії за інші імпортні товари, наприклад газ.

Читайте: "Мільйони тонн пшениці залишаються заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин", - Боррель

Минулого місяця Салл заявив на зустрічі лідерів ЄС, що санкції щодо фінансової системи РФ та труднощі з пошуком страхових компаній загрожують імпорту зерна та добрив до Африки.

Після зустрічі з Путіним на початку червня Салл припустив, що західні санкції сприяють продовольчій кризі.

Також читайте: Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області

Проблема постачання продовольства також обговорювалася під час двосторонньої зустрічі в Парижі між Макі Саллом та президентом Франції Емманюелем Макроном минулого тижня. Макрон пояснив главі Африканського Союзу, що брак продовольства не має нічого спільного із санкціями ЄС.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+77
пошел бы на..уй, глава африканского союза
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20.06.2022 12:14
+60
Мы разрешаем папуасам напасть на РФ и затрофеить их зерно,рабов тоже набрать в плен могут.
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20.06.2022 12:14
+41
В подавляющем большинстве население Африки не хочет и не умеет просто работать.
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20.06.2022 12:26
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пошел бы на..уй, глава африканского союза
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20.06.2022 12:14 Відповісти
Африка напевне їсть як худоба. Бо РФія вирощує тільки кормові сорти пшениці , а зерна для випічки хліба не має сама і краде його в Україні
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20.06.2022 12:19 Відповісти
В подавляющем большинстве население Африки не хочет и не умеет просто работать.
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20.06.2022 12:26 Відповісти
похудають трохи чорножопі жердоси
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20.06.2022 12:36 Відповісти
На Заході небезпечно говорити таке.
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20.06.2022 13:05 Відповісти
Это правда, от которой никуда не скрытьс.
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20.06.2022 13:17 Відповісти
У папуаса спрашивают:
- Как вы кокосы с пальм собираете?
- А мы их и не собираем. Когда дует ветер, они сами падают.
- А когда ветра нет?
- Ну... тогда неурожай.
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20.06.2022 15:31 Відповісти
пусть для начала возьмут раху в свой союз
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20.06.2022 12:14 Відповісти
Афріка - ета расія!

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20.06.2022 12:54 Відповісти
А мені такі більш до вподоби
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20.06.2022 21:16 Відповісти
Мы разрешаем папуасам напасть на РФ и затрофеить их зерно,рабов тоже набрать в плен могут.
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20.06.2022 12:14 Відповісти
И еды,поработал и съел его
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20.06.2022 12:16 Відповісти
Папуасы - это в другом полушарии.
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20.06.2022 12:32 Відповісти
Да. В Африке - пигмеи, например
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20.06.2022 13:20 Відповісти
Грьобані спонсори терористів!
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20.06.2022 12:15 Відповісти
Нехай бананів більше садять. Ич, який! Всім маж бвти погано, а африкчнцям - добре?
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20.06.2022 12:16 Відповісти
оказывается продаются не только европейские политики, но и африканские..., как неожиданно...))
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20.06.2022 12:16 Відповісти
да ладно, неочікуванно, вони за бусіки продаються як і раніше, тільки бусінки вже по-більше, кожна як фераррі коштує...хм і виглядає як ферарі, чудо!
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20.06.2022 12:18 Відповісти
але їх до біса багато
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20.06.2022 14:46 Відповісти
якщо санкції мішають так сильно аж їсти нічого, то нехай всі голодні африканці приізджають в росію і там їдять то продовольство.
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20.06.2022 12:16 Відповісти
Це називається: "От, дивиться, хто на зарплатні у *****".
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20.06.2022 12:16 Відповісти
пішов *****
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20.06.2022 12:17 Відповісти
похоже этот салл крепко присел на скрепную бутылку
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20.06.2022 12:18 Відповісти
Кацапсячі пАртьньори засуєтілісь...
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20.06.2022 12:18 Відповісти
Рішення буде прийнято,будуть возити зерно України,через кацапській порти.
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20.06.2022 12:18 Відповісти
та скільки вже можна? пришліть їм лопати і насіння, най самі вирощують, колодязь вирити і вперід.
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20.06.2022 12:20 Відповісти
нізя! білі їх триста років тримали в рабстві, то тепер їм не можна працювати. нехай тепер білі попрацюють.
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20.06.2022 12:21 Відповісти
Хрін там, саме більше рабів работоргівцям продавали місцеві князьки.
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20.06.2022 14:08 Відповісти
Та на роісі навіть цвяхи не роблять, то де ж ті лопати взяти?
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20.06.2022 14:22 Відповісти
Бананы кушайте.
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20.06.2022 12:20 Відповісти
эти наследники бокассы с голоду не умрут по любому. там даже до доедания последнего сушёного ***** своих подопечных дело не дойдёт. "терпи красава!"
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20.06.2022 12:20 Відповісти
Глава африканского союза, иди на ху@! Вслед за русским кораблем...
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20.06.2022 12:20 Відповісти
щоб африканські країни без проблем могли закуповувати ВКРАДЕНУ В УКРАЇНІ сільгосппродукцію у РФ.
Чомусь шановний пан Салл посоромився це вимовити...
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20.06.2022 12:20 Відповісти
вскрылась русская консерва.
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20.06.2022 12:21 Відповісти
Після зустрічі з Пуйлом на початку червня Салл припустив, що західні санкції сприяють продовольчій кризі Джерело: https://censor.net/ua/n3348979 Не мордор винен , а Захід ?! Напевно карлик прочитав біографію Салла якого посадив на маленький стільчик
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20.06.2022 12:22 Відповісти
вників, потрібно знати в лице?
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20.06.2022 13:58 Відповісти
Дуже схуд за час війни
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20.06.2022 14:23 Відповісти
.Салл припустив, що західні санкції сприяють продовольчій кризі. Джерело: https://censor.net/ua/n3348979
А розв'язання ****** війни в одній з найбільших аграрних країн світу , продовольчій кризі не сприяє значить .?? .
Пішов ти НХ , африкашка , зі своєю такою - " логікою " .
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20.06.2022 12:22 Відповісти
Дивіться, схоже в рашки закінчуються гроші. Якщо раніше за них агітували Шрьодери і Мєрекєлі, то тепер грошей вистачає тільки на всяких Момбадзіл та Лумумб.
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20.06.2022 12:23 Відповісти
Що воно верзе? Санкції будуть посилюватися!!
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20.06.2022 12:24 Відповісти
Канибализм среди негров никто еще не отменял, так что хавки хватит!!!!!!!!!!!!!!
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20.06.2022 12:27 Відповісти
кал он и в африке кал...
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20.06.2022 12:28 Відповісти
Россию понять и простить. Африканскому союзу кушать хочется, понимаем. А украинцам хочется элементарно выжить, но какое до этого дело африканскому союзу.
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20.06.2022 12:28 Відповісти
И по факту всегда жравшее украинское зерно, думая что это их рассеюшка кормит. Дебилы близорукие
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20.06.2022 13:25 Відповісти
Слезло черножопое чучело с веток и просит,а сосать ты мавпа у крокодила не догадалась спросить куда бы ты пошла,иди,и не просто иди,а иди на-уй .
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20.06.2022 12:28 Відповісти
А сами працювати не хочуть? В Африці є умови, але нема бажання. Та і те, що імпортують, проплачують через ООН багаті країни, звідки в африканців гроші, якщо нічого не роблять? В Празі африканці теж, на 90% не працюють, але заробляють торгівлею наркотиків.
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20.06.2022 12:28 Відповісти
фу який рассизм! Не "нігєр" а "афроафриканець"
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20.06.2022 12:40 Відповісти
я ж і кажу, нігєр))
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20.06.2022 12:47 Відповісти
І не "чорна діра", а "афроотвєрстіє"
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20.06.2022 13:26 Відповісти
Воно припустило, що санкції впливають на продовольчу кризу..А воно не припустило, що це результат дій путіна?
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20.06.2022 12:30 Відповісти
а чи не логічніше звернутися до пуцькина з проханням аби він здох накуй?
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20.06.2022 12:30 Відповісти
Заверещав з подачі московитів. Мабуть їм дійсно припікає.
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20.06.2022 12:31 Відповісти
а сказать прямо и честно, чтобы хйло прекратило войну, ушло за поребрик и выплатило ВЕСЬ ущерб Украине у продуманого синего гольца ума не хватило? или не хватило яиц к комплекту большого сцыкуна?
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20.06.2022 12:31 Відповісти
Прутень тебе в тухес, макака. Меняй кацапское зерно на бананы или пальмовое масло.
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20.06.2022 12:32 Відповісти
Зімбабве в свій час коли при владі були білі люди давала 40% зерна в світі зараз трохи 3% расизм перемогли
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20.06.2022 12:32 Відповісти
Трошки поправлю Вас. Зімбабве як і ПАР, при білих були самодостатні по продовольству і єкспортували надлишки в великих об'ємах. Зараз там фермерські господарства в глибокій сраці. Ферми конфісковано на користь аборигенів, а білі в основній масі покинули країну.
"Баклажани" працювати не хочуть, не вміють і вимагають, щоб іх годували на дурняк, бо бачите в них психологічна травма від колоніального минулого.
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20.06.2022 13:02 Відповісти
Навпаки санкції мають бути посилені, а Україні надана зброя яка зможе потопити чф. За послаблення санкцій - х*й Вам, а не пшеницю.
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20.06.2022 12:32 Відповісти
Т.е. это санкции к продовольственному кризису привели? А не плешивый фашист, срущий в чемодан, с его ******** войной? Т.е. на мерти украинцев, на Бучи и Мариуполи - насрать, главное, что бы черножопые лентяи не голодали?
Эмбарго на зерно этой твари. Навсегда. Пусть кормится тем, что у ***** высосет.
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20.06.2022 12:35 Відповісти
В Африке столько развелось парашников (включая вагнеров), что местному голодающему населению их одних на год хватит.
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20.06.2022 12:37 Відповісти
Еее.. Кука з'їли у другий півкулі. Точніше десь на Соломонових островах
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20.06.2022 16:41 Відповісти
Гражданин ************ самый вкусный и питательный. Пусть Африка рассмотрит этот вариант и экипирует лутших своих охотников...переброска охотничьих отрядов- бесплатная. Рецепт рагу (ассорти) русский+бурят+дагестанец прилагается.😎
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20.06.2022 12:38 Відповісти
Председатель ПНХ !!!!
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20.06.2022 12:38 Відповісти
Кажись я придумав як накормити африканців, а заодне й вирішити питання "куди дівати дохлу русню"...
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20.06.2022 12:40 Відповісти
А глова африканського союзу не хоче подзвонити до куйла і сказати щоб той вивів війська з України???****...и всі чомусь хочуть куйлу догодити,а не жертві агресії!!!Пішли ви нахер!!
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20.06.2022 12:40 Відповісти
Хочете їсти? Ми дамо. Зберіть армію у сто тисяч і валіть на нашому боці кацапів, а ми розрахуємося зерном. А на халяву.. йдіть слідом за кораблем.
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20.06.2022 12:48 Відповісти
***** собі борзєєт?
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20.06.2022 12:48 Відповісти
Ну нащо я це прочитав?
Я й без того негрів ненавидів.
*******...
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20.06.2022 12:48 Відповісти
нехай влаштовують натуральний обмін, хлб на рабів для лаптеногих, а то лаптеногі вироджуються, бурятів з тивинцями не хватає.
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20.06.2022 12:49 Відповісти
ерефія не заслуговує на новітніх Сашків Гармат?
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20.06.2022 14:04 Відповісти
Африканський вождь просить Європу, дозволити росії продати їм крадене в Украни зерно ?Геніально !
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20.06.2022 12:52 Відповісти
Їм c 3.14жене зерно невдобно купляти... Нехай їдуть до руського кораблябля
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20.06.2022 12:57 Відповісти
а шо то за союз ? вожді еритреї і тумби-юмби ? пнх союзникі, жріть г....но
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20.06.2022 13:10 Відповісти
Про форум "Россия - Африка" уже забыли?
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20.06.2022 13:25 Відповісти
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20.06.2022 13:29 Відповісти
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20.06.2022 13:26 Відповісти
А що закуповувати у кацапів - редьку ? 🤣
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20.06.2022 13:29 Відповісти
пусть ***** письмо напише, шоб кацапов своих забрал с Украины
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20.06.2022 13:42 Відповісти
А ведь Украина 30% своих зерновых - пересылала на этот континент. ЧЕРНАЯ неблагодарность!
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20.06.2022 14:00 Відповісти
Брысь на пальму,сын бабуина и кокоса!
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20.06.2022 14:24 Відповісти
Звиняйте бананів в нас нема
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20.06.2022 14:54 Відповісти
А прутень на все рило не хотіли? Працювати пробували?
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20.06.2022 14:59 Відповісти
чомбе, а робить не пробував?
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20.06.2022 15:54 Відповісти
Всех африканцев принимаем в интернациональный легион. Будете одеты, обуты, напоены, накормлены.
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20.06.2022 15:59 Відповісти
пошёл бы он *****,обезьяна!
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20.06.2022 18:54 Відповісти
В сраку африканских тварюк.Ці нероби роками ждуть тільки від Евросоюзу і країн дай дай дай.Нічого виробляти і робити не вміють і не хочуть.Тільки вміють грабувати один одного вбивати та грабувати туристів.Гівнюки !
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20.06.2022 21:30 Відповісти
не зря я всю жизнь негров терпеть не мог...гнилой народец...
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20.06.2022 22:47 Відповісти
 
 