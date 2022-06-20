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Посевная завершилась, засеяли 79,4% прошлогодних площадей, - Минагрополитики

Новости Цензор.НЕТ Экономика

посівна

В Украине засеяли 95% от прогнозируемых площадей, что составляет 79,4% от прошлогоднего объема посевов.

Об этом сообщает Минагрополитики, передает Цензор.НЕТ.

Всего засеяно 13,4 млн га. Прогнозируемые посевы основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составили 14,2 млн га. Это на 2,8 млн га меньше показателя прошлого года в 16,9 млн га.

Наибольшее изменение в структуре посевов касалось пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои. Площадь посевов яровой пшеницы и сои осталась на уровне предыдущего года.

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В то же время, хоть площади посев под подсолнечник и сократились по сравнению с прошлым годом, но сохранился высокий показатель в 4,7 млн ​​га.

Однако в текущем году произошло заметное сокращение посевов кукурузы — было засеяно 4,6 млн га против 5,5 млн га в прошлом году. При этом большая часть посевов пришлась именно на эту культуру.

Второй по площадям культурой оказался подсолнечник – 4,7 млн га. Также было засеяно 1,2 млн га сои и 1,1 млн га картофеля.

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Посіяли,то добре, але ж основна проблема зібрати і зберігати. З цим як?
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20.06.2022 14:51 Ответить
А теперь охранять нужно, что бы русня не сожгла.
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20.06.2022 15:08 Ответить
Вообщем неграм пора начинать экспортировать ягель из кацапстана, до бабки не ходи, урожая будет на 30% меньше и на 50% дороже.
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20.06.2022 15:12 Ответить
Дуже цікаво..,а скільки посіяли гречки?Бо ці ціни на гречку вже достали.
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20.06.2022 16:22 Ответить
шо у вас за наркотична залежність від тієї гречки? гівно ж продукт! це все мабуть нащадки чмошних гречкосіїв! м'ясо треба жерти, а не срані крупи! шоб організму було з чого клітини будувати!
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23.06.2022 21:08 Ответить
 
 