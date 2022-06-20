Посевная завершилась, засеяли 79,4% прошлогодних площадей, - Минагрополитики

В Украине засеяли 95% от прогнозируемых площадей, что составляет 79,4% от прошлогоднего объема посевов.

Об этом сообщает Минагрополитики, передает Цензор.НЕТ.

Всего засеяно 13,4 млн га. Прогнозируемые посевы основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составили 14,2 млн га. Это на 2,8 млн га меньше показателя прошлого года в 16,9 млн га.

Наибольшее изменение в структуре посевов касалось пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои. Площадь посевов яровой пшеницы и сои осталась на уровне предыдущего года.

Читайте: "Миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление", - Боррель

В то же время, хоть площади посев под подсолнечник и сократились по сравнению с прошлым годом, но сохранился высокий показатель в 4,7 млн ​​га.

Однако в текущем году произошло заметное сокращение посевов кукурузы — было засеяно 4,6 млн га против 5,5 млн га в прошлом году. При этом большая часть посевов пришлась именно на эту культуру.

Второй по площадям культурой оказался подсолнечник – 4,7 млн га. Также было засеяно 1,2 млн га сои и 1,1 млн га картофеля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Африканского Союза просит ЕС частично отменить санкции против РФ