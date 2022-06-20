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Посівна завершилася, засіяли 79,4% торішніх площ, - Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Економіка

посівна

В Україні цього річ засіяли 95% від прогнозованих площ, що складає 79,4% від торішнього обсягу посівів.

Про це повідомляє Мінагрополітики, інформує Цензор.НЕТ.

Усього засіяно 13,4 млн га. Прогнозовані посіви основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території становили 14,2 млн га. Це на 2,8 млн га менше від показника минулого року в 16,9 млн га.

Найбільша зміна у структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника та сої. Площа посівів ярої пшениці та сої залишилася на рівні попереднього року.

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Водночас хоч площі посівів під соняшник і скоротилися у порівнянні з минулим роком, але зберегли високий показник у 4,7 млн га.

Проте цього року відбулося помітне скорочення посівів кукурудзи — було засіяно 4,6 млн. га проти 5,5 млн. га минулого року. При цьому більша частина посівів припала саме на цю культуру.

Другий за площами культурою виявився соняшник – 4,7 млн. га. Також було засіяно 1,2 млн га сої та 1,1 млн га картоплі.

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Автор: Ольга Лузан
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Посіяли,то добре, але ж основна проблема зібрати і зберігати. З цим як?
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20.06.2022 14:51 Відповісти
А теперь охранять нужно, что бы русня не сожгла.
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20.06.2022 15:08 Відповісти
Вообщем неграм пора начинать экспортировать ягель из кацапстана, до бабки не ходи, урожая будет на 30% меньше и на 50% дороже.
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20.06.2022 15:12 Відповісти
Дуже цікаво..,а скільки посіяли гречки?Бо ці ціни на гречку вже достали.
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20.06.2022 16:22 Відповісти
шо у вас за наркотична залежність від тієї гречки? гівно ж продукт! це все мабуть нащадки чмошних гречкосіїв! м'ясо треба жерти, а не срані крупи! шоб організму було з чого клітини будувати!
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23.06.2022 21:08 Відповісти
 
 