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ВР (28734) коррупция (8390) стратегия (180)

Парламент принял принципы государственной антикоррупционной политики до 2025 года

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хабар,корупція,гроші

Концепция антикоррупционной политики будет базироваться на усовершенствовании общей системы предотвращения и противодействия коррупции и минимизации коррупции в наиболее приоритетных сферах.

Народные депутаты на заседании 20 июня приняли законопроект №4135, определяющий направления антикоррупционной политики государства до 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа.

Как уточнила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, разрабатывать проекты стратегии и государственной антикоррупционной программы будет Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Оно также будет оценивать эффективность мер и сможет инициировать пересмотр государственной антикоррупционной программы с учетом результатов мониторинга.

При НАПК создадут Координационную рабочую группу по вопросам антикоррупционной политики. Ее сопредседателями станут глава НАПК и министр Кабмина. Состав Координационной рабочей группы будет утверждать правительство, в частности, с согласия в нее могут входить народные депутаты.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по данным исследования, проведенного весной 2020 года, 91,2% населения Украины считает проблему коррупции серьезной.

Авторы проекта подчеркнули, что несмотря на то, что предыдущая антикоррупционная стратегия на 2014-2017 годы имела "высокий антикоррупционный потенциал", полностью реализовать ее не удалось из-за длительного процесса создания антикоррупционных институций, а также из-за того, что после 2017 года новую стратегию не приняли.

Основные принципы антикоррупционной политики:

- оптимизация функций государства: устранение дублирования полномочий разными органами; временное прекращение реализации малоэффективных полномочий; устранение случаев реализации одним и тем же органом полномочий;

- цифровая трансформация;

- создание новых законных способов удовлетворения потребностей физических и юридических лиц;

- усиление юридической ответственности: обеспечить неотвратимость юридической ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения;

- формирование общественной нетерпимости к коррупции;

- утверждение культуры добродетели и уважения к верховенству права.

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Топ комментарии
+15
Думаю чергове "бла-бла-бла" розшим, поглибим, створим "нетерпимість" Європа не проковтне. Де голова САП? Якщо ви боретесь а не імітуєте. "Рішуче, невідворотне ..." - це до лампочки. Чіткі і зрозумілі кроки 1 2 3
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20.06.2022 16:35
+6
Сажать десятками топ-коррупционеров уже давно пора и миллионы долларов-евро конфисковывать, а не на 31-й год Независимости принципы-политику-засады бесконечно развозить. А потом удивляемся, почему мы ещё не в ЕС-НАТО
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20.06.2022 16:36
+6
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20.06.2022 16:38
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Думаю чергове "бла-бла-бла" розшим, поглибим, створим "нетерпимість" Європа не проковтне. Де голова САП? Якщо ви боретесь а не імітуєте. "Рішуче, невідворотне ..." - це до лампочки. Чіткі і зрозумілі кроки 1 2 3
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20.06.2022 16:35 Ответить
А тепер він і не потрібен і набу не потрібне, тепер ця комісія буде до 24 року імітувати діяльність
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20.06.2022 16:51 Ответить
ТК Печерский холм

Источники сообщают, что у Офиса президента созрел серьезный конфликт с правительством. Точнее, с премьером Денисом Шмыгалем. Дошло до того, что Шмыгаль откровенно стал выражать несогласие с требованиями руководителя Офиса президента Андрея Ермака, и даже напомнил, что назначает его не ОП, а Верховная рада. Что случилось, спросите вы? Случился ряд значимых обстоятельств. Во-первых, Шмыгаль полностью осознал, что он уже смертник. Все проблемы с экономикой (а их все больше) повесят на него. А когда терять уже нечего, можно позволить себе роскошь поработать на экономику страны. Во-вторых, Шмыгаль больше месяца после вторжения фактически исполнял распоряжения главкома Залужного и обеспечивал действия ВСУ. Сотрудники Кабмина рассказывают, что в Шмыгале проснулся галичанин, простая идея, что он работает на благо страны захватила его с головой. В-третьих, и это главное. Шмыгаль прекрасно знает, что голосов за его снятие у ОП нет. Вообще нет. А это означает, что с одной стороны Шмыгаль может не оглядываться на Офис президента. А с другой стороны, ему просто необходимо учитывать желания оппозиции. Что все это означает? Да то, что в условиях катастрофического провала экономики (из-за войны) Шмыгаль отказывает ОП в реализации схем, которые в предыдущие годы приносили ОП кэш для решения политических вопросов. Денег нет нигде, и Шмыгаль откровенно говорит об этом ОП. Он предлагает умерить аппетиты. А это означает, ощутимое падение политического влияния команды Зеленского. На фоне всех прочих проблем.
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20.06.2022 17:26 Ответить
а як суддя сам себе посадить, чи слідак вийде сам на себе???
хто буде боротися сам з собою?
останній приклад боротьби з корупцією це внутрішня вказівка не відпускати паливо в каністри...
грубе порушення прав і гідності гроиадян щоб сховати недолив і якість пального.
і що?????????????????
хтось з бенів постраждав за це?
ХУ ВАМ ВСІМ В ЖО,,,,,,,
бені як рулили так і рулять
всі ці висери про корупцію ніщо інше як відволікання уваги суспільства.

хто може, доведіть що я не правий.
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20.06.2022 19:49 Ответить
Сажать десятками топ-коррупционеров уже давно пора и миллионы долларов-евро конфисковывать, а не на 31-й год Независимости принципы-политику-засады бесконечно развозить. А потом удивляемся, почему мы ещё не в ЕС-НАТО
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20.06.2022 16:36 Ответить
Правда?
Ремонт доріг у війну - українська національна особливість, чи щось більше?
https://www.youtube.com/watch?v=U3PP7ZPCbu4
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20.06.2022 16:38 Ответить
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20.06.2022 16:38 Ответить
Концепция антикоррупционной политики - друзьям, кумовьям и родне всё, остальным закон или оценка по взносам в кассу
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20.06.2022 16:41 Ответить
Замість антикорупційних стратегій і програм достатньо прийняти лише один закон, який:
1) запроваджує правовий інститут «Антикорупційна застава".
Суть : майно всіх чиновників й інших осіб, що підпадають під визначення пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції", тобто осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (крім військовослужбовців), а також майно членів їхніх сімей підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу будуть автоматично вноситись у всі держреєстри і банки. Тоді потенційний корупціонер чи його родич будуть накопичувати багатство, де-юре несвоє, тимчасово користуючись ним, але розпоряджатиметься ним Держава, допоки така особа не доведе його некорупційне походження по встановленій процедурі;
2) поширює щодо всіх цих осіб дію принципу презумпції неправомірності набутого майна (вище певного вартісного порогу), яке періодично підлягатиме вилученню у державну чи комунальну власність, якщо його легітимне походження не буде доведене в суді за скаргою колишнього власника.

От тоді і перестане бути вигідним вигадувати схеми із монетизації власного чиновницького статусу і збагачуватись за рахунок можливостей Держави, оскільки весь нажитий хабар перманентно перетворюватиметься на державну чи комунальну власність.
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20.06.2022 16:43 Ответить
Пока хотя бы на бумаге. Без такой бумаги в ЕС никак. Но не будут выполнять- тоже никак.
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20.06.2022 16:44 Ответить
Пропоную, в Координаційну робочу групу включити: Безуглу, Татарова, Арахамію,портнова, ну і обов'язково Єрмака, а старшим групи призначити бабу беню... нехай у Европі прифігеють від нашої боротьби з корупцієй!
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20.06.2022 16:46 Ответить
Якщо Апарат Прєзідєнта і депутатський корпус з самого початку складається з "друзєй" і формується за принципом кацапомовності, належності до жидівства і решти нацменшин (в "першій сотні" депутатів ЗЄ лише 9 українців!) то ... шансів побороти корупцію шляхом "великого крадійництва" і державної зради на всіх рівнях у цієї влади "нуль". Буде тільки бла-бла-бла на користь Коломойського, Фрідмана, і "рятівника 400 000 українців Абрамовіча"... Нам потрібна ХУНТА!!!
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20.06.2022 16:50 Ответить
корупционеры, которым завидует свита януковоща обьявили борьбу с корупцией)
"так це ж було вже" (с)
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20.06.2022 17:01 Ответить
И, значит, мы можем уже точно сказать, что виновный по Новому Указу Президента будет повешен
Зебилье живет по комедиям
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20.06.2022 17:05 Ответить
"При НАЗК створять Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики. Її співголовами стануть очільник НАЗК та міністр Кабміну. Склад Координаційної робочої групи затверджуватиме уряд, зокрема за згодою у неї можуть входити народні депутати."

Який міністр? Які нардепи? НАЗК має бути незалежним, окремим органом! Інакше це все буде як бджоли проти меду!
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20.06.2022 17:18 Ответить
Тут можно хорошо прибарахлиться.
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20.06.2022 17:21 Ответить
І Юзік з Катлєтою також голосували?
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20.06.2022 17:31 Ответить
1. Найкращий спосіб протидії корупції - дерегуляція.

2. Всі необхідні бізнесу довідки повинні видаватися виключно і тільки автоматизовано по запиту з цифровим підписом через портал держ.послуг.

3. Повна заборона будь-яких перевірок бізнесу.

4. Відміна ПДВ і всіх типів податків, крім вказаного в п.5, назавжди і без жодних умов. Повернення бізнесу всіх переплат з держбюджету протягом 1 року.

5. Переведення всіх типів бізнесу на єдиний податок - 1% з обороту, який повинен відраховувати банк з поступлень відразу в бюджет. Ніяких звітів і оплат податків - податки відразу відраховуються в бюджет.

6. Ліквідувати всі державні установи, крім уряду, поліції, СБУ та ЗСУ. Місцеві виборні органи самоврядування отримують право створювати екологічні інспекції, які можуть звернутися до фірми, що імовірно забруднює середовище або створює неякісні харчі, тільки через суд протягом 3 робочих днів з моменту виявлення порушення.

7. Закріпити все вищесказане законом і в Конституції мінімум на 50 років, і смертна кара за спробу що-небудь "удосконалити".
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20.06.2022 17:50 Ответить
Це вони так жартують.
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20.06.2022 18:17 Ответить
ЗАКОН УКРАИНЫ ПРО БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ: за доказанную коррупцию - пожизненное заключение. Через год коррупции в Украине НЕ БУДЕТ! Правда тюрем много придется настроить....
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20.06.2022 20:41 Ответить
 
 