Парламент принял принципы государственной антикоррупционной политики до 2025 года

Концепция антикоррупционной политики будет базироваться на усовершенствовании общей системы предотвращения и противодействия коррупции и минимизации коррупции в наиболее приоритетных сферах.

Народные депутаты на заседании 20 июня приняли законопроект №4135, определяющий направления антикоррупционной политики государства до 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа.

Как уточнила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, разрабатывать проекты стратегии и государственной антикоррупционной программы будет Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Оно также будет оценивать эффективность мер и сможет инициировать пересмотр государственной антикоррупционной программы с учетом результатов мониторинга.

При НАПК создадут Координационную рабочую группу по вопросам антикоррупционной политики. Ее сопредседателями станут глава НАПК и министр Кабмина. Состав Координационной рабочей группы будет утверждать правительство, в частности, с согласия в нее могут входить народные депутаты.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по данным исследования, проведенного весной 2020 года, 91,2% населения Украины считает проблему коррупции серьезной.

Авторы проекта подчеркнули, что несмотря на то, что предыдущая антикоррупционная стратегия на 2014-2017 годы имела "высокий антикоррупционный потенциал", полностью реализовать ее не удалось из-за длительного процесса создания антикоррупционных институций, а также из-за того, что после 2017 года новую стратегию не приняли.

Основные принципы антикоррупционной политики:

- оптимизация функций государства: устранение дублирования полномочий разными органами; временное прекращение реализации малоэффективных полномочий; устранение случаев реализации одним и тем же органом полномочий;

- цифровая трансформация;

- создание новых законных способов удовлетворения потребностей физических и юридических лиц;

- усиление юридической ответственности: обеспечить неотвратимость юридической ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения;

- формирование общественной нетерпимости к коррупции;

- утверждение культуры добродетели и уважения к верховенству права.

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