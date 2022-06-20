Парламент ухвалив засади державної антикорупційної політики до 2025 року
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Концепція антикорупційної політики України базуватиметься на удосконаленні загальної системи запобігання та протидії корупції та мінімізації корупції у найбільш пріоритетних сферах.
Народні депутати на засіданні 20 червня ухвалили законопроєкт № 4135, який визначає напрямки антикорупційної політики держави до 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документу.
Як уточнила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, розробляти проєкти стратегії та державної антикорупційної програми буде Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Воно також оцінюватиме ефективність заходів та зможе ініціювати перегляд державної антикорупційної програми з огляду на результати моніторингу.
При НАЗК створять Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики. Її співголовами стануть очільник НАЗК та міністр Кабміну. Склад Координаційної робочої групи затверджуватиме уряд, зокрема за згодою у неї можуть входити народні депутати.
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, за даними дослідження, проведеного навесні 2020 року, 91,2% населення України вважає проблему корупції серйозною.
Автори проєкту наголосили, що попри те, що попередня антикорупційна стратегія на 2014–2017 роки мала "високий антикорупційний потенціал", повністю реалізувати її не вдалося через тривалий процес створення антикорупційних інституцій, а також через те, що після 2017 року нову стратегію не ухвалили.
Основні принципи антикорупційної політики:
- оптимізація функцій держави: усунення дублювання повноважень різними органами; тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень; усунення випадків реалізації одним і тим же органом повноважень;
- цифрова трансформація;
- створення нових законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;
- посилення юридичної відповідальності: забезпечити невідворотність юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення;
- формування суспільної нетерпимості до корупції;
- утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.
Будь ласка, зачекайте...
Источники сообщают, что у Офиса президента созрел серьезный конфликт с правительством. Точнее, с премьером Денисом Шмыгалем. Дошло до того, что Шмыгаль откровенно стал выражать несогласие с требованиями руководителя Офиса президента Андрея Ермака, и даже напомнил, что назначает его не ОП, а Верховная рада. Что случилось, спросите вы? Случился ряд значимых обстоятельств. Во-первых, Шмыгаль полностью осознал, что он уже смертник. Все проблемы с экономикой (а их все больше) повесят на него. А когда терять уже нечего, можно позволить себе роскошь поработать на экономику страны. Во-вторых, Шмыгаль больше месяца после вторжения фактически исполнял распоряжения главкома Залужного и обеспечивал действия ВСУ. Сотрудники Кабмина рассказывают, что в Шмыгале проснулся галичанин, простая идея, что он работает на благо страны захватила его с головой. В-третьих, и это главное. Шмыгаль прекрасно знает, что голосов за его снятие у ОП нет. Вообще нет. А это означает, что с одной стороны Шмыгаль может не оглядываться на Офис президента. А с другой стороны, ему просто необходимо учитывать желания оппозиции. Что все это означает? Да то, что в условиях катастрофического провала экономики (из-за войны) Шмыгаль отказывает ОП в реализации схем, которые в предыдущие годы приносили ОП кэш для решения политических вопросов. Денег нет нигде, и Шмыгаль откровенно говорит об этом ОП. Он предлагает умерить аппетиты. А это означает, ощутимое падение политического влияния команды Зеленского. На фоне всех прочих проблем.
хто буде боротися сам з собою?
останній приклад боротьби з корупцією це внутрішня вказівка не відпускати паливо в каністри...
грубе порушення прав і гідності гроиадян щоб сховати недолив і якість пального.
і що?????????????????
хтось з бенів постраждав за це?
ХУ ВАМ ВСІМ В ЖО,,,,,,,
бені як рулили так і рулять
всі ці висери про корупцію ніщо інше як відволікання уваги суспільства.
хто може, доведіть що я не правий.
Ремонт доріг у війну - українська національна особливість, чи щось більше?
https://www.youtube.com/watch?v=U3PP7ZPCbu4
1) запроваджує правовий інститут «Антикорупційна застава".
Суть : майно всіх чиновників й інших осіб, що підпадають під визначення пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції", тобто осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (крім військовослужбовців), а також майно членів їхніх сімей підпадає під Антикорупційну заставу, коли придбати будь-яке майно така особа може, а відчужити - ні, бо дані про таку особу будуть автоматично вноситись у всі держреєстри і банки. Тоді потенційний корупціонер чи його родич будуть накопичувати багатство, де-юре несвоє, тимчасово користуючись ним, але розпоряджатиметься ним Держава, допоки така особа не доведе його некорупційне походження по встановленій процедурі;
2) поширює щодо всіх цих осіб дію принципу презумпції неправомірності набутого майна (вище певного вартісного порогу), яке періодично підлягатиме вилученню у державну чи комунальну власність, якщо його легітимне походження не буде доведене в суді за скаргою колишнього власника.
От тоді і перестане бути вигідним вигадувати схеми із монетизації власного чиновницького статусу і збагачуватись за рахунок можливостей Держави, оскільки весь нажитий хабар перманентно перетворюватиметься на державну чи комунальну власність.
"так це ж було вже" (с)
Зебилье живет по комедиям
Який міністр? Які нардепи? НАЗК має бути незалежним, окремим органом! Інакше це все буде як бджоли проти меду!
2. Всі необхідні бізнесу довідки повинні видаватися виключно і тільки автоматизовано по запиту з цифровим підписом через портал держ.послуг.
3. Повна заборона будь-яких перевірок бізнесу.
4. Відміна ПДВ і всіх типів податків, крім вказаного в п.5, назавжди і без жодних умов. Повернення бізнесу всіх переплат з держбюджету протягом 1 року.
5. Переведення всіх типів бізнесу на єдиний податок - 1% з обороту, який повинен відраховувати банк з поступлень відразу в бюджет. Ніяких звітів і оплат податків - податки відразу відраховуються в бюджет.
6. Ліквідувати всі державні установи, крім уряду, поліції, СБУ та ЗСУ. Місцеві виборні органи самоврядування отримують право створювати екологічні інспекції, які можуть звернутися до фірми, що імовірно забруднює середовище або створює неякісні харчі, тільки через суд протягом 3 робочих днів з моменту виявлення порушення.
7. Закріпити все вищесказане законом і в Конституції мінімум на 50 років, і смертна кара за спробу що-небудь "удосконалити".