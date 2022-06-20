Парламент ухвалив засади державної антикорупційної політики до 2025 року

Концепція антикорупційної політики України базуватиметься на удосконаленні загальної системи запобігання та протидії корупції та мінімізації корупції у найбільш пріоритетних сферах.

Народні депутати на засіданні 20 червня ухвалили законопроєкт № 4135, який визначає напрямки антикорупційної політики держави до 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документу.

Як уточнила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, розробляти проєкти стратегії та державної антикорупційної програми буде Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК). Воно також оцінюватиме ефективність заходів та зможе ініціювати перегляд державної антикорупційної програми з огляду на результати моніторингу.

При НАЗК створять Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики. Її співголовами стануть очільник НАЗК та міністр Кабміну. Склад Координаційної робочої групи затверджуватиме уряд, зокрема за згодою у неї можуть входити народні депутати.

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Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, за даними дослідження, проведеного навесні 2020 року, 91,2% населення України вважає проблему корупції серйозною.

Автори проєкту наголосили, що попри те, що попередня антикорупційна стратегія на 2014–2017 роки мала "високий антикорупційний потенціал", повністю реалізувати її не вдалося через тривалий процес створення антикорупційних інституцій, а також через те, що після 2017 року нову стратегію не ухвалили.

Основні принципи антикорупційної політики:

- оптимізація функцій держави: усунення дублювання повноважень різними органами; тимчасове припинення реалізації малоефективних повноважень; усунення випадків реалізації одним і тим же органом повноважень;

- цифрова трансформація;

- створення нових законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;

- посилення юридичної відповідальності: забезпечити невідворотність юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення;

- формування суспільної нетерпимості до корупції;

- утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

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