Оккупанты резко усилили интенсивность обстрелов Харькова, - Терехов

В Харькове со вчерашнего вечера резко увеличилась интенсивность огня.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация в городе напряженная, не оставляют от бомбардировок город Харьков. Могу сказать, что интенсивность огня сегодня усиливается и резко усиливается начиная со вчерашнего вечера, ночь, сегодняшнее утро, день. Постоянно идут обстрелы города Харькова по разным районам", - заявил он.

По словам мэра, утром и днем российские оккупанты нанесли удар по инфраструктурным объектам Харькова.

"По жилым микрорайонам есть попадание. Сейчас работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы устранить последствия, которые носят российские оккупанты", - добавил Терехов.

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