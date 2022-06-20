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Оккупанты резко усилили интенсивность обстрелов Харькова, - Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,обстріл,харків

В Харькове со вчерашнего вечера резко увеличилась интенсивность огня.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация в городе напряженная, не оставляют от бомбардировок город Харьков. Могу сказать, что интенсивность огня сегодня усиливается и резко усиливается начиная со вчерашнего вечера, ночь, сегодняшнее утро, день. Постоянно идут обстрелы города Харькова по разным районам", - заявил он.

По словам мэра, утром и днем российские оккупанты нанесли удар по инфраструктурным объектам Харькова.

"По жилым микрорайонам есть попадание. Сейчас работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы устранить последствия, которые носят российские оккупанты", - добавил Терехов.

Читайте: Оккупанты обстреливают Харьков и область, на линии столкновения враг преимущественно сконцентрирован на обороне, - Синегубов
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Топ комментарии
+5
нашим властям может пора уже отвечать на обстрелы а не считать количество прилетов, пожевывая сопли?
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20.06.2022 17:01
+5
Як казав один тверезий харківський біженець: "Это нам всем "какая разница" боком вылезла..."
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20.06.2022 17:25
+4
Там кордон з Мордором прям біля Харкова, як подвинути? Треба заходити в Бєлгород, тільки так може шось вийде
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20.06.2022 17:05
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подвинути іх від Харкова
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20.06.2022 16:48 Ответить
Там кордон з Мордором прям біля Харкова, як подвинути? Треба заходити в Бєлгород, тільки так може шось вийде
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20.06.2022 17:05 Ответить
В МИД Литвы заявили, что эта страна не вводила «односторонних, индивидуальных или дополнительных» ограничений на грузы в Калининградскую область. Там отметили, что страна лишь последовательно применяет санкции Евросоюза, ограничивая несанкционированный транзит грузов в Калининград.
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20.06.2022 16:50 Ответить
нашим властям может пора уже отвечать на обстрелы а не считать количество прилетов, пожевывая сопли?
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20.06.2022 17:01 Ответить
Не хватает арты, ждём же ж поставок...
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20.06.2022 17:16 Ответить
Поки буде арта, Харкова не буде
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20.06.2022 17:26 Ответить
Для влади "жевание соплей" более вигідніше, чим знищення кацапів.
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20.06.2022 17:24 Ответить
орки обстреляли ветеринарную академию...
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20.06.2022 17:21 Ответить
Як казав один тверезий харківський біженець: "Это нам всем "какая разница" боком вылезла..."
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20.06.2022 17:25 Ответить
і просто перестати стріляти не вдалося
- ціна галочки в бюлітені✏️

На наступних виборах багато хто потітиме, думатиме, морщуватиме лоб що б не дай Бог не помилитися

простопоржомхуженебудет
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20.06.2022 17:38 Ответить
Треба орків навчити Україну поважати.Примусово.
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20.06.2022 17:36 Ответить
Це той Тєрєхов, який все життя є латентним прибічником руzzкагаміра? Наявність таких осіб у владі вірний маркер роботи СБУ.
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20.06.2022 17:46 Ответить
Що заважає ЗСУ завдавати ударів по території РФ, якщо палестинці примудряються завдавати ударів саморобними ракетами по Ізраїлю? Всі ці казки, що у нас нічим це робити просто брехня Зеленського та компанії. Їх, схоже влаштовує війна в Україні. (Можливо, наприклад не проводити вибори та реформи)
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20.06.2022 21:32 Ответить
Головне, щоб у парках газони були доглянуті, та квіти посаджені
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21.06.2022 07:41 Ответить
 
 