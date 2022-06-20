УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14297 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 912 15
армія РФ (13507) війна (56641) обстріл (21162) Харків (3910) Терехов (246)

Окупанти різко посилили інтенсивність обстрілів Харкова, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,обстріл,харків

У Харкові з учорашнього вечора різко збільшилася інтенсивність вогню.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація в місті напружена, не залишає від бомбардувань місто Харків. Можу сказати що інтенсивність вогню сьогодні посилюється і різко посилюється починаючи з вчорашнього вечора, ніч, сьогоднішній ранок, день. Постійно йдуть обстріли міста Харкова по різних районах", - заявив він.

За словами мера, вранці і вдень російські окупанти завдали удару по інфраструктурних об'єктах Харкова.

"По житлових мікрорайонах є попадання. Зараз працює Держслужба з надзвичайних ситуацій для того, щоб усунути наслідки, які носять російські окупанти", - додав Терехов.

Читайте також: Російські окупанти обстріляли Харків і область, поранено трьох дітей, - Нацполіція

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
нашим властям может пора уже отвечать на обстрелы а не считать количество прилетов, пожевывая сопли?
показати весь коментар
20.06.2022 17:01
+5
Як казав один тверезий харківський біженець: "Это нам всем "какая разница" боком вылезла..."
показати весь коментар
20.06.2022 17:25
+4
Там кордон з Мордором прям біля Харкова, як подвинути? Треба заходити в Бєлгород, тільки так може шось вийде
показати весь коментар
20.06.2022 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
подвинути іх від Харкова
показати весь коментар
20.06.2022 16:48 Відповісти
Там кордон з Мордором прям біля Харкова, як подвинути? Треба заходити в Бєлгород, тільки так може шось вийде
показати весь коментар
20.06.2022 17:05 Відповісти
В МИД Литвы заявили, что эта страна не вводила «односторонних, индивидуальных или дополнительных» ограничений на грузы в Калининградскую область. Там отметили, что страна лишь последовательно применяет санкции Евросоюза, ограничивая несанкционированный транзит грузов в Калининград.
показати весь коментар
20.06.2022 16:50 Відповісти
нашим властям может пора уже отвечать на обстрелы а не считать количество прилетов, пожевывая сопли?
показати весь коментар
20.06.2022 17:01 Відповісти
Не хватает арты, ждём же ж поставок...
показати весь коментар
20.06.2022 17:16 Відповісти
Поки буде арта, Харкова не буде
показати весь коментар
20.06.2022 17:26 Відповісти
Для влади "жевание соплей" более вигідніше, чим знищення кацапів.
показати весь коментар
20.06.2022 17:24 Відповісти
орки обстреляли ветеринарную академию...
показати весь коментар
20.06.2022 17:21 Відповісти
Як казав один тверезий харківський біженець: "Это нам всем "какая разница" боком вылезла..."
показати весь коментар
20.06.2022 17:25 Відповісти
і просто перестати стріляти не вдалося
- ціна галочки в бюлітені✏️

На наступних виборах багато хто потітиме, думатиме, морщуватиме лоб що б не дай Бог не помилитися

простопоржомхуженебудет
показати весь коментар
20.06.2022 17:38 Відповісти
Треба орків навчити Україну поважати.Примусово.
показати весь коментар
20.06.2022 17:36 Відповісти
Це той Тєрєхов, який все життя є латентним прибічником руzzкагаміра? Наявність таких осіб у владі вірний маркер роботи СБУ.
показати весь коментар
20.06.2022 17:46 Відповісти
Що заважає ЗСУ завдавати ударів по території РФ, якщо палестинці примудряються завдавати ударів саморобними ракетами по Ізраїлю? Всі ці казки, що у нас нічим це робити просто брехня Зеленського та компанії. Їх, схоже влаштовує війна в Україні. (Можливо, наприклад не проводити вибори та реформи)
показати весь коментар
20.06.2022 21:32 Відповісти
Головне, щоб у парках газони були доглянуті, та квіти посаджені
показати весь коментар
21.06.2022 07:41 Відповісти
 
 