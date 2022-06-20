Окупанти різко посилили інтенсивність обстрілів Харкова, - Терехов
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У Харкові з учорашнього вечора різко збільшилася інтенсивність вогню.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ситуація в місті напружена, не залишає від бомбардувань місто Харків. Можу сказати що інтенсивність вогню сьогодні посилюється і різко посилюється починаючи з вчорашнього вечора, ніч, сьогоднішній ранок, день. Постійно йдуть обстріли міста Харкова по різних районах", - заявив він.
За словами мера, вранці і вдень російські окупанти завдали удару по інфраструктурних об'єктах Харкова.
"По житлових мікрорайонах є попадання. Зараз працює Держслужба з надзвичайних ситуацій для того, щоб усунути наслідки, які носять російські окупанти", - додав Терехов.
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