Венгрия предлагает транзит украинского продовольствия, - Сийярто
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Венгрия предложила внести вклад в урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Война и продовольственный кризис обсудили министры иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Петер Сийярто заявил, что можно спорить о том, как справиться с этим кризисом, но не разумно пытаться разрешить ситуацию, посылая больше оружия.
По его словам, Венгрия способна производить примерно вдвое больше собственного потребления пищи, поэтому он уверен, что венгерский народ в безопасности.
"Мы предложили помочь доставить грузы из Украины. Венгерско-украинская граница безопасна, поскольку наша страна не снабжает оружием. Венгрия имеет логистические возможности, которые позволяют нам быстро обрабатывать экспорт" - сказал Сийярто.
"Ужесточение защиты границ также является важным шагом для Венгрии, поскольку продовольственный кризис порождает миграцию, а нашу южную границу нужно защищать от усиления давления" - добавил он.
По его словам, хотя у Европейского союза есть план действий по преодолению кризиса, это только план, а не действия.
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ПНХ
Он прикинется помощником, а потом врубит какой-нибудь ультиматум ?
А время уйдёт ... Есть Польша, другие нормальные партнёры.
Венгрия пусть торгует с кремлём.
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Куда доставлять? В мокшаленд? Или они план по воровству и мародёрству выполнить не могут, так решили теперь мадьярских сияртов подключить?
Ответ должен быть один, и он простой - нах вслед за кораблём, дорога туда всегда без заторов.
Угорщина ні яким чином не межує ні з одним морем....
Румунія і ближче і вигідніше по часу транспортування!