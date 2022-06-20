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Новости Война в Украине Война
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Венгрия предлагает транзит украинского продовольствия, - Сийярто

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Венгрия предложила внести вклад в урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Война и продовольственный кризис обсудили министры иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Петер Сийярто заявил, что можно спорить о том, как справиться с этим кризисом, но не разумно пытаться разрешить ситуацию, посылая больше оружия.

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По его словам, Венгрия способна производить примерно вдвое больше собственного потребления пищи, поэтому он уверен, что венгерский народ в безопасности.

"Мы предложили помочь доставить грузы из Украины. Венгерско-украинская граница безопасна, поскольку наша страна не снабжает оружием. Венгрия имеет логистические возможности, которые позволяют нам быстро обрабатывать экспорт" - сказал Сийярто.

"Ужесточение защиты границ также является важным шагом для Венгрии, поскольку продовольственный кризис порождает миграцию, а нашу южную границу нужно защищать от усиления давления" - добавил он.

По его словам, хотя у Европейского союза есть план действий по преодолению кризиса, это только план, а не действия.

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Топ комментарии
+23
Та угорська влада мало чим відрізняється вже від білоруської Лише з їх території кацапи не стріляють по Україні! А так - така сама "кремлівська повія"
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20.06.2022 17:28
+16
та ну їх нах, щє ********, виходу до моря не мають, нахєра вони потрібні?
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20.06.2022 17:15
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Щось у лісі здохло
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20.06.2022 17:13 Ответить
Під егідою Х**лостана ?
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20.06.2022 17:20 Ответить
та ну їх нах, щє ********, виходу до моря не мають, нахєра вони потрібні?
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20.06.2022 17:15 Ответить
Не треба. Ще накидають туди якихось довгоносиків...
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20.06.2022 17:15 Ответить
как варіант. дешевше сразу в подвали лубянки отгружать.
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20.06.2022 17:19 Ответить
Транзит жратвы туда, оружия обратно. Иначе мадяры идут на йух.
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20.06.2022 17:17 Ответить
ЗЕРНО В ОБМЕН НА ТОПЛИВО - туда зерно , обратно топливо
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20.06.2022 17:19 Ответить
Та угорська влада мало чим відрізняється вже від білоруської Лише з їх території кацапи не стріляють по Україні! А так - така сама "кремлівська повія"
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20.06.2022 17:28 Ответить
И топливо тоже, но главное оружие. Мадяры хотят и рыбку съесть и на *** сесть.
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20.06.2022 19:01 Ответить
сійярто пропонує - "как для вас совсєм нєдорого"...
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20.06.2022 17:17 Ответить
Жд Перевозки : ЧОП - порты Италии ( скорее Триест)и Словении
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20.06.2022 17:18 Ответить
ой...сиярто... и вроде бы ж по-доброму шо-то хочет сделать....а осадочек от его козней остался...
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20.06.2022 17:18 Ответить
"По доброму" он хочет бабла, за транзит.
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20.06.2022 18:52 Ответить
все что нужно знать о Мадьярских помогаторах ...

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20.06.2022 17:20 Ответить
пусть своему другу позвонит, путлеру, чтоб валили из Украины, цыганва
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20.06.2022 17:22 Ответить
это не цыгане. это бывшие оленеводы. ханты. пообтесались возле европы и даже на людей стали немного похожи, но гены есть гены... такая же ордынская мразь
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20.06.2022 17:38 Ответить
Сначала Лукашенко , теперь Сиярто ! И все они хотят "помочь" Украине с вьівозом зерна .
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20.06.2022 17:24 Ответить
Пропозиції з Орбанщини, хто б їх не озвучував, як завжди "чудові". Тобто надання більшої кількості зброї ситуацію не вирішить, а транзит зерна країною, яка не має виходу до моря точно врятує всіх.
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20.06.2022 17:24 Ответить
Яке чудо?!!! Наші тихенько ******* зерно і інші цінні харчові продукти,наживалися і тихо мовчали…А тут ми дізнаємось,що ми , країна чуть не третього світу(так нас бачили європейці)- годувальниця світова!!!! От же ж мать перемать наших «керманичів» іать.Ви світ годували,а країну в гівні тримали?!!!!! Ми всі мали жити,як Емірати. Якщо від нас уся Африка годується ,її дорогоцінні копалини десь тануть у кишенях світового капіталу,то чому ж не поставити ціну за зерно достойну?!!!!Це розкрилась велика геополітична тайна.Ми -ключ до світового добробуту.А ніякі не Швейцарії і ін. Може пора вже очі розлупити?
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20.06.2022 17:26 Ответить
Заспокойся трішки "годувальнику" , бо схоже дуже на те що "Данбасс корміт всю Украіну " (( Африка годується українським зерном саме тому що ціна його на ринках була меншою аніж з інших джерел ; досягалося це за рахунок того що виробникам встановлювали мінімальні закупівельні ціни , а ті у свою чергу змушені були мінімізувати любі затрати на виробництво . Це влаштовувало багатьох - державу бо вона отримувала валютні надходження, трейдерів - бо вони мали свою маржу , навіть виробничників - бо завдяки цьому мали оборотні кошти , ну і тих хто це зерно купував ( бо покупцю вигідно придбати якнайдешевше ) . Звісно що дефіцит українського зерна створює напруження на світовому ринку але світовий голод від цього поки що не наступить ; більш песимістичний прогноз що через труднощі з постачанням українського продовольства цю нішу займуть інші і сільське господарство України буде відкинуте у своєму розвитку на десятиліття (( Вихід із цього є - державі необхідно терміново створювати державного трейдера із американським підходом до процесу купівлі - продажу збіжжя та жорстким контролем за його діяльністю , тоді і село збережемо , і світ забезпечимо , і рейтинг держави підіймемо !
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20.06.2022 18:54 Ответить
... на цей час немає чого створювати,треба зберегти те ,що є.
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20.06.2022 19:25 Ответить
У державі, котра має від Бога найбільше найродючішої землі і вирощує на ній велику кількість хліба ,але народ цієї держави є одним з найбідніших народів світу, правлять весь час грабіжники ,котрі , продаючи український хліб ,грабують тим самим український народ, За хліб, Україна має мати і газ і нафту і добробут українського народу на рівні американців,чи європейців,адже нафтою не будеш ситий ,і газу в задницю не надуєш,коли голодний.
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20.06.2022 20:14 Ответить
Краще з розумними загубити , ніж з дурними ******** щось знайти.
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20.06.2022 17:31 Ответить
Угорщина-Австрія-Італія (порт Трієст). Завантаження зерна на судно. 2 перевалки вантажу. І досить тривале перевезення залізницею.
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20.06.2022 17:31 Ответить
" ... але не розумно намагатися вирішити ситуацію, посилаючи більше зброї"

ПНХ
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20.06.2022 17:32 Ответить
Хороша ідея.
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20.06.2022 17:36 Ответить
Чим саме ? Назви порт в Угорщині де наше зерно завантажать на судна ? ((
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20.06.2022 18:55 Ответить
Зачем нам "помощь" Сиярто ?
Он прикинется помощником, а потом врубит какой-нибудь ультиматум ?
А время уйдёт ... Есть Польша, другие нормальные партнёры.
Венгрия пусть торгует с кремлём.
.
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20.06.2022 17:37 Ответить
"Мы предложили помочь доставить грузы из Украины. Венгерско-украинская граница безопасна, поскольку наша страна не снабжает оружием. Венгрия имеет логистические возможности, которые позволяют нам быстро обрабатывать экспорт" - сказал Сийярто".

Куда доставлять? В мокшаленд? Или они план по воровству и мародёрству выполнить не могут, так решили теперь мадьярских сияртов подключить?
Ответ должен быть один, и он простой - нах вслед за кораблём, дорога туда всегда без заторов.
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20.06.2022 17:39 Ответить
и это только 20 дней лета прошло
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20.06.2022 17:41 Ответить
Ми дограємось, що в кінці року згадаємо це:
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20.06.2022 17:41 Ответить
Це що? Ваш прогноз для рашки? Чи так... для розгону паніки? Чим по-вашому *ми дограємось*?
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20.06.2022 18:13 Ответить
Він поки речення написав забув про що думав ((
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20.06.2022 18:57 Ответить
Головне щось гавкнути з будки, так?
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20.06.2022 19:18 Ответить
Побачите у кінці року.
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20.06.2022 19:19 Ответить
Йдіть "за кораблем".....
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20.06.2022 17:42 Ответить
Тобто, наше продовольство можна, а для нас озброєння ні? Цікаво.
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20.06.2022 17:48 Ответить
банкет за чужой счет? нет, спасибо
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20.06.2022 17:49 Ответить
Гріх не скористатися такою пропозицією. Може це внесе полегшення вивідносини та риторику
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20.06.2022 17:57 Ответить
Яким саме чином полегшення внесе - тим що вивізши пару тисяч тонн зерна через Угорщину далі будемо ними блокувати перевезення із інших напрямів ? Ну , правда , дамо ******* козир у руки що вони нам допомагають продовольчу проблему вирішити ((
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20.06.2022 19:01 Ответить
У нас ширина ЖД колеи разная с Европой!!! Нужно или полякам в порты тянуть ширококолейку, либо нам переходить на евро-колею, чтоб эшелоны-составы отправляли продовольствие, а нам оружие для защиты.
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20.06.2022 18:58 Ответить
Саме для цього поляки на кордоні з Україною будують перевалочні елеватори , так швидше і економічно доцільніше
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20.06.2022 19:02 Ответить
Шо за маячня?!
Угорщина ні яким чином не межує ні з одним морем....
Румунія і ближче і вигідніше по часу транспортування!
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20.06.2022 19:19 Ответить
Пошли ***** этих евроцыган!!
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20.06.2022 19:36 Ответить
угорський смоктун куйла,а ось це,,,, - що можна сперечатися про те, як впоратися з цією кризою, але не розумно намагатися вирішити ситуацію, посилаючи більше зброї, скажи мудозвон рашистському вбивці ,нехай забере всю зброю, котру він довго стягував до границь України в Білорусію і Чорне море для окупації України.Іди накуй , угорське чмо ,
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20.06.2022 19:55 Ответить
Краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти !
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20.06.2022 20:13 Ответить
 
 