Угорщина пропонує транзит українського продовольства, - Сійярто

Угорщина запропонувала зробити внесок у врегулювання глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською блокадою українських портів.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Війну та продовольчу кризу обговорили міністри закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Петер Сійярто заявив, що можна сперечатися про те, як впоратися з цією кризою, але не розумно намагатися вирішити ситуацію, посилаючи більше зброї.

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За його словами, Угорщина здатна виробляти приблизно вдвічі більше власного споживання їжі, тому він певний, що угорський народ у безпеці.

"Ми запропонували допомогти доставити вантажі з України. Угорсько-український кордон безпечний, оскільки наша країна не постачає зброю. Угорщина має логістичні можливості, які дозволяють нам швидко обробляти експорт" - сказав Сійярто.

"Посилення захисту кордонів також є важливим кроком для Угорщини, оскільки продовольча криза породжує міграцію, а наш південний кордон потрібно захищати від посилення тиску" - додав він.

За його словами, хоча у Європейського союзу є план дій щодо подолання кризи, це лише план, а не дії.

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