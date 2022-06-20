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Угорщина пропонує транзит українського продовольства, - Сійярто

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Угорщина запропонувала зробити внесок у врегулювання глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською блокадою українських портів.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Війну та продовольчу кризу обговорили міністри закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Петер Сійярто заявив, що можна сперечатися про те, як впоратися з цією кризою, але не розумно намагатися вирішити ситуацію, посилаючи більше зброї.

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За його словами, Угорщина здатна виробляти приблизно вдвічі більше власного споживання їжі, тому він певний, що угорський народ у безпеці.

"Ми запропонували допомогти доставити вантажі з України. Угорсько-український кордон безпечний, оскільки наша країна не постачає зброю. Угорщина має логістичні можливості, які дозволяють нам швидко обробляти експорт" - сказав Сійярто.

"Посилення захисту кордонів також є важливим кроком для Угорщини, оскільки продовольча криза породжує міграцію, а наш південний кордон потрібно захищати від посилення тиску" - додав він.

За його словами, хоча у Європейського союзу є план дій щодо подолання кризи, це лише план, а не дії.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+23
Та угорська влада мало чим відрізняється вже від білоруської Лише з їх території кацапи не стріляють по Україні! А так - така сама "кремлівська повія"
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20.06.2022 17:28
+16
та ну їх нах, щє ********, виходу до моря не мають, нахєра вони потрібні?
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20.06.2022 17:15
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Щось у лісі здохло
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20.06.2022 17:13 Відповісти
Під егідою Х**лостана ?
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20.06.2022 17:20 Відповісти
та ну їх нах, щє ********, виходу до моря не мають, нахєра вони потрібні?
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20.06.2022 17:15 Відповісти
Не треба. Ще накидають туди якихось довгоносиків...
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20.06.2022 17:15 Відповісти
как варіант. дешевше сразу в подвали лубянки отгружать.
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20.06.2022 17:19 Відповісти
Транзит жратвы туда, оружия обратно. Иначе мадяры идут на йух.
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20.06.2022 17:17 Відповісти
ЗЕРНО В ОБМЕН НА ТОПЛИВО - туда зерно , обратно топливо
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20.06.2022 17:19 Відповісти
Та угорська влада мало чим відрізняється вже від білоруської Лише з їх території кацапи не стріляють по Україні! А так - така сама "кремлівська повія"
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20.06.2022 17:28 Відповісти
И топливо тоже, но главное оружие. Мадяры хотят и рыбку съесть и на *** сесть.
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20.06.2022 19:01 Відповісти
сійярто пропонує - "как для вас совсєм нєдорого"...
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20.06.2022 17:17 Відповісти
Жд Перевозки : ЧОП - порты Италии ( скорее Триест)и Словении
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20.06.2022 17:18 Відповісти
ой...сиярто... и вроде бы ж по-доброму шо-то хочет сделать....а осадочек от его козней остался...
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20.06.2022 17:18 Відповісти
"По доброму" он хочет бабла, за транзит.
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20.06.2022 18:52 Відповісти
все что нужно знать о Мадьярских помогаторах ...

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20.06.2022 17:20 Відповісти
пусть своему другу позвонит, путлеру, чтоб валили из Украины, цыганва
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20.06.2022 17:22 Відповісти
это не цыгане. это бывшие оленеводы. ханты. пообтесались возле европы и даже на людей стали немного похожи, но гены есть гены... такая же ордынская мразь
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20.06.2022 17:38 Відповісти
Сначала Лукашенко , теперь Сиярто ! И все они хотят "помочь" Украине с вьівозом зерна .
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20.06.2022 17:24 Відповісти
Пропозиції з Орбанщини, хто б їх не озвучував, як завжди "чудові". Тобто надання більшої кількості зброї ситуацію не вирішить, а транзит зерна країною, яка не має виходу до моря точно врятує всіх.
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20.06.2022 17:24 Відповісти
Яке чудо?!!! Наші тихенько ******* зерно і інші цінні харчові продукти,наживалися і тихо мовчали…А тут ми дізнаємось,що ми , країна чуть не третього світу(так нас бачили європейці)- годувальниця світова!!!! От же ж мать перемать наших «керманичів» іать.Ви світ годували,а країну в гівні тримали?!!!!! Ми всі мали жити,як Емірати. Якщо від нас уся Африка годується ,її дорогоцінні копалини десь тануть у кишенях світового капіталу,то чому ж не поставити ціну за зерно достойну?!!!!Це розкрилась велика геополітична тайна.Ми -ключ до світового добробуту.А ніякі не Швейцарії і ін. Може пора вже очі розлупити?
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20.06.2022 17:26 Відповісти
Заспокойся трішки "годувальнику" , бо схоже дуже на те що "Данбасс корміт всю Украіну " (( Африка годується українським зерном саме тому що ціна його на ринках була меншою аніж з інших джерел ; досягалося це за рахунок того що виробникам встановлювали мінімальні закупівельні ціни , а ті у свою чергу змушені були мінімізувати любі затрати на виробництво . Це влаштовувало багатьох - державу бо вона отримувала валютні надходження, трейдерів - бо вони мали свою маржу , навіть виробничників - бо завдяки цьому мали оборотні кошти , ну і тих хто це зерно купував ( бо покупцю вигідно придбати якнайдешевше ) . Звісно що дефіцит українського зерна створює напруження на світовому ринку але світовий голод від цього поки що не наступить ; більш песимістичний прогноз що через труднощі з постачанням українського продовольства цю нішу займуть інші і сільське господарство України буде відкинуте у своєму розвитку на десятиліття (( Вихід із цього є - державі необхідно терміново створювати державного трейдера із американським підходом до процесу купівлі - продажу збіжжя та жорстким контролем за його діяльністю , тоді і село збережемо , і світ забезпечимо , і рейтинг держави підіймемо !
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20.06.2022 18:54 Відповісти
... на цей час немає чого створювати,треба зберегти те ,що є.
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20.06.2022 19:25 Відповісти
У державі, котра має від Бога найбільше найродючішої землі і вирощує на ній велику кількість хліба ,але народ цієї держави є одним з найбідніших народів світу, правлять весь час грабіжники ,котрі , продаючи український хліб ,грабують тим самим український народ, За хліб, Україна має мати і газ і нафту і добробут українського народу на рівні американців,чи європейців,адже нафтою не будеш ситий ,і газу в задницю не надуєш,коли голодний.
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20.06.2022 20:14 Відповісти
Краще з розумними загубити , ніж з дурними ******** щось знайти.
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20.06.2022 17:31 Відповісти
Угорщина-Австрія-Італія (порт Трієст). Завантаження зерна на судно. 2 перевалки вантажу. І досить тривале перевезення залізницею.
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20.06.2022 17:31 Відповісти
" ... але не розумно намагатися вирішити ситуацію, посилаючи більше зброї"

ПНХ
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20.06.2022 17:32 Відповісти
Хороша ідея.
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20.06.2022 17:36 Відповісти
Чим саме ? Назви порт в Угорщині де наше зерно завантажать на судна ? ((
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20.06.2022 18:55 Відповісти
Зачем нам "помощь" Сиярто ?
Он прикинется помощником, а потом врубит какой-нибудь ультиматум ?
А время уйдёт ... Есть Польша, другие нормальные партнёры.
Венгрия пусть торгует с кремлём.
.
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20.06.2022 17:37 Відповісти
"Мы предложили помочь доставить грузы из Украины. Венгерско-украинская граница безопасна, поскольку наша страна не снабжает оружием. Венгрия имеет логистические возможности, которые позволяют нам быстро обрабатывать экспорт" - сказал Сийярто".

Куда доставлять? В мокшаленд? Или они план по воровству и мародёрству выполнить не могут, так решили теперь мадьярских сияртов подключить?
Ответ должен быть один, и он простой - нах вслед за кораблём, дорога туда всегда без заторов.
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20.06.2022 17:39 Відповісти
и это только 20 дней лета прошло
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20.06.2022 17:41 Відповісти
Ми дограємось, що в кінці року згадаємо це:
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20.06.2022 17:41 Відповісти
Це що? Ваш прогноз для рашки? Чи так... для розгону паніки? Чим по-вашому *ми дограємось*?
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20.06.2022 18:13 Відповісти
Він поки речення написав забув про що думав ((
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20.06.2022 18:57 Відповісти
Головне щось гавкнути з будки, так?
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20.06.2022 19:18 Відповісти
Побачите у кінці року.
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20.06.2022 19:19 Відповісти
Йдіть "за кораблем".....
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20.06.2022 17:42 Відповісти
Тобто, наше продовольство можна, а для нас озброєння ні? Цікаво.
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20.06.2022 17:48 Відповісти
банкет за чужой счет? нет, спасибо
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20.06.2022 17:49 Відповісти
Гріх не скористатися такою пропозицією. Може це внесе полегшення вивідносини та риторику
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20.06.2022 17:57 Відповісти
Яким саме чином полегшення внесе - тим що вивізши пару тисяч тонн зерна через Угорщину далі будемо ними блокувати перевезення із інших напрямів ? Ну , правда , дамо ******* козир у руки що вони нам допомагають продовольчу проблему вирішити ((
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20.06.2022 19:01 Відповісти
У нас ширина ЖД колеи разная с Европой!!! Нужно или полякам в порты тянуть ширококолейку, либо нам переходить на евро-колею, чтоб эшелоны-составы отправляли продовольствие, а нам оружие для защиты.
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20.06.2022 18:58 Відповісти
Саме для цього поляки на кордоні з Україною будують перевалочні елеватори , так швидше і економічно доцільніше
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20.06.2022 19:02 Відповісти
Шо за маячня?!
Угорщина ні яким чином не межує ні з одним морем....
Румунія і ближче і вигідніше по часу транспортування!
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20.06.2022 19:19 Відповісти
Пошли ***** этих евроцыган!!
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20.06.2022 19:36 Відповісти
угорський смоктун куйла,а ось це,,,, - що можна сперечатися про те, як впоратися з цією кризою, але не розумно намагатися вирішити ситуацію, посилаючи більше зброї, скажи мудозвон рашистському вбивці ,нехай забере всю зброю, котру він довго стягував до границь України в Білорусію і Чорне море для окупації України.Іди накуй , угорське чмо ,
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20.06.2022 19:55 Відповісти
Краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти !
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20.06.2022 20:13 Відповісти
 
 