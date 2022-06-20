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Новости Политика Украины
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Африка (243) Зеленский (16567)

В ближайшее время заработает специальный представитель Украины по делам Африки, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

зеленський

Президент Владимир Зеленский хочет активизировать диалог со всеми странами Африки ради общих интересов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время обращения в страны - участницы Африканского Союза.

"В глобализирующемся настоящем невозможен мир без Африки. И Африка без связей с миром. И это верно, что Африканский Союз проявляет принципиальную активность, защищая интересы всех жителей вашего континента. Однако ваш голос должен звучать достаточно весомо во всех международных структурах. Если их для этого нужно реформировать, в том числе и Совбез ООН, тогда нужно это сделать", – отметил президент.

Глава государства напомнил, что в апреле, обращаясь в Совбез ООН, предложил созвать после войны в Киеве глобальную конференцию по реформированию и трансформации ООН.

"Также я положил начало новой политике Украины по Африке. Именно в моей каденции утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает специальный представитель Украины по Африке. Я хочу, чтобы мы понимали друг друга и взаимодействовали без посредников. Ради наших общих интересов", – отметил Зеленский.

Читайте: Война РФ против Украины коснулась миллионов африканских семей из-за роста цен на продовольствие, - Зеленский
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Топ комментарии
+23
вже є претенденти на посаду

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20.06.2022 17:33
+15
Абхазька обєзяна чи верещучку назначать для "евакуації" на дно середземного моря африканських біженців?
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20.06.2022 17:18
+11
А як нащщот спеціального представника України у справах Азовців?
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20.06.2022 17:19
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не прошло и ... много лет

так глядишь и до юго-восточной Азии доберетесь .... а может быть, когда-нибудь, даже до Латинской Америки
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20.06.2022 17:17 Ответить
Абхазька обєзяна чи верещучку назначать для "евакуації" на дно середземного моря африканських біженців?
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20.06.2022 17:18 Ответить
Пусть они парашников едят. Как половину из 140 млн. съедят, дадим им зерном закусить.
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20.06.2022 17:19 Ответить
пипец, найвэлычниший фсё бросил и занимется проблемами Африки...
пля...
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20.06.2022 17:19 Ответить
все, хана, теперь в пустыне Сахара начнутся перебои с поставками песка...
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20.06.2022 17:20 Ответить
А як нащщот спеціального представника України у справах Азовців?
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20.06.2022 17:19 Ответить
Пропоную кандидатури верещучки чи бузуглої - нехай виїзять і розбираються на місці!
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20.06.2022 17:19 Ответить
і ще агрохімію в підмогу, в ньго ріднí там багато
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20.06.2022 17:26 Ответить
Ага, верещучки та безмозглі ще в Африці не ганьбили Україну. В Африці теж люди, їм і без зеленого непотребу не солодко. Жили собі люди, жили, аж раптом зє виріщив їм допомогти ...
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20.06.2022 17:26 Ответить
Правильное решение , Африку нельзя отдавать на откуп роспропагандьі , она пьітается обвинить Украину в продовольственном кризисе .
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20.06.2022 17:21 Ответить
Треба на пристойну зарплату когось із злодіїв та чи зрадників прилаштувати.
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20.06.2022 17:21 Ответить
В*но зі своїми громадянами налогодило життя та умови.
П*лізло до Африки.
Гросмейстер, перо не забудь вставити в дупу, будеш своїм.
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20.06.2022 17:21 Ответить
Нащо? Нехай здихають.
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20.06.2022 17:21 Ответить
Чем для РНБО дорог гражданин РФ Гундяев В.М. - YouTube
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20.06.2022 17:22 Ответить
Талант не сховаєш! Геній він і в Африці геній!
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20.06.2022 17:23 Ответить
Замість тріскати можна пограти в баскетбол або почитати реп.
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20.06.2022 17:23 Ответить
невже і тут буде безугла? чи арахамія сам з дерева злізе заради такого свята...
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20.06.2022 17:23 Ответить
в СССР народ с голоду *******,но зато неграм в Африке помогали ...ЗЕбил тоже в те сани решил впрячься?
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20.06.2022 17:27 Ответить
Ну все .... пропала Африка! Набіжать "помічники" єрмаки, подляки, абрам-хамії, безмоглі і хана континету.
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20.06.2022 17:29 Ответить
Да. Все по кругу.
1978 году. Профсоюзное собрание. Порядок ведения.
1. Свободу Африки.
2. Рассмотрение неуплаты членских взносов Писькиным.
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20.06.2022 17:29 Ответить
такое впечатление шо ленку скумбрию с личинками та мамо с папой в отпуск в те края отправил на природу дикой африки глянуть. и те теперь ценами тамошними на скумбрию возмущаются и требуют срочно помочь.
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20.06.2022 17:32 Ответить
вже є претенденти на посаду

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20.06.2022 17:33 Ответить
Гарне почуття гумору у Вас!
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20.06.2022 17:36 Ответить
Не можу зупинитись від сміху
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20.06.2022 17:40 Ответить
шольц і макрон не одобрять забагато ініціатив, це ж ніби вони головні в європі, як вони вважають
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20.06.2022 17:44 Ответить
"Також я започаткував:" ... Оман, асфальт, лімон дерев, бла бла ... Африка
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20.06.2022 17:44 Ответить
.... просто аху..ь . Найшов час займатися.
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20.06.2022 17:58 Ответить
А на хрена ....................
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20.06.2022 18:06 Ответить
це точно те шо нам на сьогодні необхідно?
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20.06.2022 18:53 Ответить
Проблеми Африки це проблеми Африки.Европа вкотре десятеліття з ними грається це все без толку.Там тільки дай дай дай і кидання гівном і заяви що їм всі винні і чекання що дадуть.Хай йдуть в сраку.Нам тільки Африки їх проблем невистачало.
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20.06.2022 20:30 Ответить
Вова, ти спочатку розберись тут, яка Африка? В ЗСУ зарплати не платять, вже два місяці в Миколаєві без грошей сидять морпіхи. Бо будеш тікати дуже далеко поїдеш в Африку сам
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20.07.2022 07:56 Ответить
 
 