В ближайшее время заработает специальный представитель Украины по делам Африки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский хочет активизировать диалог со всеми странами Африки ради общих интересов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время обращения в страны - участницы Африканского Союза.

"В глобализирующемся настоящем невозможен мир без Африки. И Африка без связей с миром. И это верно, что Африканский Союз проявляет принципиальную активность, защищая интересы всех жителей вашего континента. Однако ваш голос должен звучать достаточно весомо во всех международных структурах. Если их для этого нужно реформировать, в том числе и Совбез ООН, тогда нужно это сделать", – отметил президент.

Глава государства напомнил, что в апреле, обращаясь в Совбез ООН, предложил созвать после войны в Киеве глобальную конференцию по реформированию и трансформации ООН.

"Также я положил начало новой политике Украины по Африке. Именно в моей каденции утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает специальный представитель Украины по Африке. Я хочу, чтобы мы понимали друг друга и взаимодействовали без посредников. Ради наших общих интересов", – отметил Зеленский.

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