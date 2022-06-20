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Новини Політика України
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Африка (196) Зеленський (17470)

Найближчим часом запрацює спеціальний представник України в справах Африки, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент Володимир Зеленський хоча активізувати діалог з усіма країнами Африки зараз спільних інтересів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час звернення до країн - учасниць Африканського Союзу.

"У глобалізованому сьогоденні неможливий світ без Африки. І Африка без зв'язків із світом. І це правильно, що Африканський Союз проявляє принципову активність, захищаючи інтереси всіх мешканців вашого континенту. Однак ваш голос має звучати достатньо вагомо в усіх міжнародних структурах. Якщо їх для цього потрібно реформувати, зокрема і Радбез ООН, тоді потрібно це зробити", - зазначив президент.

Глава держави нагадав, що у квітні, звертаючись до Радбезу ООН, запропонував скликати після війни у Києві глобальну конференцію щодо реформування і трансформації ООН.

"Також я започаткував нову політику України щодо Африки. Саме за моєї каденції затверджено першу стратегію розвитку відносин України з державами Африки. Буде активізовано діалог з усіма країнами континенту. Найближчим часом запрацює спеціальний представник України у справах Африки. Я хочу, щоб ми розуміли одне одного і взаємодіяли без посередників. Заради наших спільних інтересів", - пояснив Зеленський.

Також читайте: Війна РФ проти України торкнулась мільйонів африканських родин через зростання цін на продовольство, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
вже є претенденти на посаду

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20.06.2022 17:33
+15
Абхазька обєзяна чи верещучку назначать для "евакуації" на дно середземного моря африканських біженців?
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20.06.2022 17:18
+11
А як нащщот спеціального представника України у справах Азовців?
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20.06.2022 17:19
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не прошло и ... много лет

так глядишь и до юго-восточной Азии доберетесь .... а может быть, когда-нибудь, даже до Латинской Америки
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20.06.2022 17:17 Відповісти
Абхазька обєзяна чи верещучку назначать для "евакуації" на дно середземного моря африканських біженців?
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20.06.2022 17:18 Відповісти
Пусть они парашников едят. Как половину из 140 млн. съедят, дадим им зерном закусить.
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20.06.2022 17:19 Відповісти
пипец, найвэлычниший фсё бросил и занимется проблемами Африки...
пля...
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20.06.2022 17:19 Відповісти
все, хана, теперь в пустыне Сахара начнутся перебои с поставками песка...
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20.06.2022 17:20 Відповісти
А як нащщот спеціального представника України у справах Азовців?
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20.06.2022 17:19 Відповісти
Пропоную кандидатури верещучки чи бузуглої - нехай виїзять і розбираються на місці!
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20.06.2022 17:19 Відповісти
і ще агрохімію в підмогу, в ньго ріднí там багато
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20.06.2022 17:26 Відповісти
Ага, верещучки та безмозглі ще в Африці не ганьбили Україну. В Африці теж люди, їм і без зеленого непотребу не солодко. Жили собі люди, жили, аж раптом зє виріщив їм допомогти ...
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20.06.2022 17:26 Відповісти
Правильное решение , Африку нельзя отдавать на откуп роспропагандьі , она пьітается обвинить Украину в продовольственном кризисе .
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20.06.2022 17:21 Відповісти
Треба на пристойну зарплату когось із злодіїв та чи зрадників прилаштувати.
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20.06.2022 17:21 Відповісти
В*но зі своїми громадянами налогодило життя та умови.
П*лізло до Африки.
Гросмейстер, перо не забудь вставити в дупу, будеш своїм.
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20.06.2022 17:21 Відповісти
Нащо? Нехай здихають.
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20.06.2022 17:21 Відповісти
Чем для РНБО дорог гражданин РФ Гундяев В.М. - YouTube
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20.06.2022 17:22 Відповісти
Талант не сховаєш! Геній він і в Африці геній!
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20.06.2022 17:23 Відповісти
Замість тріскати можна пограти в баскетбол або почитати реп.
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20.06.2022 17:23 Відповісти
невже і тут буде безугла? чи арахамія сам з дерева злізе заради такого свята...
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20.06.2022 17:23 Відповісти
в СССР народ с голоду *******,но зато неграм в Африке помогали ...ЗЕбил тоже в те сани решил впрячься?
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20.06.2022 17:27 Відповісти
Ну все .... пропала Африка! Набіжать "помічники" єрмаки, подляки, абрам-хамії, безмоглі і хана континету.
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20.06.2022 17:29 Відповісти
Да. Все по кругу.
1978 году. Профсоюзное собрание. Порядок ведения.
1. Свободу Африки.
2. Рассмотрение неуплаты членских взносов Писькиным.
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20.06.2022 17:29 Відповісти
такое впечатление шо ленку скумбрию с личинками та мамо с папой в отпуск в те края отправил на природу дикой африки глянуть. и те теперь ценами тамошними на скумбрию возмущаются и требуют срочно помочь.
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20.06.2022 17:32 Відповісти
вже є претенденти на посаду

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20.06.2022 17:33 Відповісти
Гарне почуття гумору у Вас!
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20.06.2022 17:36 Відповісти
Не можу зупинитись від сміху
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20.06.2022 17:40 Відповісти
шольц і макрон не одобрять забагато ініціатив, це ж ніби вони головні в європі, як вони вважають
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20.06.2022 17:44 Відповісти
"Також я започаткував:" ... Оман, асфальт, лімон дерев, бла бла ... Африка
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20.06.2022 17:44 Відповісти
.... просто аху..ь . Найшов час займатися.
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20.06.2022 17:58 Відповісти
А на хрена ....................
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20.06.2022 18:06 Відповісти
це точно те шо нам на сьогодні необхідно?
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20.06.2022 18:53 Відповісти
Проблеми Африки це проблеми Африки.Европа вкотре десятеліття з ними грається це все без толку.Там тільки дай дай дай і кидання гівном і заяви що їм всі винні і чекання що дадуть.Хай йдуть в сраку.Нам тільки Африки їх проблем невистачало.
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20.06.2022 20:30 Відповісти
Вова, ти спочатку розберись тут, яка Африка? В ЗСУ зарплати не платять, вже два місяці в Миколаєві без грошей сидять морпіхи. Бо будеш тікати дуже далеко поїдеш в Африку сам
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20.07.2022 07:56 Відповісти
 
 