2 700 5
Все страны ЕС поддерживают статус кандидата для Украины, - Стефанишина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время телемарафона заявила, что страны Евросоюза имеют полное согласие по вопросу предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
"Каждая из этих стран (которые были против статуса кандидата. – Ред.) после решения Еврокомиссии в пятницу подтвердила, что поддержит предоставление Украине статуса кандидата", - отметила Стефанишина.
По словам министра, сейчас она может подтвердить, что на 20 июня у Украины есть консенсус среди лидеров стран ЕС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Руслан Вовчук 22efa89a
показать весь комментарий20.06.2022 18:32 Ответить Мне нравится 7
Post-AV
показать весь комментарий20.06.2022 18:46 Ответить Мне нравится 2
✘
stavr
показать весь комментарий20.06.2022 20:23 Ответить Мне нравится 0
Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий20.06.2022 20:38 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...