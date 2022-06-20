Все страны ЕС поддерживают статус кандидата для Украины, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время телемарафона заявила, что страны Евросоюза имеют полное согласие по вопросу предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

"Каждая из этих стран (которые были против статуса кандидата. – Ред.) после решения Еврокомиссии в пятницу подтвердила, что поддержит предоставление Украине статуса кандидата", - отметила Стефанишина.

По словам министра, сейчас она может подтвердить, что на 20 июня у Украины есть консенсус среди лидеров стран ЕС.

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