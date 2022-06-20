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Новости Политика Украины
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Все страны ЕС поддерживают статус кандидата для Украины, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

єс

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время телемарафона заявила, что страны Евросоюза имеют полное согласие по вопросу предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

"Каждая из этих стран (которые были против статуса кандидата. – Ред.) после решения Еврокомиссии в пятницу подтвердила, что поддержит предоставление Украине статуса кандидата", - отметила Стефанишина.

По словам министра, сейчас она может подтвердить, что на 20 июня у Украины есть консенсус среди лидеров стран ЕС.

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Та тут краще дочекатись офіційних результатів, бо раптом комусь в останню мить поганий сон насниться і все переграбть.
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20.06.2022 18:32 Ответить
Вот я никак не могу привыкнуть к феминитивам. Министерка, командирка, прокурорка, писателька... По моему как-то ругательно звучит
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20.06.2022 18:46 Ответить
RESPECT!
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20.06.2022 20:23 Ответить
Хороша новость, но не кажите гоп, и не бежите впереди паровоза.
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20.06.2022 20:38 Ответить
 
 