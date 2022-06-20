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Новини Політика України
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Усі країни ЄС підтримують статус кандидата для України, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

єс

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час телемарафону заявила, що країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна. 

"Кожна з цих країн (які були проти статусу кандидата - ред.) після рішення Єврокомісії у п'ятницю підтвердила, що підтримає надання Україні статусу кандидата", - зазначила Стефанішина.

За словами міністерки, зараз вона може підтвердити, що на 20 червня Україна має консенсус серед лідерів країн ЄС.

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Та тут краще дочекатись офіційних результатів, бо раптом комусь в останню мить поганий сон насниться і все переграбть.
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20.06.2022 18:32 Відповісти
Вот я никак не могу привыкнуть к феминитивам. Министерка, командирка, прокурорка, писателька... По моему как-то ругательно звучит
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20.06.2022 18:46 Відповісти
RESPECT!
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20.06.2022 20:23 Відповісти
Хороша новость, но не кажите гоп, и не бежите впереди паровоза.
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20.06.2022 20:38 Відповісти
 
 