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Усі країни ЄС підтримують статус кандидата для України, - Стефанішина
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час телемарафону заявила, що країни Євросоюзу мають повну згоду щодо надання статусу кандидата в ЄС для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.
"Кожна з цих країн (які були проти статусу кандидата - ред.) після рішення Єврокомісії у п'ятницю підтвердила, що підтримає надання Україні статусу кандидата", - зазначила Стефанішина.
За словами міністерки, зараз вона може підтвердити, що на 20 червня Україна має консенсус серед лідерів країн ЄС.
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Руслан Вовчук 22efa89a
показати весь коментар20.06.2022 18:32 Відповісти Мені подобається 7
Post-AV
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stavr
показати весь коментар20.06.2022 20:23 Відповісти Мені подобається 0
Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар20.06.2022 20:38 Відповісти Мені подобається 0
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