Байден о членстве Украины в ЕС: "Очень вероятно, что это произойдет"
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Президент США Джо Байден считает "весьма вероятным", что Украина приобретет полноценное членство в Европейском Союзе.
Об этом он сказал в понедельник во время пребывания в штате Делавер, передает Укринформ со ссылкой на телеканал C-SPAN, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", - ответил президент США на вопрос, уверен ли он, что Украина станет членом ЕС.
Байден также назвал маловероятной возможность посещения им Украины во время поездки в Европу в этом месяце для участия в саммитах G7 и НАТО. Он также отметил, что он и его администрация поддерживают постоянные контакты с государственным руководством Украины.
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+4 Андрюха71
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+3 Voc Vox
показать весь комментарий20.06.2022 20:34
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Только изза этих двух мудаков у нас столько проблем.