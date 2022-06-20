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Байден (2386) членство в ЕС (778)

Байден о членстве Украины в ЕС: "Очень вероятно, что это произойдет"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден считает "весьма вероятным", что Украина приобретет полноценное членство в Европейском Союзе.

Об этом он сказал в понедельник во время пребывания в штате Делавер, передает Укринформ со ссылкой на телеканал C-SPAN, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", - ответил президент США на вопрос, уверен ли он, что Украина станет членом ЕС.

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Байден также назвал маловероятной возможность посещения им Украины во время поездки в Европу в этом месяце для участия в саммитах G7 и НАТО. Он также отметил, что он и его администрация поддерживают постоянные контакты с государственным руководством Украины.
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Топ комментарии
+4
Дідо дай ще трохи "пиріжків" і Європа буде в Україні
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20.06.2022 20:51
+3
НАЦТЕЛЕМАРАФОН «ЄДНОСТІ» СЬОГОДНІ: Це коли колишні телеведучі каналів Медведчука запрошують в ефіри Національного телемарафону і піарять «експертів-політологів» пооросійських сил з «групи підтримки» Медведчука!! Цінні кадри, правда ж? Ну куди без них?
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20.06.2022 20:34
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[Переслано від InformNapalm] 🔥 Важливо! 14 червня 2022 ми публікували спільне дослідження Ради економічної безпеки України та міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm про те, як компанії зі Швейцарії, Італії та Німеччини допомагають РФ виробляти зброю в обхід санкцій. Це дослідження було перекладене багатьма мовами світу та спричинило значний резонанс в українському та закордонному медіа просторі. Читачі справедливо вказували, що і в Україні, а не лише в європейських країнах, залишаються кейси російського бізнесу, який намагається обходити санкційні обмеження. Щоб викрити ці складні теми ми публікуємо нове дослідження про діяльність та вплив букмекерської мережі 1XBet, яка має російських кінцевих бенефіціарів, але при цьому отримала ліцензію під час війни в Україні та намагається використовувати свій вплив для обходу санкцій в різних країнах. Наразі дослідження доступне для ознайомлення/поширення двома мовами: 🇺🇦 Українською: https://informnapalm.org/ua/1xbet-rosiiskyi-bukmeker/ 🇺🇸🇬🇧 Англійською: https://informnapalm.org/en/1xbet-russian-bookmaker-who-received-a-license-in-ukraine/ Просимо наших друзів та читачів сприяти поширенню цього дослідження в соцмережах та ЗМІ. 📧 Повідомити (https://t.me/INapalmNews) | 🔥 Підтримати (https://www.patreon.com/join/informnapalm/checkout) | @informnapalm
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20.06.2022 20:25 Ответить
RESPECT!
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20.06.2022 20:26 Ответить
Должно же закончится 300 летие братских удушающих обьятий.
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20.06.2022 20:33 Ответить
НАЦТЕЛЕМАРАФОН «ЄДНОСТІ» СЬОГОДНІ: Це коли колишні телеведучі каналів Медведчука запрошують в ефіри Національного телемарафону і піарять «експертів-політологів» пооросійських сил з «групи підтримки» Медведчука!! Цінні кадри, правда ж? Ну куди без них?
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20.06.2022 20:34 Ответить
Нам это нужно. Чтобы донецкий даун янукович или днепропетровский кучма не пришел больше к власти.
Только изза этих двух мудаков у нас столько проблем.
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20.06.2022 20:36 Ответить
в соседнем дорфе, сердобольные бюргеры нашли работу двум, около 20 летним пацанам - беженцам. на стройке. понятно подсобниками. понятно за минимум - €1500. те отказались.
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20.06.2022 20:46 Ответить
Ну 1500 евро, если официально и уплачены подарки+ медстраховка, то это ещё очень неплохо. А если ещё и жилье, то совсем Гут. Но если просто подсобник и расчет по черному... То для Австрии это ниже плинтуса
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20.06.2022 21:02 Ответить
Писал налоги, выбило подарки. Загадочный т9
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20.06.2022 21:03 Ответить
А што ты там дьелаль, Наташья?
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20.06.2022 20:52 Ответить
візьмут -- Європа в шоці -- міняється історія
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20.06.2022 20:46 Ответить
візьмут -- Європа в шоці -- міняється історія
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20.06.2022 20:50 Ответить
Дідо дай ще трохи "пиріжків" і Європа буде в Україні
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20.06.2022 20:51 Ответить
Якщо дядько Джо сказав, все буде добре!
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20.06.2022 20:59 Ответить
Старий отаман Йосип Байда
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20.06.2022 21:41 Ответить
Нічого, зелена команда зробить все, щоб усе ймовірне стало неймовірним!
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20.06.2022 21:17 Ответить
Навіть Джо думає що він тільки дурень, а він зрадник.
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20.06.2022 21:39 Ответить
 
 