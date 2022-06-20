Байден про членство України в ЄС: "Дуже ймовірно, що це станеться"
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Президент США Джо Байден вважає "дуже ймовірним", що Україна набуде повноцінного членства в Європейському Союзі.
Про це він сказав у понеділок під час перебування в штаті Делавер, передає Укрінформ із посиланням на телеканал C-SPAN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, дуже ймовірно, що це станеться", - відповів президент США на запитання, чи має він упевненість, що Україна стане членом ЄС.
Байден також назвав "малоймовірною" можливість відвідування ним України під час поїздки до Європи цього місяця для участі у самітах G7 і НАТО. Він також зазначив, що він і його адміністрація підтримують постійні контакти з державним керівництвом України.
Топ коментарі
+4 Андрюха71
показати весь коментар20.06.2022 20:51
+3 Voc Vox
показати весь коментар20.06.2022 20:34
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Только изза этих двух мудаков у нас столько проблем.