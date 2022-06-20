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Байден (2328) членство в ЄС (935)

Байден про членство України в ЄС: "Дуже ймовірно, що це станеться"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден вважає "дуже ймовірним", що Україна набуде повноцінного членства в Європейському Союзі.

Про це він сказав у понеділок під час перебування в штаті Делавер, передає Укрінформ із посиланням на телеканал C-SPAN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, дуже ймовірно, що це станеться", - відповів президент США на запитання, чи має він упевненість, що Україна стане членом ЄС.

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Байден також назвав "малоймовірною" можливість відвідування ним України під час поїздки до Європи цього місяця для участі у самітах G7 і НАТО. Він також зазначив, що він і його адміністрація підтримують постійні контакти з державним керівництвом України.
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Топ коментарі
+4
Дідо дай ще трохи "пиріжків" і Європа буде в Україні
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20.06.2022 20:51
+3
НАЦТЕЛЕМАРАФОН «ЄДНОСТІ» СЬОГОДНІ: Це коли колишні телеведучі каналів Медведчука запрошують в ефіри Національного телемарафону і піарять «експертів-політологів» пооросійських сил з «групи підтримки» Медведчука!! Цінні кадри, правда ж? Ну куди без них?
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20.06.2022 20:34
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[Переслано від InformNapalm] 🔥 Важливо! 14 червня 2022 ми публікували спільне дослідження Ради економічної безпеки України та міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm про те, як компанії зі Швейцарії, Італії та Німеччини допомагають РФ виробляти зброю в обхід санкцій. Це дослідження було перекладене багатьма мовами світу та спричинило значний резонанс в українському та закордонному медіа просторі. Читачі справедливо вказували, що і в Україні, а не лише в європейських країнах, залишаються кейси російського бізнесу, який намагається обходити санкційні обмеження. Щоб викрити ці складні теми ми публікуємо нове дослідження про діяльність та вплив букмекерської мережі 1XBet, яка має російських кінцевих бенефіціарів, але при цьому отримала ліцензію під час війни в Україні та намагається використовувати свій вплив для обходу санкцій в різних країнах. Наразі дослідження доступне для ознайомлення/поширення двома мовами: 🇺🇦 Українською: https://informnapalm.org/ua/1xbet-rosiiskyi-bukmeker/ 🇺🇸🇬🇧 Англійською: https://informnapalm.org/en/1xbet-russian-bookmaker-who-received-a-license-in-ukraine/ Просимо наших друзів та читачів сприяти поширенню цього дослідження в соцмережах та ЗМІ. 📧 Повідомити (https://t.me/INapalmNews) | 🔥 Підтримати (https://www.patreon.com/join/informnapalm/checkout) | @informnapalm
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20.06.2022 20:25 Відповісти
RESPECT!
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20.06.2022 20:26 Відповісти
Должно же закончится 300 летие братских удушающих обьятий.
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20.06.2022 20:33 Відповісти
НАЦТЕЛЕМАРАФОН «ЄДНОСТІ» СЬОГОДНІ: Це коли колишні телеведучі каналів Медведчука запрошують в ефіри Національного телемарафону і піарять «експертів-політологів» пооросійських сил з «групи підтримки» Медведчука!! Цінні кадри, правда ж? Ну куди без них?
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20.06.2022 20:34 Відповісти
Нам это нужно. Чтобы донецкий даун янукович или днепропетровский кучма не пришел больше к власти.
Только изза этих двух мудаков у нас столько проблем.
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20.06.2022 20:36 Відповісти
в соседнем дорфе, сердобольные бюргеры нашли работу двум, около 20 летним пацанам - беженцам. на стройке. понятно подсобниками. понятно за минимум - €1500. те отказались.
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20.06.2022 20:46 Відповісти
Ну 1500 евро, если официально и уплачены подарки+ медстраховка, то это ещё очень неплохо. А если ещё и жилье, то совсем Гут. Но если просто подсобник и расчет по черному... То для Австрии это ниже плинтуса
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20.06.2022 21:02 Відповісти
Писал налоги, выбило подарки. Загадочный т9
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20.06.2022 21:03 Відповісти
А што ты там дьелаль, Наташья?
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20.06.2022 20:52 Відповісти
візьмут -- Європа в шоці -- міняється історія
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20.06.2022 20:46 Відповісти
візьмут -- Європа в шоці -- міняється історія
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20.06.2022 20:50 Відповісти
Дідо дай ще трохи "пиріжків" і Європа буде в Україні
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20.06.2022 20:51 Відповісти
Якщо дядько Джо сказав, все буде добре!
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20.06.2022 20:59 Відповісти
Старий отаман Йосип Байда
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20.06.2022 21:41 Відповісти
Нічого, зелена команда зробить все, щоб усе ймовірне стало неймовірним!
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20.06.2022 21:17 Відповісти
Навіть Джо думає що він тільки дурень, а він зрадник.
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20.06.2022 21:39 Відповісти
 
 