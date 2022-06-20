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Похоже, что Путин хочет уничтожить Украину, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель считает, что президент РФ Путин хочет уничтожить Украину.

Об этом Боррель рассказал на пресс-конференции, которая состоялась после окончания заседания Совета ЕС по иностранным делам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Выглядит так, что Путин хочет уничтожить Украину, разрушая инфраструктуру города, отрицая саму идею (существование) украинской нации. Поэтому мы будем продолжать поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - отметил высокий представитель ЕС.

Боррель подчеркнул, что все министры иностранных дел стран-членов Евросоюза заявили о своей полной преданности продолжать поддерживать Украину всеми способами.

"Министры подчеркнули полную преданность продолжать поддерживать Украину с любой точки зрения - военной, продолжать оказывать давление на Россию и работать с международным сообществом. Я хочу отметить важность этих обязательств, потому что война России против Украины влечет последствия не только для Украины, но для всего мира из-за продовольствия и цен на энергоносители, на мировую экономику", - сообщил представитель ЕС.

Также читайте: "Миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление", - Боррель
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Топ комментарии
+53
Не "Виглялає" а ХОЧЕ!
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20.06.2022 21:55
+41
Не виглядає,а намагається знищити прямо зараз!!!!
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20.06.2022 21:56
+36
Еще бы Макрону кто то это объяснил.
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20.06.2022 21:56
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Не "Виглялає" а ХОЧЕ!
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20.06.2022 21:55 Ответить
Тут є блог,чи а дійсно путин як такий в наявності.
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20.06.2022 22:16 Ответить
<******* забыло поговорку пожелаешь иному -и к тебе чтоб вернулось в 10 кратном исполнении
или не рой яму другому.... сам же в ней и закопаешься...
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20.06.2022 22:24 Ответить
Насправді, для Української мови це цілком звичний оборот!
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20.06.2022 23:09 Ответить
Не виглядає,а намагається знищити прямо зараз!!!!
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20.06.2022 21:56 Ответить
Еще бы Макрону кто то это объяснил.
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20.06.2022 21:56 Ответить
И макрон и шольц с Меркель , Драги ВСЕ ПОНИМАЮТ ,НО МИЛЛИОНЫ И МИЛЛИАРДЫ ПУТЛЕРОВСКИХ КРОВАВЫХ НЕ ВОНЯЮТ ‼️в странах НАТО Делятся разведданными
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20.06.2022 22:15 Ответить
та ну! показалось вам...
не нагаваривайте на сцаря )))
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20.06.2022 21:57 Ответить
Politico назвало самое опасное место на земле в настоящий момент - это гипотетический Сувалкский коридор - https://news.zerkalo.io/world/16451.html?c
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20.06.2022 21:57 Ответить
херня. у нас 4 месяца реальных боевых действий, а они про какие-то гипотезы
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20.06.2022 22:14 Ответить
"Сувалкский коридор" это гипотетическое мгновенное самоубийство России, вместо медленной агонии с увязанием в Украине.
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20.06.2022 22:59 Ответить
Максимум выразят озабоченность в нато
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21.06.2022 18:44 Ответить
Дошло через 8 лет.
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20.06.2022 21:58 Ответить
Невже щойно дійшло?
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20.06.2022 21:59 Ответить
Ура! Дійшло!
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20.06.2022 22:01 Ответить
не путін хоче, а роzzійський народ цього хоче, найбільш за все в світі, нічого так не хоче як знищити свідків того що в них все крадене... так осоромити русню як ми зараз в прямому ефірі їх на весь світ виставили нікчемами, орками, знищили мфі про їх міць культуру і інші міфи... таку ненависть яку ми зараз в них роздмухали, це багато коштує
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20.06.2022 21:59 Ответить
Майже все правильно. Але в українській мові по відношенню до кацапів не руські, а росіяни. Бо ті хто створювали українську граматику, на відміну від декого з коментаторів, добре знали, що Русь це тільки Україна.

Тому не русня, а москальня, кацапня і т.п. Невже не зрозуміло? Чи користуєтесь кацапськими методичками для псування української мови й правильної історії.
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20.06.2022 23:52 Ответить
Есть нормальные политики в Европе, спасибо им за помощь, они то точно понимают - помогая нам, они помогают себе в первую очередь, есть хорошая поговорка - дешевле всего в жизни за всё платить деньгами, Украина, к сожалению платит еще и жизнями.
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20.06.2022 21:59 Ответить
Тією військовою допомогою що дають,москалів не перемогти.
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20.06.2022 22:00 Ответить
Тим, що пообіцяли дати, навіть втримати нинішні рубежі за щастя.
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20.06.2022 22:05 Ответить
Тоді візьміть ту,що самі випустили. Те що Таня врятувала,не рахувати. До речі,а налагодження випуску тоже є чи знову Словенія,Болгарія, а ви будете на других кидати і від других чекати. Як думаєте, функція заказати працює безплатно і швидко
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20.06.2022 22:20 Ответить
Специально зарегестрировалась чтобы прокукарекать с что "Ивропа вам ничиво ни далжна"? Может расскажешь, какая страна Европы может отбить в одиночку наступление 2-й армии мира?
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20.06.2022 23:18 Ответить
Путіну потрібен контроль над Україною, тобто Київ. Він буде нищити все, доки не здохне... така реальність.
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20.06.2022 22:01 Ответить
Він що спало.
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20.06.2022 22:04 Ответить
Старий маразматичний дурачок.
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20.06.2022 22:04 Ответить
там на кого кинь -- путін одні імпероіди
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20.06.2022 22:05 Ответить
Є таке.
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20.06.2022 22:05 Ответить
Номінуйте його на Нобелівську премію . Нарешті дійшло
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20.06.2022 22:09 Ответить
Виглядає так,що кацапам хана. Це фейкове плем'я з лайна виповзло і в лайно повернеться.
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20.06.2022 22:12 Ответить
А рашисти цього не приховують, вони вони давно й прямо так кажуть. У Заходу проблеми зі слухом?
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20.06.2022 22:14 Ответить
Хочет уничтожить Украину как успешное демократическое, устремленное в будущее, государство. И еще хочет показать всем, кто хочет силой отхватить свой кусок пирога, что шерифа бояться не стоит: ворчит он грозно и пистолет у него большой с виду, только вот стрелять он не будет, разве что по воробьям.
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20.06.2022 22:15 Ответить
Успешное и демократическое? Так из америки аынлядит
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21.06.2022 19:10 Ответить
Та невже? 4 місяць, як йде війна... А я думав, що коли тебе хібашать зі всього, що можуть, -- то прояв поваги та освобождєнія... Може на теренах ЄС в тих ракет, снарядів та кацапів якісь інші фізичні сили діють? Не хочте перевірити, шановний Боррель?
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20.06.2022 22:16 Ответить
Не может быть!
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20.06.2022 22:17 Ответить
Виглядає Ну не знаю. Может не виглядає. Боррель ! Может еще подумаешь? А вдруг все же не виглядає. А может и виглядає. Долбодятел
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20.06.2022 22:17 Ответить
Поразительная догадливость . А то , что вы следующие , ещё не допёрли ?
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20.06.2022 22:18 Ответить
Грамотний дядько,
близько 8 років всього знадобилося, щоб такий висновок зробити..
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20.06.2022 22:19 Ответить
73% жителей Украины такой вывод не могли сделать до 24,02
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21.06.2022 02:23 Ответить
сын твоей мамы - колхозник, которому слово "прокси"не известно)))
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21.06.2022 13:11 Ответить
уже 110 дней прошло , а он только понял
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20.06.2022 22:20 Ответить
Тю.Новина.Вони нас вже більше 350 років,як хочуть знишити.Прокинувся.
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20.06.2022 22:22 Ответить
Пятачок! Кажется они начинают что-то подозревать! (С)
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20.06.2022 22:28 Ответить
Виглядає так наче до Європи дуже туго доходить
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20.06.2022 22:31 Ответить
Воно все виглядає зовсім по іншому, коли ******** не тебе...
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20.06.2022 22:40 Ответить
Він не тормоз, він - повільний газ (С)
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20.06.2022 22:32 Ответить
На 4 місяць війни дійшло. Я мабуть ніколи не перестану дивуватися цьому європейському гальму. І це я не тільки про Бореля.
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20.06.2022 22:32 Ответить
невже нарешті дійшло???
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20.06.2022 22:33 Ответить
Та не вже , дивує ваш інтелект , це було ясно ще в в 2014 році !
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20.06.2022 22:35 Ответить
Кацапи нас століттями знищують і голодом , і війнами , але Україна була ,
Є і буде , а московія зникне із мапи світу !!
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20.06.2022 22:36 Ответить
Не пройшло вісімь років як до них починає доходити.
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20.06.2022 22:36 Ответить
І ви хотіли і хочете знищення України, мавпи краснозаді. Тільки нічого в вас не вийшло і не вийде.
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20.06.2022 22:41 Ответить
Prosnulsa.
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20.06.2022 22:44 Ответить
Борель, а не краще б було знищити путіна?
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20.06.2022 22:46 Ответить
"так довго, як це буде потрібно" - хорошая находка)
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20.06.2022 22:47 Ответить
Путлєр розраховує, що Захід втомиться і це сигнал Путлєру, що не дочекається.
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20.06.2022 23:03 Ответить
Виглядає так, що "ліга націй 2" відродила Гітлера2, а тепер кліпа очима - ні це не ми, нас там нэт...
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20.06.2022 22:52 Ответить
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20.06.2022 22:58 Ответить
А що це у рашиста з головою? Це - такі вони завжди, чи з ним щось ся стало?.
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20.06.2022 23:07 Ответить
Та то КіР ))
Епідемія
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20.06.2022 23:14 Ответить
Комар вкусив. Вони дуже люті в таку пору року в Україні.)
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20.06.2022 23:41 Ответить
Провидець? Неземні розумові здібності. Складні часи, суцільні гіганти розуму
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20.06.2022 22:59 Ответить
Потрясающий прогресс ! Наконец-то дошло. Слава Богу !
Только Боррель не дурак, а только симулирует непонимание.
Хабад имеет свои кадры повсюду.
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20.06.2022 23:00 Ответить
Бач, таки-свінуло йому, нарешті!.. Я вже гадав, вони пропащі...
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20.06.2022 23:02 Ответить
зоркий сокол ***
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20.06.2022 23:11 Ответить
Та Ти Шо
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20.06.2022 23:12 Ответить
Дійшло як до жирафи?
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20.06.2022 23:27 Ответить
Не парьтесь. В апреле, когда западники поняли, что мы держимся, военные заводы заработали на полную и во Франции, и в Италии, и в Германии, не говоря уже о USA and GB. По материальной части союзники помогут, в этом нет никаких сомнений
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20.06.2022 23:28 Ответить
Мені просто цікаво, що б робили ці імпотенти і наскрізь продажні морди, якби раптом Україна не вистояла, а впала, як вони всі очікували.
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21.06.2022 01:14 Ответить
вони б продовжували спокійно торгувати з Росією.
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21.06.2022 08:55 Ответить
Какое невероятное открытие!

Не прошло и полугода, как Цахес Украину уничтожает, но великий ум - Боррель - только сейчас это понял!

И эти люди правят миром.

Как это случилось?
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20.06.2022 23:30 Ответить
Та невже ?Через117днів нарешті зрозуміли
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20.06.2022 23:55 Ответить
Роздуплились нарешті
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20.06.2022 23:58 Ответить
То що окуляри нормальні вже купив? Прозрів? 🔍🔎
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21.06.2022 00:02 Ответить
Не тільки ***** хоче нас знищити, а й усі кацапи цього хочуть. Невже Борель цього не розуміє та не бачить?
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21.06.2022 00:50 Ответить
Нє, ну, не бляха муха (с) ! Перепрошую.

То ви на 9-му році допетрали ?
Афіґєть !

Правда, ці скоти вже більше 300 років нас знищують.
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21.06.2022 01:10 Ответить
Та ви шо? Серйозно? Вау яка несподіванка!!! 😱
Тільки дійшло? Бляха коли ж до цих дибілів дійде, що він мріє знищити весь світ, а Європу в першу чергу!!!
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21.06.2022 02:29 Ответить
Не Боррель, а Бордель. Ему ещё в школе это говорили.
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21.06.2022 04:44 Ответить
прозрело бесхребетное !!
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21.06.2022 06:24 Ответить
Дядя спав, чи просто дебіл? Я просто поражаюсь цим європейським придуркам. ***** аідкритим текстом заявляє, що України не повинно бути, а у нього "враження". Гидота.
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21.06.2022 06:37 Ответить
Не виглядає-це саме так і є...
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21.06.2022 08:14 Ответить
Поймали ковбои трех индейцев: вождя племени, простого индейца и индейца по прозвищу Орлиный Глаз, заперли их в сарае и поставили охрану. День проходит, второй проходит, на третий день смотрят - сбежали индейцы. Ковбои в погоню, поймали их и спрашивают, как им удалось сбежать. А вождь им отвечает: "День мы сидим, другой день сидим, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
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21.06.2022 08:38 Ответить
Борель по кличке Орлиный Глаз ака капитан очевидность.
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21.06.2022 08:40 Ответить
Путін маніяк . За кожне сказане слово Ху#ло він відправляє ракету.Він не заспокоїться поки не розправиться з V. Z - В.З він хоче назавжди заплямитиці ініціали Зеленського.

Ще з 2005 ( оранжева революція) було зрозуміло що буде війна… Після України , підуть дальше це на 99% . Але перед тим щось зроблять з Америкою..
якщо вірити пророцтву яке збувається ,то Россія і Китай доб'ються свого. А війну припинить жінка… ( мені пророкували , якщо я буду жити в Україні помру від вибуху бомби) яка бомба на дворі 2000 рік… ?Перша бомба летіла і попала туди , де я хотів працювати..
Але не слід вірити пророцтвам , деколи на них впливає людський фактор..
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21.06.2022 08:42 Ответить
Україна як верба. Завжди поновлюється .
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21.06.2022 08:53 Ответить
Через три месяца до некоторых европейских лидеров наконец дошло - чего именно добивается Путлер ...
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21.06.2022 08:58 Ответить
до евроидиотов только дошло сейчас это!
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21.06.2022 12:15 Ответить
ЕКСКЛЮЗИВ від Олега Шарпа:
Как писали СМИ, сегодня ***** обсудил с постоянными членами Совбеза рф подготовку к единому дню голосования (назначен на 11 сентября).
Накануне этого "совещания" региональным руководителям, а также в зарубежные посольства рф были направлены циркуляры, в которых излагается алгоритм подготовки к этому дню, включающий в себя, как военно-политические, так и агитационно-организаторские мероприятия.
Благодаря утечке информации от источника в одном из посольств рф, среди прочего, можно сделать следующие выводы:
О "победном завершении специальной военной операции на Украине" путин намерен объявить за 2-3 недели до единого дня голосования, независимо от положения дел на фронте. Максимум на что он рассчитывает к этому времени - вся Херсонская, вся Харьковская, а также Донецкая и Луганские области. Одесская и Николаевская в его максимальные планы УЖЕ не входят.
В качестве минимума он допускает потерю правобережной Херсонщины, а также НЕ взятие Славянска и Краматорска.
В любом случае планируется объявить, что "цели спецоперации достигнуты, бОльшая часть "нацистских" батальонов уничтожена, Украина потеряла свой военно-технический, оборонный и экономический потенциал, а Западу мы показали, что с мнением москвы нужно считаться."
После этого будет дана команда построить многоэшелонированную оборону по зафиксированным на тот момент рубежам и заявить, что москва остановилась "по доброй воле", но если Украина и НАТО будут пытаться "посягать на исторические земли россии, то мы ни перед чем не остановимся бла-бла-бла..."
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22.06.2022 21:06 Ответить
Почему для объявления конца спецоперации предварительно выбран конец августа.
Во-первых, о "победе" россии нужно объявить накануне единого дня голосования - для того, чтобы в победной эйфории народ проголосовал за того, кого надо. Если же в это время будут продолжаться военные действия и массово гибнуть орки, результат будет непредсказуем - даже с учётом того, что в ЦИК нарисуют максимально нужный результат.
В этот же день на оккупированных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей (если они ещё будут оккупированы) также планируют создать видимость референдума, но считать голоса никто не собирается - на всех этих территориях "нарисуют" плюс-минус 60% за "воссоединение" с россией. БОльший процент рисовать не станут для правдоподобности.
Во-вторых, россияне считают, что апогей поставок современного западного оружия Украине (как по отдельным контрактам, так и по лендлизу) придётся на сентябрь-октябрь, а потому после этого времени проводить наступательные действия россия уже будет не в состоянии - если только не применит тактическое ядерное оружие. Поэтому перейдёт к многоэшелонированной обороне на захваченных территориях. Правда, москва продолжит в очень ограниченном количестве производить ракетные обстрелы объектов инфраструктуры Украины. Почему в "очень ограниченном" я расскажу в одном из следующих текстов, где проанализирую состояние ВПК рф.
И в заключение. Россия может строить какие угодно планы. Большинство же военных экспертов считают, что максимум, что ещё временно потеряет Украина - это полностью разрушенную россиянами Луганскую область. За остальные территории можно бороться и отвоёвывать уже в этом году.
Очередь освобождения всего Донбасса и Крыма придёт позже. Когда? Не нужно строить иллюзий - россия ещё долго будет оставаться экономически устойчивой и самодостаточной территорией. Но санкции, международная изоляция и падение уровня жизни населения добьют и её. Империя зла будет разрушена, и катализатором её разрушения станут (вернее, уже стали) Украина и Украинцы.
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22.06.2022 21:08 Ответить
 
 