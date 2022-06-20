Похоже, что Путин хочет уничтожить Украину, - Боррель

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель считает, что президент РФ Путин хочет уничтожить Украину.

Об этом Боррель рассказал на пресс-конференции, которая состоялась после окончания заседания Совета ЕС по иностранным делам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Выглядит так, что Путин хочет уничтожить Украину, разрушая инфраструктуру города, отрицая саму идею (существование) украинской нации. Поэтому мы будем продолжать поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - отметил высокий представитель ЕС.

Боррель подчеркнул, что все министры иностранных дел стран-членов Евросоюза заявили о своей полной преданности продолжать поддерживать Украину всеми способами.

"Министры подчеркнули полную преданность продолжать поддерживать Украину с любой точки зрения - военной, продолжать оказывать давление на Россию и работать с международным сообществом. Я хочу отметить важность этих обязательств, потому что война России против Украины влечет последствия не только для Украины, но для всего мира из-за продовольствия и цен на энергоносители, на мировую экономику", - сообщил представитель ЕС.

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