Похоже, что Путин хочет уничтожить Украину, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель считает, что президент РФ Путин хочет уничтожить Украину.
Об этом Боррель рассказал на пресс-конференции, которая состоялась после окончания заседания Совета ЕС по иностранным делам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Выглядит так, что Путин хочет уничтожить Украину, разрушая инфраструктуру города, отрицая саму идею (существование) украинской нации. Поэтому мы будем продолжать поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - отметил высокий представитель ЕС.
Боррель подчеркнул, что все министры иностранных дел стран-членов Евросоюза заявили о своей полной преданности продолжать поддерживать Украину всеми способами.
"Министры подчеркнули полную преданность продолжать поддерживать Украину с любой точки зрения - военной, продолжать оказывать давление на Россию и работать с международным сообществом. Я хочу отметить важность этих обязательств, потому что война России против Украины влечет последствия не только для Украины, но для всего мира из-за продовольствия и цен на энергоносители, на мировую экономику", - сообщил представитель ЕС.
Пожалуйста, подождите...
или не рой яму другому.... сам же в ней и закопаешься...
не нагаваривайте на сцаря )))
Тому не русня, а москальня, кацапня і т.п. Невже не зрозуміло? Чи користуєтесь кацапськими методичками для псування української мови й правильної історії.
близько 8 років всього знадобилося, щоб такий висновок зробити..
Є і буде , а московія зникне із мапи світу !!
Епідемія
Только Боррель не дурак, а только симулирует непонимание.
Хабад имеет свои кадры повсюду.
Не прошло и полугода, как Цахес Украину уничтожает, но великий ум - Боррель - только сейчас это понял!
И эти люди правят миром.
Как это случилось?
То ви на 9-му році допетрали ?
Афіґєть !
Правда, ці скоти вже більше 300 років нас знищують.
Тільки дійшло? Бляха коли ж до цих дибілів дійде, що він мріє знищити весь світ, а Європу в першу чергу!!!
Ще з 2005 ( оранжева революція) було зрозуміло що буде війна… Після України , підуть дальше це на 99% . Але перед тим щось зроблять з Америкою..
якщо вірити пророцтву яке збувається ,то Россія і Китай доб'ються свого. А війну припинить жінка… ( мені пророкували , якщо я буду жити в Україні помру від вибуху бомби) яка бомба на дворі 2000 рік… ?Перша бомба летіла і попала туди , де я хотів працювати..
Але не слід вірити пророцтвам , деколи на них впливає людський фактор..
Как писали СМИ, сегодня ***** обсудил с постоянными членами Совбеза рф подготовку к единому дню голосования (назначен на 11 сентября).
Накануне этого "совещания" региональным руководителям, а также в зарубежные посольства рф были направлены циркуляры, в которых излагается алгоритм подготовки к этому дню, включающий в себя, как военно-политические, так и агитационно-организаторские мероприятия.
Благодаря утечке информации от источника в одном из посольств рф, среди прочего, можно сделать следующие выводы:
О "победном завершении специальной военной операции на Украине" путин намерен объявить за 2-3 недели до единого дня голосования, независимо от положения дел на фронте. Максимум на что он рассчитывает к этому времени - вся Херсонская, вся Харьковская, а также Донецкая и Луганские области. Одесская и Николаевская в его максимальные планы УЖЕ не входят.
В качестве минимума он допускает потерю правобережной Херсонщины, а также НЕ взятие Славянска и Краматорска.
В любом случае планируется объявить, что "цели спецоперации достигнуты, бОльшая часть "нацистских" батальонов уничтожена, Украина потеряла свой военно-технический, оборонный и экономический потенциал, а Западу мы показали, что с мнением москвы нужно считаться."
После этого будет дана команда построить многоэшелонированную оборону по зафиксированным на тот момент рубежам и заявить, что москва остановилась "по доброй воле", но если Украина и НАТО будут пытаться "посягать на исторические земли россии, то мы ни перед чем не остановимся бла-бла-бла..."
Во-первых, о "победе" россии нужно объявить накануне единого дня голосования - для того, чтобы в победной эйфории народ проголосовал за того, кого надо. Если же в это время будут продолжаться военные действия и массово гибнуть орки, результат будет непредсказуем - даже с учётом того, что в ЦИК нарисуют максимально нужный результат.
В этот же день на оккупированных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей (если они ещё будут оккупированы) также планируют создать видимость референдума, но считать голоса никто не собирается - на всех этих территориях "нарисуют" плюс-минус 60% за "воссоединение" с россией. БОльший процент рисовать не станут для правдоподобности.
Во-вторых, россияне считают, что апогей поставок современного западного оружия Украине (как по отдельным контрактам, так и по лендлизу) придётся на сентябрь-октябрь, а потому после этого времени проводить наступательные действия россия уже будет не в состоянии - если только не применит тактическое ядерное оружие. Поэтому перейдёт к многоэшелонированной обороне на захваченных территориях. Правда, москва продолжит в очень ограниченном количестве производить ракетные обстрелы объектов инфраструктуры Украины. Почему в "очень ограниченном" я расскажу в одном из следующих текстов, где проанализирую состояние ВПК рф.
И в заключение. Россия может строить какие угодно планы. Большинство же военных экспертов считают, что максимум, что ещё временно потеряет Украина - это полностью разрушенную россиянами Луганскую область. За остальные территории можно бороться и отвоёвывать уже в этом году.
Очередь освобождения всего Донбасса и Крыма придёт позже. Когда? Не нужно строить иллюзий - россия ещё долго будет оставаться экономически устойчивой и самодостаточной территорией. Но санкции, международная изоляция и падение уровня жизни населения добьют и её. Империя зла будет разрушена, и катализатором её разрушения станут (вернее, уже стали) Украина и Украинцы.